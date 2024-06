Cum a rămas un bărbat fără economiile de-o viață. „Nu mai am bani, nu mai am familie și nici suflet pereche”

Un bărbat în vârstă de 75 de ani a povestit cum a rămas fără 715.000 de dolari, economiile lui de-o viaţă, după ce a fost convins „să investească” în compania „unchiului” unei femei mult mai tinere, despre care credea că e îndrăgostită de el.

Escrocheria a început în luna mai a anului trecut, când o femeie care se dădea drept o chinezoaică de 37 de ani, pe nume Violaine Chen, care trăiește în San Francisco, i-a trimis un mesaj pe LinkedIn. În următoarele trei luni, ea l-a convins să își transfere toate economiile de-o viață într-o platformă de tranzacționare falsă, promițându-i că se vor căsători și vor putea trăi împreună cu ajutorul profitului investiției sale, relatează DailyMail.

Bineînţeles că, atunci când a anunţat-o că nu mai are bani, femeia a încetat să-i mai răspundă la mesaje. Iniţial, nu a i-a venit să creadă că a fost escrocat, dar, în cele din urmă, el a cerut ajutorul FBI.

Americanul în vârstă de 75 de ani, care a dorit ca numele să nu-i fie făcut public, este doar unul dintre milioanele de oameni din întreaga lume deveniţi ținta unor escrocherii deja clasice, prin care „femei tinere” seduc online persoane vulnerabile și singure, convingându-le să pună bani în scheme false.

În realitate, mulți dintre escroci sunt bărbați şi își au sediul în complexuri conduse de sindicate criminale chinezești în anumite zone din Asia de Sud-Est și Africa de Vest, potrivit unei anchete a jurnaliştilor de la The Journal.

Mulți dintre escroci sunt ei înșiși victime ale traficului de persoane. Ei sunt instruiți și primesc telefoane și scenarii pe care să le urmeze cu „țintele” lor, sub amenințarea violenței.

A „investit” toţi banii în „viitorul lor comun”

În acest caz, femeia l-a contactat iniţial pe americanul de 75 de ani prin LinkedIn. După un schimb de amabilităţi, i-a sugerat să treacă la WhatsApp, unde discuţiile s-au dezvoltat, mai ales după ce el i-a povestit că încă lucrează, dar are un fond de pensii şi că, deşi locuieşte în casă cu partenera sa de 40 de ani, este despărţit de aceasta.

La rândul ei, Violaine Chen i-a trimis fotografii cu „ea” în restaurante de lux, la cumpărături și călătorind și i-a spus că se mutase în SUA din China cu opt ani în urmă, că se simte singură și că e în căutarea dragostei adevărate. Vorbeau frecvent pe WhatsApp despre pasiuni comune: mâncare, călătorii, fitness și animale de companie, iar ea i-a trimis chiar şi descrieri detaliate ale meselor și antrenamentelor ei. Au avut câteva apeluri vocale scurte și un apel video la început - probabil realizat de un model într-unul dintre complexuri - dar apoi au comunicat numai prin mesaje.

După ce au stabilit o relație, Violaine Chen a început să-i povestească despre compania „unchiului” ei, despre care spunea că a făcut o avere din tranzacționarea aurului pe o platformă numită FX6. În următoarele trei luni, ea l-a manipulat și l-a convins pe bărbat să transfere 715.000 de dolari pe această platformă, care apoi a dispărut, odată cu ea.

Între timp, asigurându-l că poate avea încredere ea, cei doi au plănuit chiar şi o excursie împreună, pe care ea a spus că o pot face folosind profiturile din investițiile lui.

Pe măsură ce sumele pe care le transfera pe platforma indicată de femeie creşteau, banca sa a început să îl avertizeze că ar putea fi victima unei escrocherii. Când bărbatul a început să aibă îndoieli legate de faptul că tânăra solicita alte şi alte sume de bani, ea l-a făcut chiar să se simtă vinovat pentru lipsa lui de încredere.

„Neîncrederea ta în mine m-a făcut să simt încă o dată nestatornicia bărbaților”, s-a supărat chinezoaica atunci când bătrânul a devenit suspicios.

Astfel, el a continuat să transfere bani şi să „investească” în viitorul său alături de „tânăra femeie”, ajungând să-şi vândă acţiunile şi să ia împrumuturi, pentru a face față plăților tot mai mari. Apoi, când a spus că nu mai avea nimic de investit, ea a dispărut.

La început, i-a trimis mesaje disperate, rugând-o să răspundă și să-i explice ce s-a întâmplat. Într-unul dintre ele, el spunea: „Fă-mi o favoare și împușcă-mă. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu mai am bani, nu mai am familie și nici suflet pereche”. Bineînţeles că nu i-a răspuns nimeni.

În cele din urmă, bărbatul în vârstă de 75 de ani a reclamat-o pe Violaine Chen la FBI, ai căror reprezentanţi au declarat că astfel de cazuri sunt din ce în ce mai numeroase şi că şansele de recuperare a banilor sunt destul de mici.