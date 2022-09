Cine câștigă din alianța ruso-chineză și pe cine pune în pericol. Avertismentul unui reputat istoric

Alianța ruso-chineză va funcționa în defavoarea Rusiei, care va fi subordonată Chinei, consideră renumitul istoric Mark Galeotti, într-un interviu pentru „Adevărul”, în care a vorbit, printre altele, despre pericolele acestei alianțe.

Mark Galeotti este profesor la prestigioasa universitate americană UCL și cercetător la Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, în UK, și la Institute of International Relations din Praga. Expert în crima transnațională și afacerile de securitate rusă și director al companiei de consultanță Mayak Intelligence, Galeotti este specializat ca istoric în spațiul sovietic. Într-un interviu pentru „Adevărul”, istoricul american a vorbit despre pericolele alianței ruso-chineze și despre faptul că Rusia va sfârși prin a deveni subordonată Chinei.

Dragoste ruso-chineză din interes

În opinia lui Mark Galeotti, societatea din Rusia este fracturată. Generațiile mai vechi, din care face parte și președintele Vladimir Putin, au preferat apropierea de China, în primul rând pe fondul dușmăniei față de Vest. În schimb, generațiile mai tinere ar prefera o apropiere de Europa.

„Putin nu părea să vadă pericolele dintr-o alianță cu China, dar mulți ruși le vedeau. Asta e ceea ce m-a șocat. Din iunie, mi s-a interzis să intru în Rusia, dar când încă puteam călători acolo am avut ocazia să vorbesc cu oameni din sistemul guvernamental și am descoperit o mare diferență între generații, între oamenii care aveau până în 60 de ani și cei mai bătrâni. Putin face 70 în octombrie. Oamenii din jurul său au între 68 și 74 de ani, sunt toți din aceeași generație. Pentru ei, actuala confruntare cu Vestul este cel mai important lucru. Din nefericire pentru noi, înseamnă că vor deveni mai dependenți de China, pentru că au nevoie de suportul lor politic și de piața lor. Doar că generația mai tânără este mai conștientă de pericolele pe termen lung care vin din China”, subliniază Galeotti.

Situația se va schimba în timp, precizează el, iar alianța ruso-chineză va deveni istorie. După ce „epoca Putin” va apune, va fi inevitabilă revenirea la o politică de apropiere față de Europa, care este considerată acum principalul dușman, alături de Statele Unite ale Americii.

„Ceea ce pare a fi o alianță ruso-chineză, astăzi, inevitabil va însemna mâine dependență. China este prea mare, prea puternică, economia ei este prea dinamică și se înarmează într-un mod foarte rapid. Cred că veștile bune pentru noi sunt că foarte mulți oameni din Rusia văd acest risc. Oamenii care își văd țara drept un stat european evident că nu își doresc să devină parte din lumea chineză. Însă când va exista o tranziție politică în Rusia, care va exista mai devreme sau mai târziu, noua generație politică va fi mult mai sceptică față de China. Doar că acum, în acest moment, nu sunt prea multe de făcut”, adaugă istoricul american.

Chiar dacă nu vede cu ochi buni alianța ruso-chineză, Mark Galeotti nu crede că cele două state ar intenționa să provoace noi războaie sau chiar o nouă conflagrație mondială. China, în special, ar avea de pierdut enorm pe plan economic. „Nici Rusia, și nici China nu doresc să provoace un nou război mondial. Au mai multe motive, între care faptul că trăim într-o lume mult mai diferită acum, economiile tuturor sunt interconectate. Dacă China și Vestul s-ar afla într-un război, economia Chinei probabil că nu ar supraviețui. Nici economiile noastre nu ar supraviețui, ar fi dezastruos”, punctează Galeotti.

Ce așteaptă China în Taiwan

În același timp, chiar dacă China ar fi putut profita de faptul că o lume întreagă este cu ochii pe războiul din Ucraina și să atace acum Taiwanul, nu a ales să o facă. Motivele sunt expuse de Mark Galeotti. „China este, cred, conștientă în momentul de față că steaua ei încă răsare. Atât de mult timp, chinezii s-au concentrat pe dezvoltarea economică. Acum au început să se concentreze și pe armamentul militar. Vedem un progres extraordinar în cum își construiesc flota, cum își dezvoltă forțele terestre, cu cât de repede își dobândesc arme noi și cum își construiesc tehnologie avansată. Totuși nu au ajuns încă la potențialul maxim”, arată istoricul.

Asta nu înseamnă că China nu ar putea fi tentată să atace Taiwanul, dar numai peste câțiva ani.

„Chinezilor o să le mai ia încă cinci-șapte ani ca să devină mai puternici ca Vestul din punct de vedere militar. Abia atunci ar fi interesul lor să provoace un conflict pe undeva, fie că este între Rusia și unul dintre vecinii ei, fie că este în Africa de Nord sau în America Latină. Pornind de la experiența ucraineană, ar putea încerca o diversiune și să pună mâna pe Taiwan”, a încheiat Galeotti.

***

Notă: Interviul exclusiv va fi publicat integral în editția din 23-25 septembrie a „Weekend Adevărul“