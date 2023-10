LIVE TEXT | Stare de război în Israel. Cea mai letală perioadă pentru jurnaliști. Israelul întrerupe comunicațiile fixe și celulare în Gaza

În fâșia palestiniană Gaza, care este atacată de armata israeliană, au fost oprite comunicațiile celulare și internetul, a anunțat organizația neguvernamentală Sada Social cu sediul la Ramallah. Ambulanțele și medicii nu și-au mai putut coordona eforturile de salvare a răniților.

UPDATE JPost: Israelul a interzis protestele în apropierea reședinței primului ministru

Poliția israeliană a declarat că nu va permite protestele planificate pentru sâmbătă pentru a critica gestionarea de către guvern a consecințelor atacului din 7 octombrie al militanților mișcării palestiniene radicale Hamas, a relatat ziarul The Jerusalem Post. „Poliția israeliană a spus că nu va permite protestele planificate sâmbătă seara în apropierea reședinței premierului Benjamin Netanyahu în Cezareea, deoarece nu permite demonstrații politice în timpul războiului și a avertizat că forțele de poliție se vor deplasa pentru a dispersa orice astfel de demonstrație”, notează publicația. Anterior, Associated Press (AP) a raportat că mulți israelieni sunt nemulțumiți de modul în care guvernul Netanyahu reacționează la consecințele atacului Hamas asupra țării. Sondajele au arătat că popularitatea lui Netanyahu și a miniștrilor săi „scăde brusc”. Acest lucru se datorează faptului că șeful Cabinetului „mult timp nu și-a asumat responsabilitatea” pentru ceea ce s-a întâmplat. Nemulțumirea populației este întărită de faptul că premierul nu a făcut vizite publice la spitale și nu s-a întâlnit cu familiile victimelor, scrie AP.

UPDATE Luptătorii Hezbollah au raportat ciocniri cu forțele israeliene

Aripa armată a partidului șiit libanez Hezbollah a raportat ciocniri violente între luptătorii săi și armata israeliană. Declarația corespunzătoare a fost publicată pe canalul Telegram de către serviciul de informare militară al mișcării. „În nordul teritoriului palestinian ocupat, au loc ciocniri violente între luptătorii Hezbollah și trupele regimului sionist”, se arată în raport. Anterior, organizația a anunțat o operațiune împotriva trupelor israeliene la granița cu Libanul, în timpul căreia au fost lovite cinci poziții militare, un post de comandă și observare în Sadeh și căzărmi ale armatei din Zerait și Miskawam care au fost avariate.

UPDATE Întreruperea informațiilor din Gaza „există riscuri pentru acoperirea atrocităților în masă”: HRW

Deborah Brown, cercetător principal în domeniul tehnologiei și drepturilor omului la Human Rights Watch, a declarat că întreruperea aproape totală a comunicațiilor din enclava bombardată împiedică oamenii „să comunice cu cei dragi și să acceseze servicii medicale care salvează vieți și alte servicii esențiale”. Ea a adăugat: „Această întrerupere a informațiilor riscă să ofere acoperire pentru atrocitățile în masă și să contribuie la impunitatea pentru încălcările drepturilor omului”. Amnesty International a mai spus că lipsa comunicării „înseamnă că va fi și mai dificil să obțineți informații și dovezi critice despre încălcările drepturilor omului și crimele de război comise împotriva civililor palestinieni în Gaza și să auziți informații direct de la cei care se confruntă cu încălcările”.

UPDATE Un protest a avut loc la gara principală din New York, cerând încetarea focului în Gaza

O demonstrație de susținere a încetării focului în zona conflictului palestino-israelian a reunit câteva sute de activiști în Grand Central Station din New York. Un corespondent TASS raportează acest lucru de la fața locului. Activiștii pro-Palestina au scandat „Încetare a focului acum” și „Palestina liberă”. Pe tricourile și bannerele protestatarilor scrie „New York este cu Palestina”. O oră mai târziu, forțele de poliție întărite au intrat în clădirea gării și au cerut oprirea mitingului. Protestatarii s-au supus cererilor poliției și au început să se împrăștie fără să reziste. Pe 27 octombrie, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție privind conflictul palestino-israelian. Primul paragraf al documentului solicită o încetare imediată a focului.

UPDATE De la începutul escaladării conflictului palestino-israelian, 29 de jurnalişti au fost ucişi

Cel puţin 29 de jurnalişti au devenit victime ale escaladării conflictului palestino-israelian, a arătat vineri Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor. „În perioada 7 octombrie – 27 octombrie 2023, cel puțin 29 de jurnalişti au fost incluși pe lista a peste 8 mii de [oameni] uciși de ambele părți”, notează raportul. După cum clarifică organizația, aceasta este cea mai letală perioadă pentru jurnaliști de când Comitetul a început să colecteze informații în 1992. Pe măsură ce instituțiile de știri își pierd contactul cu echipajele și reporterii lor în Fâșia Gaza [...], lumea pierde oportunitatea de a vedea realitatea”, se arată în comunicat.

UPDATE Crucea Roșie a pierdut contactul cu toți lucrătorii și partenerii din Gaza

Israelul a întrerupt comunicațiile prin telefon fix, celular și prin internet în enclavă, ceea ce a afectat și activitatea serviciilor medicale de urgență, a raportat divizia palestiniană a CICR. „Există o situație alarmantă în Gaza și am pierdut orice contact cu echipele noastre de pe teren”, a spus organizația pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X (fostă Twitter). Divizia palestiniană a CICR a mai raportat că „autoritățile israeliene au întrerupt comunicațiile prin telefon fix, celular și prin internet, ceea ce a avut un impact grav asupra serviciilor cheie, inclusiv serviciul medical de urgență”. Anterior, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Organizația Mondială a Sănătății au raportat o pierdere a contactului cu angajații lor din Fâșia Gaza . Ambele organizații au cerut „protecția imediată a tuturor civililor” din regiune.

UPDATE Israelul întrerupe comunicațiile fixe și celulare în Gaza

Organizația neguvernamentală Sada Social a declarat că ambulanțele și medicii nu și-au mai putut coordona eforturile de salvare a răniților și a persoanelor dispărute sub dărâmături după bombardamente. "În ciuda tratatelor internaționale care garantează accesul la internet și la rețelele de comunicații, Fâșia Gaza este în prezent cufundată în întuneric complet digital. Israelul a întrerupt atât comunicațiile fixe, cât și cele celulare, lăsând oamenii din Gaza să se confrunte cu agresiunea israeliană fără ca lumea să audă atacurile cu rachete. care a căzut asupra civililor”, a spus organizația într-un comunicat citat de agenția de presă palestiniană WAFA . "Suferința locuitorilor din Gaza va fi exacerbată de închiderea rețelelor de telecomunicații. Echipele de ambulanță și medicii nu pot coordona eforturile de salvare a răniților și a persoanelor dispărute sub dărâmături după bombardament", a explicat Sada Social. În plus, „închiderea rețelelor de comunicații privează populația din Gaza de acces la informații în timpul conflictului în curs”. „Oamenii nu pot identifica locuri sigure și nu pot accesa mediile digitale, în timp ce mass-media tradițională sunt, de asemenea, inaccesibile din cauza penuriei de electricitate și combustibil cauzate de blocada îndelungată a Israelului”, se arată în comunicat.

UPDATE Ciocnirile dintre palestinieni și armata și poliția israeliene au început în orașul Nablus

Armata israeliană încearcă să potolească tulburările pintre rezidenții arabi și care au izbucnit peste noapte în Cisiordania în legătură cu operațiunile militare din Fâșia Gaza. După cum a raportat WAFA, confruntări cu palestinienii au loc acum în zonele Nablus și Al-Bira, precum și la punctul de control Hawara de pe autostrada către Ramallah, unde au fost împușcați cel puțin trei demonstranți. Soldații israelieni continuă să atace Jenin, care este considerat un avanpost al Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa, aripa paramilitară a mișcării palestiniene Fatah. Pe 27 octombrie, au avut loc mitinguri și marșuri în orașele palestiniene în sprijinul rezilienței populației din Gaza; participanții acestora au condamnat autoritățile israeliene. În mai multe locuri au izbucnit ciocniri cu poliția israeliană, care a făcut arestări în rândul manifestanților.

ȘTIRE INIȚIALĂ Incursiunile israeliene par ca un „început continuu” al invaziei, spun oficialii americani CBS

Incursiunile terestre ale Israelului în Gaza par a fi „un început continuu pentru invazia terestră”, a declarat rețeaua CBS News , citând oficiali americani. Israelul a spus că „extinde” operațiunile terestre în Gaza, Hamas promițând că va rezista avansurilor armatei.