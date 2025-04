Cinci indicii că SUA și China se apropie de un conflict militar, identificate de un fost comandant NATO: „Riscul unui război deschis crește”

Amiralul american în retragere James Stavridis avertizează asupra a cinci factori cheie care pot declanșa un conflict deschis între SUA și China, pe fondul războiului comercial tot mai tensionat.

Tensiunile dintre Statele Unite și China au trecut de la simple ipoteze despre un „nou Război Rece” la realități concrete ale unui război comercial. Recent, cele două puteri au anunțat impunerea de tarife din ce în ce mai dure una împotriva celeilalte. Deși există speranța unui acord avantajos, „mare și frumos”, cum a spus președintele Donald Trump, riscul unei rupturi economice de durată este real.

Fost comandant suprem al NATO și actual analist Bloomberg, amiralul în retragere James Stavridis avertizează că „am trecut deja de etapa în care vorbeam despre un „nou război rece” și am intrat în primele etape ale unui război comercial veritabil”. Însă miza reală ar putea fi cu mult mai periculoasă: un posibil război militar.

Bazându-se pe experiența sa îndelungată în regiunea Pacificului, Stavridis identifică cinci semnale de avertizare, care ar putea anunța o confruntare militară directă:

Atacurile cibernetice

China își folosește capacitățile tehnologice avansate pentru a ataca infrastructura critică a SUA. Programul cel mai cunoscut, „Volt Typhoon”, a fost discutat chiar și într-o reuniune secretă din decembrie între autoritățile americane și chineze. Potrivit Wall Street Journal, atacurile au vizat „porturi, rețele de apă, aeroporturi și alte infrastructuri esențiale”.

Un alt program, „Salt Typhoon”, se concentrează asupra telecomunicațiilor din SUA. China demonstrează nu doar că are capacitatea de a purta un război cibernetic sofisticat, ci și voința de a o face. „Dacă amploarea și consecințele acestor atacuri cresc, riscul unui război deschis crește proporțional”, avertizează Stavridis.

Presiune militară asupra Taiwanului

Numărul incursiunilor aeriene chineze în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului (ADIZ) a depășit 3.000 anul trecut, aproape dublu față de 2023.

„Credeți-mă, amiralul Sam Paparo, comandantul Forțelor Indo-Pacifice ale SUA din Honolulu, primește zilnic rapoarte despre aceste zboruri. Și noi ar trebui să fim atenți”, spune Stavridis.

Tensiuni în Marea Chinei de Sud

China își bazează pretențiile teritoriale pe expedițiile unui amiral din secolul al XV-lea, deși aceste revendicări au fost respinse în instanțele internaționale. Totuși, Beijingul a construit cel puțin șapte insule artificiale, poreclite „Marele Zid de Nisip”, pe care le folosește ca baze navale pentru a intimida țări vecine, în special Filipine.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. colaborează strâns cu SUA, oferind acces armatei americane la baze situate aproape de coasta Chinei. Activitatea intensificată a marinei și pazei de coastă chineze în această regiune este un indicator clar al unui posibil conflict.

Construcția de nave militare

China produce între 20 și 30 de nave de război pe an, având deja o flotă mai numeroasă decât cea a SUA, peste 360 de vase de luptă față de aproximativ 300 ale americanilor. Obiectivul declarat al Chinei este de a depăși 400 de nave. „Beijingul știe că un eventual război cu SUA se va purta în principal pe mare”, afirmă Stavridis. Ritmul construcțiilor navale este, astfel, un indiciu clar al pregătirii pentru un posibil conflict.

Războiul comercial și tarifele

„Poate cel mai periculos semnal este cel deja în desfășurare: nivelul și amploarea tarifelor impuse de fiecare parte”, avertizează Stavridis. El amintește că al Doilea Război Mondial a început în Pacific după sancțiuni comerciale severe impuse Japoniei, care a fost astfel lipsită de resurse vitale precum petrol, oțel și cauciuc.

China începe să limiteze exportul de minerale strategice esențiale, unde deține un monopol global, ceea ce poate declanșa reacții dure din partea SUA. „Răspunsurile Chinei la tarifele americane vor fi al cincilea indicator-cheie al unui conflict iminent”, adaugă amiralul.

James Stavridis a scris în trecut cartea „2034: A Novel of the Next World War”, un scenariu fictiv despre cum un incident minor în Marea Chinei de Sud ar putea escalada într-un război devastator. „Nu a fost o profeție, ci un avertisment.”

„Istoria se învârte pe balamale mici”, conchide el. „Trebuie să fim atenți la aceste cinci lumini galbene - atacurile cibernetice, incursiunile în Taiwan, tensiunile din Marea Chinei de Sud, construcția navală și războiul tarifar - pentru că, dacă se fac roșii, pot stinge luminile în întreaga lume”, avertizează Stavridis.