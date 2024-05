Ce averi au primii candidați de pe listele partidelor pentru Parlamentul European

Printre cei cu șanse mari să ajungă în Parlamentul European după alegerile din 9 iunie sunt atât actuali membri ai Legislativului european, cât și actuali parlamentari români, ale căror averi agonisite de-a lungul anilor conțin atât terenuri și locuințe, cât și obiecte de artă.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2023, eurodeputatul Mihai Tudose, primul pe lista alianței PSD-PNL la europarlamentare, a avut venituri în valoare de 89.789 de euro salariu și 59.922 de euro din diurne și indemnizații de călătorie.

Eurodeputatul are un apartament în Brăila, obținut în 1996, și două autoturisme marca Mercedes din 2020, unul cumpărat și unul în leasing. Tudose a mai declarat o colecție de timbre în valoare de 30.000 de euro. În declarația sa de avere mai apar patru conturi în euro, în valoare de 77.000 de euro, și două în lei, în valoare de 14.000 de lei. Fostul premier are și un credit scadent în 2025, în valoare de 22000 de euro.

Obiecte de artă, ceasuri și bijuterii de sute de mii de euro

Următorul pe lista PSD-PNL este eurodeputatul Rareș Bogdan, care a trecut în ultima sa declarație de avere, din 2023, un venit în valoare de 108.900,18 de euro. În document mai apar dividende în valoare de 139.405 de lei de la Trend Communication SRL, dar și o chirie trecută pe numele soției, în valoare de 8.400 de euro.

În declarația sa de avere sunt trecute și două terenuri intravilane, unul în Alba Iulia și unul în Voluntari, un apartament în Cluj-Napoca, primit prin donație în 2008, și o casă în Voluntari, cumpărată în 2018.

Eurodeputatul mai deține tablouri în valoare de 200.000 de euro, ceasuri în valoare de 200.000 de euro, bijuterii în valoare de 150.000 de euro și argintărie în valoare de 15.000 de euro. Pe declarația sa de avere mai apare un fond de investiții de 14.000 de euro și alte patru conturi în euro de aproximativ 13.000 de euro și patru conturi în lei în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Mai deținde acțiuni în valoare de 7.000 de euro în Banca Transilvania.

Rareș Bogdan are și două credite, unul în lei (924.808 de lei) și unul în euro (62.036 de euro), ambele scadente în 2037.

Bogdan ar urma să obținut al doilea mandat, fiind în prezent liderul eurodeputaților români ai PPE, după ce a intrat în Parlamentul European primul pe lista din 2020 a PNL.

Tot pe lista Coaliției de guvernare ar urma să prindă un loc eligibil și reprezentanta PUSL Maria Grapini, care a trecut în declarația de avere de anul trecut venituri în valoare de 90.206,86 de euro de pe urma funcției de europarlamentar și o pensie de 91.224 de lei.

Eurodeputata nu are imobile trecute pe numele său, însă în declarația de avere apar un teren, două case de locuit și una de vacanță în județul Timiș, toate pe numele soțului. Grapini a mai trecut în declarația de avere două autoturisme, un Nissan din 2015 și un Mercedes din 2021. Are și bijuterii din aur și argint în valoare de 190.000 de euro și tablouri și sculpturi în valoare de 160.000 de euro.

În declarația de avere a Mariei Grapini mai apare un cont în euro cu 38.628,05 de euro, dar și un credit scadent în 2029, în valoare de 60.000 de euro.

Grapini a fost și ministru delegat pentru IMM-uri în timpul guvernării lui Victor Ponta și a obținut primul mandat de europarlamntar în 2014.

Eurodeputatul care a investit în criptomonede

Ilie Dan Barna, primul pe lista Alianței Dreapta Unită (ADU), a avut în 2023 venituri în valoare de 154.160 de lei de pe urma funcției de parlamentar.

Parlamentarul deține alături de soție două apartamente în Sibiu și unul în București cumpărate în 2007, 2012 și 2014, dar și un teren moștenit în Sibiu. În declarația sa de avere mai apare un tablou dobândit în perioada 2020-2022, în valoare de 85.000 de euro.

Parlamentarul mai are 10 conturi în lei și alte trei conturi în euro, în valoare de aproximativ 77.000 de euro, și unul în dolari cu peste 50.000 de dolari. Are investiții în valoare de peste 500.000 de lei, a acordat un împrumut de 3000 de lei, dar are și un credit în valoare de 202.000 de lei.

Dan Barna a fost și președinte al USR, fiind în prezent la al doilea mandat de parlamentar.

Șeful PMP, Eugen Tomac, care ocupă poziția a treia de pe lista ADU, declara, în iunie 2023, venituri în valoare de 89.788,98 de euro de la Parlamentul European.

Eurodeputatul mai are criptomonede în valoare de 16.000 de euro și deține alături de soție două terenuri, unul cumpărat în Constanța în 2023 și unul cumpărat în județul Neamț în 2022. Familia sa deține o casă de locuit cumpărată în 2023 în Charleroi, Belgia, dar și un apartament cumpărat în 2021, în Bruxelles, precum si două autoturisme - o Dacia Sandero din 2020 și un Audi Q5 din 2016.

În 2022 a vândut un apartament în valoare de 147.500 de euro și mai are două conturi în lei în valoare de aproximativ 20.000 de lei și alte două în euro de peste 53.000 de euro.

În declarația sa de avere mai apar două credite, unul contractat în 2021 și scadent în 2041 în valoare de 148.500, și unul contractat în 2023, scadent în 2038, în valoare de 150.000 de euro.

Alianța mizează pe 6 mandate, astfel că un alt loc eligibil ar putea fi prins de Violeta Alexandru, prima membră a Forța Dreptei de pe listă, care ocupă poziția a șasea. Ultima declarație de avere din 2023 arată că a cîștigat de pe urma funcției de parlamentar 131.392 de lei, dar și o pensie de 115.875 lei.

Violeta Alexandru mai are un teren moștenit în Teleorman, un apartament în București, cumpărat în 2015 și un autoturism Honda din 2007. Deputata mai are trei conturi în lei în valoare de peste 150000 de lei.

Pe declarația sa de avere mai apare un credit scadent în 2045 în valoare de 55000 de euro.

Averile liderilor de pe lista AUR

Un alt partid care ar urma să trimită membri în Parlamentul European este cel condus de George Simion. Lista alianței AUR este deschisă de Cristian Terheș (PNCR), care a avut, potrivit ultimei declarații de avere din 2023, venituri în valoare de 89.858.94 de euro de pe urma funcției de europarlamentar.

Pe declarația sa de avere apar două terenuri intravilane în Zalău și Oradea, cumpărate în 2008 și 2014, dar și alte două apartamente în Zalău cumpărate în 2013 și 2019 și unul în Oradea, cumpărat în 2014. Pe declarația sa de avere mai apar două autovehicule, un Toyota Camry din 2016 și un Mitsubishi Eclipse Cross din 2020. Eurodeputatul are 6 conturibancare pe numele său, printre care și personale, dar și pentru birourile de parlamentar.

Terheș este în prezent membru al Parlamentului European din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, fiind ales pe lista Partidului Social Democrat. Europarlamentarul a demisionat însă din PSD în 2020.

Următorul pe listă este deputatul Claudiu Târziu, care a trecut în declarația de avere depusă depusă anul trecut un venit de 146.016 de lei de pe urma funcției de senator.

În declarația sa de avere mai apr un teren extravilan din 2017 în Argeș, un apartament în București obținut în 2004 și un autoturism Hyundai din 2012.

Parlamentarul are și un credit bancar din 2022, scadent în 2023, în valoare de 42.842,40 de euro.

Târziu a fost și copreședinte al partidului AUR, fiind în prezent liderul senatorilor formațiunii politice.