Dictatorul Bashar Al-Assad a fost alungat din Siria, însă nu este timp pentru petrecere. Expert în probleme ce țin de Orientul Mijlociu, Flavius Caba spune că rebelii sunt conduși de un lider care a făcut parte din Al Qaeda, iar grupări teoriste ca ISIS vor încerca să profite de vidul de putere și să pună mâna pe Siria.

Armata lui Bashar Al-Assad a opus rezistență minimă în fața rebelilor, iar după aproape 25 de ani de domnie sângeroasă liderul sirian a fugit din țară, la Moscova. Însuși Vladimir Putin ar fi decis, chiar în pofida sfaturilor unora dintre consilierii săi, să-i acorde azil lui Assad. Dacă în primele ore după căerea lui Assad, agențiile internaționale de presă au relatat cu entuziasm despre căderea Damascului și intrarea forțelor revoluționare în marile orașe siriene, tonul ulterior a devenit unul mai ponderat, iar șampaniile scoase din frigider de unii analiști au fost puse înapoi la rece.

Îngrijorarea vine după bucurie

Experții agenției de presă Reuters au dat tonul, iar veselia generală a fost înlocuită cu îngrijorare. Asta după ce experții au realizat că, totuși, în fruntea rebelilor se afla nimeni altul decât un fost lider Al Qaeda, Abu Mohammed al-Golani. Plecat între timp din Al Qaeda, Al-Golani conduce acum gruparea Hayat al-Tahrir al-Sham (HTS), considerată teroristă de SUA, dar și de ONU. Există acum temeri serioase că, așa cum s-a mai întâmplat de alfel în urmă cu mai puțin de 15 ani, teroriștii de la Stat Islamic, dar și alte grupări teroriste vor încerca să pună stăpânire pe Siria și pe alte state din zonă, profitând de vidul de putere creat după căderea lui Assad.

Și The Guardian a atras atenția asupra acestui aspect, în timp ce The New York Times a scris despre faptul că nu este încă foarte clar dacă rebelii vor dori să colaboreze cu Moscova și Teheranul. La fel, nu este foarte clar nici ce vor face celelalte grupări teroriste și până unde se vor implica și alte state – SUA, Turcia sau Israel.

„Adevărul” a discutat subiectul cu Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu și președinte al think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute. Caba, care oferă consultanță pe relația România - Orientul Mijlociu, îndeamnă la prudență în acest moment și spune că nu este încă momentul ca lumea să sărbătorească căderea tiranului Assad.

„Din punctul acesta de vedere al Al-Golani, el în operațiunea aceasta de preluare a puterii a avut un discurs puțin mai moderat față de poziția sa anterioară. Acum a încercat să spună că el dorește o societate care să respecte legile Islamului, dar un Islam mai moderat. Deci cel puțin contrazice poziția lui anterioară, din perioada când era la început, când a format Jabhat al-Nusra (n.r. - organizație teroristă). Acum cunoaștem că acest Hayat al-Tahrir al-Sham e o transformare din Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra a făcut parte din Al-Qaeda, a fost o ramură Al-Qaeda în Siria, iar ulterior s-a desprins. Dintr-o anumită perspectivă, acționează independent și cu obiectivele locale. Obiectivul lui local a fost acesta, de îndepărtarea guvernului, și un obiectiv secundar a fost și de îndepărtarea milițiilor iraniene sau proxi iraniane din Siria”, spune Caba.

Întrebarea la care nimeni nu are încă răspuns

El avertizează că situația este departe de a se fi clarificat în Siria. Și chiar dacă trecutul lui Al-Golani îl face nefrecventabil pentru SUA, Israel, Turcia și chiar Rusia, nu este exclus ca aceste state să-și reconsidere poziția, în funcție de interesele lor din zonă.

„Hayat al-Tahrir al-Sham fiind considerată o organizație teroristă, va fi destul de dificil ca Al-Golani să rămână în funcție, în poziția de conducător al țării. În acest moment nu putem ști dacă va rămâne sau nu în funcție. Aici e probabil o altă discuție. Cert e că opoziția siriană sau majoritatea sirienilor se bucură de îndepărtarea lui Bashar al-Assad, dar pe de altă parte, nu cred că îmbrățișează o conducere islamică la nivelul Siriei. Siria care este un stat laic, un stat secular. Va fi destul de dificil ca să îmbine aceste două elemente. Fapt pentru care, dacă nu se găsește o soluție de moderare a discursului său și de a nu pune Islamul pe primul plan la nivelul conducerei statului, am putea asista la mișcări sociale în Siria care sunt destul de dificil de controlat”, explică Flavius Caba.

Multe interese în Siria, puține înțelegeri

Pe acest fond, un nou război civil nu poate fi în totalitate exclus, iar urmările ar fi dramatice pentru Siria. Mai grav ar fi doar ca ISIS sau altă organizație teroristă să pună stăpânire pe Siria, iar de acolo să înceapă un nou război în zonă, pentru a recuceri teritoriile pe care ISIS le deținea deceniul trecut în zonă.

„Siria este destul de fragmentată din punct de vedere al confesiunilor, al etnicilor și a confesiunilor. Și există acum mai multe interese în Siria pentru care totuși consider că o mână destul de puternică ar trebui să controleze întreaga situație din Siria. Din cauza aceasta, nu e neapărat să fim foarte optimiști. Deocamdată organizațiile teroriste reapar în forță, vedem tot mai active celule ale Statului Islamic. Cu siguranță că vor încerca să profite de haos și să pună mâna pe țară. Însp Siria nu cred că își permite per general să aibă sau să accepte un stat radical islamic, deoarece ei sunt foarte, dintr-o perspectivă sunt foarte mult atașați de valorile occidentale”, mai spune expertul.

Riscul unui nou război civil este de luat în calcule, dar depinde foarte mult și ce înțelegeri vor exista în puteri precum SUA, Rusia, Israel, Iran și Turcia, toate implicate direct și mai mult decât interesate de ceea ce se petrece în zonă.

„Cu siguranță există și riscul acesta, riscul unui război civil. Totul contează, cred, de ceea ce s-a discutat sau se va discuta undeva în culise, pentru că această răsturnare a guvernului Assad, atât de repede, consider că totuși a fost facilitată de o înțelegere apărută undeva la nivel regional, atât între puterele regionale cât și puterile externe regiunii. Și aici mă refer de la Turcia, Rusia, Iran, chiar și Statele Unite, cred, consider că undeva s-a implicat informal în această situație, bineînțeles și Israelul. Evident, este o discuție mai largă despre o reașezare în zona Orientului Mijlociu”, adaugă Flavius Caba.

Assad a supărat chiar pe toată lumea

În acest moment au loc regrupări de forțe, iar state care l-au sprijinit până de curând pe Assad, așa cum e cazul Rusiei, vor trebui să decidă în ce fel vor acționa în continuare în regiune.

„Assad nu a reușit sau nu a dorit să implementeze anumite reforme, să intre în discuție cu opoziția, fapt pentru care nu a mai fost pe placul foștilor aliați. Iranul și Rusia nu l-au mai susținut, iar armata siriană a fost foarte slabă, nepregătită. Și atunci nici Rusia, nici Iranul și nici probabil nici alții n-au dorit să mai lupte pentru Assad. Pentru ce să lupte? Referitor la Rusia, Moscova a fost nemulțumită că Bashar al-Assad nu a luat în considerare recomandările rușilor, care erau esențiale și în urma formatului Astana și discuțiilor de la Astana. Iar Rusia a fost deranjată și de faptul că Assad a întârziat negocierile cu Erdogan.”

Pe de altă parte, Rusia va negocia cu viitoarea conducere a Siriei și va decide dacă își va menține o bază militară în această țară sau dacă se va reorienta spre țările Africii de Nord, unde ar putea să-și deschidă altă baza militară navală.

„Acum, facilitățile militare ale Rusiei rămân intacte și Al-Golani a afirmat că nu va pune în pericol bazele militare ruse prezente pe teritoriu sirian. Vorbim despre baza navală Tartus și baza aeriană Khmeimim. Întrebarea care se pune e dacă Rusia este dispusă să renunță la această bază sau va negocia cu noua putere din Siria,pentru Tartus. Pentru ei e mai mult importantă baza Tartus decât Khmeimim. La Khmeimim aveau forțe aeriene. Iar în cazul în care probabil nu se va ajunge la o înțelegere, rușii au și alte variantă pentru proiectarea forței la Marea Mediterană și anume să folosească o nouă bază navală din Libia sau din Nordul Africii”, arată expertul.

Nu în ultimul rând, este important de văzut ce se va negocia între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, în condițiile în care cele două părți au loc deja unele discuții, deocamdată mai mult neoficiale, în ce privește viitorul Ucrainei. Cert e că deocamdată consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan a anunțat că SUA vor lua măsurile necesare pentru a preveni orice posibilă revitalizare a ISIS. Iar cel puțin în această privință, SUA și Federația Rusă au un interes comun. Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile, dar mai ales ce concesii vor fi dispuse să-și facă cele două părți, mai ales în contextul în care în următoarea perioadă este de așteptat să caute să ajungă la o înțelegere și în privința Ucrainei.

Cum ar fi afectată România dacă ISIS ar pune mâna pe Siria

În ce privește România, relațiile cu Siria vor depinde foarte mult de noua putere de la Damasc. În cazul în care radicalii islamiști sau și mai rău, grupările teroriste vor reuși să ajungă la putere, relațiile bilaterale vor fi evident afectate.

„Noi cel mai probabil ne vom menține ambasada deschisă. România a avut mereu relații diplomatice cu Siria, însă nu le-am consolidat foarte mult pe timpul lui Assad. Bineînțeles că relațiile noastre cu ei se vor reașeza în funcție de cine va fi la conducere. Să nu uităm că sunt aproximativ 14.000 de românce acolo, așa că Siria e importantă din acest punct de vedere. Anticipez că într-o primă fază nu se va schimba nimic, iar apoi vor fi luate decizii în funcție de cine va conduce Siria. Important e doar să nu ajungă radicalii islamiști la putere, pentru că riscul există, cum spuneam. Iar în cazul în care ISIS sau altă organizație teroristă se va impune în Siria, vor exista probleme pentru toată zona, dar nu numai. Și România va fi afectată, toate statele vor fi afectate”, încheie Flavius Caba.