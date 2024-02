Escrocul sentimental care a mărturisit cum a obținut sume uriașe de la zeci de femei: „Mi-a luat luni de zile să ajung la acel nivel”

Folosindu-se de o înfățișare irezistibilă, Christopher Maxwell, care este din Nigeria, a reușit pe parcursul a cinci ani să păcălească până la 50 de femei pentru a-i trimite în total suma de 64.939 de euro (55.400 de lire sterline), relatează This is Money.

Tânărul, care pretindea că este militar american, își căuta victimele pe rețelele de socializare și pe aplicațiile de întâlniri. Escrocul sentimental a dezvăluit pentru Money Mail trucurile la care a recurs pentru a seduce femei din Marea Britanie, SUA, Canada și Australia.

Christopher, care folosește un pseudonim și care în prezent este consultant la compania care se ocupă de combaterea fraudelor, Social Catfish, a dat startul escrocheriilor în 2016 ca o modalitate de a face bani ușor în timpul celui de-al doilea an de facultate în Nigeria.

„Nu aveam bani și familia mea era falită, așa că trebuia să fac ceva. Am ales să fac escrocherii”, a mărturisit el.

„Știu că oamenii s-ar putea să nu înțeleagă, dar sunt un profesionist și era slujba mea cu normă întreagă. Mi-a luat luni de zile să ajung la acel nivel, ca și cum m-aș fi instruit din mers”, spune el.

„Biblia” escrocilor

Tânărul a atins „performanța” de a înșela până la 50 de femei cu ajutorul unei „biblii” de 40 de pagini pentru escrocii din Nigeria, intitulată „How To Make A White Woman Fall In Love With You From Online Chat/ Cum să faci o femeie albă să se îndrăgostească de tine prin intermediul discuțiilor online".

Manualul, care a fost prezentat la Money Mail de către SocialCatfish, conține o serie de instrucțiuni pas cu pas pentru escrocii sentimentali, cu expresii romantice, idei de conversație și întrebări care ar putea face ca persoanele vulnerabile „să se îndrăgostească nebunește de tine".

Potrivit cărții, femeile care sunt „mai ușor de cucerit" și care „se vor îndrăgosti cât ai clipi și fără prea mult stres" sunt cele de peste 40 de ani.

„Ele lucrează, deci au banii de care aveți nevoie. De asemenea, fiind singure la 40 de ani, sunt dornice de dragoste”, se arată în manualul cu pricina. De asemenea, conform aceleiași cărți, după ce victima este găsită, escrocii trebuie să se documenteze înainte de a intra în vorbă cu persoana vizată.

„Vei dori să afli tot ce poți înainte de a discuta cu ea, deoarece acest lucru te va ajuta mai târziu. Verifică biografia publicată pe rețelele de socializare pentru informații. De exemplu, hobby-uri, animale de companie, slujba, pasiuni, dacă are copii, unde locuiește, ce îi place etc.”.

În ceea ce privește primul mesaj, conform cărții, este recomandat să complimentezi femeile pentru activitățile lor sau pentru ceea ce le place și să adresezi o întrebare în acest sens.

„Vrei să fii amabil și diferit. Nu trimiți un "bună..." Sunt multe persoane care i-au trimis "bună ziua" înainte. Vrei să trimiți ceva care să o facă să te placă încă de la primul mesaj. Ceva care să o facă să îți deschidă mesajul și să își deschidă sufletul către tine”, se mai arată în manualul cu pricina.

„De exemplu, dacă pe profilul ei de Facebook are poze cu câini, poți folosi o replică de genul: "Bună, tocmai mi-am petrecut ultimele 10 minute gândindu-mă dacă acei câini drăguți de lângă tine sunt ciobănești caucazieni sau belgieni. Te rog să mă ajuți în această privință ...sunt super drăguți apropo"".

„Să ceri fără să dai impresia că o faci"

O altă sugestie ar fi: „Întotdeauna ai cea mai bună muzică în poveștile tale! Mi-ar plăcea să facem schimb de playlisturi". De îndată ce conversația prinde contur, cartea spune să „faci totul despre ea”: „Femeilor Oyinbo (n.red un termen nigerian pentru femeile din Occident) le place să vorbească despre ele însele. Ele vor crede că vă pasă și se vor îndrăgosti”.

Apoi, escrocii sunt îndemnați să își complimenteze victimele, folosind una dintre cele 60 de fraze recomandate, cum ar fi: „Nu-mi vine să cred că am găsit pe cineva ca tine".

Potrivit aceluiași manual, femeile sunt mai vulnerabile la astfel de mesaje noaptea: „Află-i fusul orar și trimite-i mesaje în jurul orei 22:00. Noaptea este momentul în care o poți face să se îndrăgostească mai ușor de tine. Vei avea toată atenția ei, iar dacă discuția merge bine, va dormi gândindu-se la tine”.

În plus, ei sunt îndemnați să nu se grăbească să ceară bani, întrucât este mult mai important să câștige încrederea victimelor: „Vorbește zile întregi despre lucruri la întâmplare. Poate necesita mult timp, dar merită din plin”.

În ceea ce privește obținerea de bani, este recomandat „să ceri fără să dai impresia că o faci", de exemplu: „Când te întreabă cum a fost ziua ta, poți să-i spui că a fost neplăcută, apoi spune-i că ești falit, că ai întârziat cu plata ratelor, că te vor da afară săptămâna viitoare și că ai epuizat toate mijloacele pentru a face rost de bani.

De una singură, ea se va oferi să-ți dea bani. Dacă vrei un telefon nou, îi poți spune că telefonul tău este stricat și că nu vei mai putea să vorbești cu ea”.

O mulțime de escroci sentimentali au recurs la aceste trucuri, inclusiv Christopher. Oare se simțea vinovat pentru că păcălea femeile singure? „Nu, m-am simțit vinovat la început, dar la un moment dat am încetat”, a mărturisit el. „Făceam bani frumoși. Nu am compătimit niciodată aceste persoane și nu am lăsat nicio emoție să intervină”, a mai adăugat tânărul.

„Am început cu sume mici”

Deși a fost arestat în Nigeria, el nu a fost niciodată acuzat în legătură cu faptele sale.

Tânărul a mărturisit că își găsea victimele pe Facebook și Instagram, dar și pe aplicațiile de întâlniri. El viza, în special, femei cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, care păreau a fi de curând divorțate sau văduve.

El își crease un profil cu pozele altui bărbat pe care îl găsise online și care era în armată. Christopher le spunea femeilor cu care interacționa că este american și că fusese trimis în Afganistan, Israel sau Coreea. La un moment dat, el se afla în una sau două relații, vorbind cu femeile non-stop - din sălile de curs până în miez de noapte pentru a acoperi diferența de fus orar.

„Depindea de victimă cât de mult așteptam să cer bani. Am obținut bani și în trei zile, dar uneori durează luni bune. Mă asiguram că trimit mesaje în fiecare zi.

Cândva am întâlnit o femeie care avea un iubit, dar s-a despărțit de el din cauza mea și mi-a dat 400 de dolari (n.red 373 de euro) în câteva zile. I-am spus că țin la ea și că voi face totul pentru ea. Avea 35 de ani, era albă și lucra la o companie de comunicații. Mi-a dat 400 de dolari. Am vorbit timp de patru luni”, a mărturisit bărbatul.

Tânărul a povestit că a invocat o serie de scuze pentru a cere bani. „Am început cu sume mici și am spus întotdeauna că voi restitui totul”.

Cea mai mare sumă de bani a obținut-o de la o femeie de 61 de ani din SUA, spune el, care i-a trimis în total 28.037 de euro (n.red 30.000 de dolari) în timpul relației lor de un an. Totuși, ea a folosit Social Catfish, o companie care verifică identitățile online, și a reușit să dea de urma lui Christopher.

În momentul în care a fost pus față în față cu femeia a cărei viață a distrus-o, el a declarat că s-a simțit groaznic și că este fericit că nu mai trebuie să recurgă la asemenea fapte pentru a-și câștiga existența.

Conform National Crime Agency, majoritatea escrocilor sentimentali sunt din Africa de Vest - Nigeria și Ghana.

Potrivit lui Christopher, cel mai mare indiciu că vorbești cu un escroc este faptul că acesta nu-și arată fața prin intermediul apelului video.

„Evitați pe oricine care spune că nu se poate întâlni pentru că este în armată sau locuiește în străinătate", spune el.