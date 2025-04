Arsenalul Chinei într-un război comercial prelungit cu SUA. „Tsunamiul se va dezlănțui pentru toată lumea", avertizează experții

China se pregătește pentru un război economic prelungit cu Donald Trump după ce președintele american a impus tarife suplimentare Beijingului, anunțând în același timp o suspendare temporară pentru ceilalți parteneri comerciali, relatează Daily Mail.

China poate beneficia de măsurile sale de consolidare a economiei de-a lungul anilor pentru a răspunde la șocurile generate de noile taxe vamale, spun experți citați de New York Times și Wall Street Journal. Dar în acelașu timp se poate crea un efect de tsunami care are potențialul să bulverseze comerțul din întreaga lume, a relatat New York Times.

Trump a anunțat creșterea taxelor vamale la 125% miercuri, după ce China a impus un „tarif de represalii” de 84% asupra Statelor Unite. De atunci atât SUA cât și China au plusat – SUA ridicând tarifele la 145% și la rândul ei China mărindu-le la 125%.

Președintele american a anunțat o pauză de 90 de zile în aplicarea noilor tarife „reciproce” miercuri, o decizie abruptă care a provocat una dintre cele mai mari creșteri bursiere din istorie, și totodată pedepsind China pe motiv de „lipsă de respect... față de piețele mondiale”.

China a petrecut ani de zile promovând o strategie de tranziție de la construcția de locuințe la dezvoltarea de fabrici, investind 1,9 trilioane de dolari pentru a produce bunuri ieftine pentru export. Acestea exporturi au crescut cu 13% în 2023, respectiv 17% în 2024.

În prezent, companiile chineze care au răspuns anterior tarifelor lui Trump oferind reduceri clienților americani vechi sunt dispuse să renunțe complet la piața americană pe măsură ce se orientează către noi cumpărători.

Reprezentantul comercial al lui Joe Biden, Katherine Tai, a tras un semnal de alarmă: „Tsunamiul se va dezlănțui pentru toată lumea".

Totodată, China a început să ia măsuri împotriva companiilor americane, adăugând o jumătate de duzină la lista neagră de tranzacționare, inclusiv Shield AI și Sierra Nevada.

Alte 12 companii americane - inclusiv American Photonics și BRINC Drones - se confruntă acum cu controale la export, potrivit The Wall Street Journal.

De asemenea, Beijingul va impune controale suplimentare la export asupra produselor de care au nevoie de companiile americane pentru a produce cipuri și alte produse.

Lista neagră se va mări probabil, într-un efort de a sili firmele americane să renunțe la drepturile de proprietate intelectuală, sau China ar putea interzice de-a dreptul acestor companii să facă afaceri în China.

Acest fapt ar putea fi periculos, dat fiind că 200 de companii americane au declarat în ultimii ani că China este principala lor sursă de risc geopolitic, potrivit unui raport al Fundației Camerei de Comerț a SUA.

Presa de stat chineză a preluat mesajul, Ministerul chinez al Comerțului declarând: „Dacă SUA insistă pe această cale, China va lupta până la capăt”.

Beijingul s-a orientat spre țările din Asia de Sud-Est precum Cambodgia, Laos și Thailanda pentru a compensa deficitele comerciale.

Companiile chineze primesc deja anulări ale comenzilor de la clienții lor americani

După creșterea suplimentară a tarifelor de către Trump, șeful unei fabrici de jucării din provincia Guandong a declarat că un client din Baltimore a anulat imediat o comandă dată în martie și care urma să fie livrată în iunie, cerându-și scuze în chineză.

Anularea a venit după ce acesta i-a oferit clientului său american - cu care făcea afaceri de peste un deceniu - o reducere de 10%.

El a spus că după cele mai recente creșteri ale tarifelor, „nu mai există loc pentru a face afaceri, pentru ambele părți".

„Amândoi suntem foarte triști, dar pur și simplu nu putem face nimic în privința asta", a declarat el pentru WSJ, adăugând că probabil vor urma valuri de anulări.

Fabricile de îmbrăcăminte și utilaje au declarat pentru New York Times că sunt îngrijorate în privința comenzilor viitoare și se întreabă dacă muncitorii vor mai avea locuri de muncă în săptămânile următoare.

Livrările din China către Statele Unite ar putea fi reduse la jumătate în viitor dacă cele două țări mențin tarifele reciproce, potrivit Capital Economics.

În timp ce multe fabrici chineze au procedat precum fabrica de jucării citată și au oferit reduceri, noile tarife au ridicat o barieră de netrecut – astfel că se așteaptă să primească lovitura din plin și să piardă comenzile de la companiile americane, după ce acestea au cerut reduceri de 20% sau chiar 30% asupra mărfurilor chineze.

În schimb, vor încerca să găsească cumpărători în alte țări sau chiar să încetinească sau să oprească producția pentru a transfera povara asupra importatorilor americani.

Arsenalul de arme al Chinei

În cele din urmă, China ar putea încerca să lupte în acest război încercând să se bazeze pe ce a construit deja.

Investițiile și progresele Chinei în producție generează un val de exporturi care amenință să provoace închideri de fabrici și concedieri nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume, scrie New York Times.

În urmă cu cinci ani, înainte de izbucnirea crizei imobiliare, macaralele împânzeau practic fiecare oraș din China. Apoi, la ordinul Beijingului, băncile și-au mutat rapid creditele de la imobiliare la industrie.

Împrumuturile finanțează, de asemenea, un boom în cercetarea și dezvoltarea corporativă. Huawei, care produce de la smartphone-uri și piese auto, tocmai a deschis la Shanghai un centru de cercetare pentru 35.000 de ingineri, cu un spațiu de 10 ori mai mult pentru birouri și laboratoare decât sediul Google din California.

Date recente de la banca centrală a Chinei arată că băncile controlate de stat au împrumutat 1,9 trilioane de dolari clienților industriali în ultimii patru ani. La periferia orașelor din toată China, se construiesc noi fabrici zi și noapte, iar cele vechi sunt modernizate cu roboți.

Fabricile chineze Chinei depășesc producția combinată din Statele Unite, Germania, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie.

De pildă, producătorul chinez de automobile electrice BYD construiește două fabrici care ar întrece fiecare în capacitate Volkswagen din Germania, cea mai mare din lume.

De asemenea, s-a axat pe fabricile care produc mașini, telefoane și chiar îngrășăminte, care să fie livrate pe tot globul. '

Exporturile reprezintă 20% din PIB-ul Chinei, iar acestea au crescut în ultimii doi ani.

Pe de altă parte, exporturile americane au scăzut, reprezentând doar 11% din PIB, în scădere de la 13,6% în 2012.

Reprezentantul comercial al SUA a declarat că exporturile americane către China au scăzut cu trei procente în 2024, o valoare de 144 de miliarde de dolari.

Deficitul comercial al Americii cu China a crescut la 295 de miliarde de dolari.

Trump speră că șeful Apple, Tim Cook, va porni producția internă de iPhone-uri pentru a ajuta Statele Unite să câștige războiul comercial

Trump a semnalat că SUA ar putea răspunde prin stimularea producției interne de iPhone, încurajată de decizia Apple de a investi 500 de miliarde de dolari pentru a-și extinde facilitățile în SUA în următorii patru ani.

Harry Mills, fondatorul firmei specializate în gestionarea valutară Oku Markets, a declarat însă pentru DailyMail.com: „Acest lucru ar necesita un efort herculean de a coordona o relocare enormă a lanțului de aprovizionare și ar duce cu siguranță la creșteri de prețuri pe termen lung, deoarece costurile forței de muncă din SUA ar fi semnificativ mai mari decât în China și Taiwan”

Majoritatea dispozitivelor Apple sunt fabricate în China, dar piesele necesare provin dintr-un număr de aproape 50 de țări – toate fiind supuse tarifelor vamale de Donald Trump.

Analiza informațiilor despre furnizorii companiei Apple arată că 84% dintre furnizorii de componente iPhone sunt legați de China continentală, 158 din 188 de furnizori.

Trump a fost forțat să dea înapoi asupra planurilor sale tarifare din cauza unor vânzări masive pe piața obligațiunilor care ar fi putut declanșa o criză economică.

Pe lângă faptul că au provocat turbulențe pe piața bursieră, planurile tarifare ale lui Trump au declanșat o vânzare majoră a obligațiunilor guvernamentale americane, cum nu s-a mai văzut de la criza declanșată de pandemia de Covid-19.

De ce China exportă atât de mult

Rămâne de văzut cum va evolua abordarea mult mai dură a președintelui american în al doilea mandat, notează NYT. Tarifele au încetinit ocazional creșterea exporturilor Chinei, dar nu au oprit-o. Alte națiuni sunt în alertă maximă pentru posibilitatea ca exporturile chineze să poată fi deturnate în altă parte, amenințând economiile aliaților americani de lungă durată precum Uniunea Europeană și Coreea de Sud.

Blocați în Statele Unite, producătorii auto chinezi și-au orientat campaniile de export în altă parte. Vânzările lor au crescut în Australia și Asia de Sud-Est, luând cota de piață de la mărcile japoneze și americane. În Mexic, producătorii auto chinezi dețineau doar 0,3% în 2017; anul trecut, era de peste 20 la sută.

China exportă atât de mult, parțial pentru că locuitorii săi cumpără extrem de puțin. O prăbușire a pieței imobiliare din 2021 a șters o mare parte din economiile clasei de mijloc și a ruinat multe familii bogate.

Veniturile fiscale sunt în scădere, dar cheltuielile militare cresc rapid. Acest lucru a făcut guvernul precaut cu privire la cheltuielile pentru stimulente economice pentru a ajuta consumatorii. În schimb, China a compensat dezastrul imobiliar prin campania sa de export, creând milioane de locuri de muncă pentru a construi, echipa și opera fabrici.