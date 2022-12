Blogger culinar din China, înjunghiat mortal în timpul unui live - VIDEO

Un blogger culinar cunoscut sub numele de „Fatty Goes To Africa“ a fost înjunghiat mortal în timp ce transmitea în direct dintr-o piață din capitala Nepalului, Kathmandu.

Victima, în vârstă de 20 de ani, de origine chineză, numită Gan în presa locală, ar fi fost atacată de un blogger rival în oraș pe 4 decembrie, notează Daily Mail.

Gan transmitea în direct din piața de alimente și vorbea cu urmăritorii săi când a fost înjunghiat în plină zi.

Suspectul, Feng Zhengyung în presa locală, un chinez în vârstă de 37 de ani, este, de asemenea, o celebritate pe internet pe nume „Ayun“, care locuiește în Nepal și se crede că îi purta pică rivalului său.

O înregistrare video șocantă îl arată pe Gan vorbind cu camera de filmat în timp ce se plimba pe o stradă când a fost atacat din spate.

Gan pare să fi scăpat telefonul în timpul atacului, deoarece ecranul se întunecă, dar țipetele sale pătrunzătoare pot fi încă auzite.

Cu aoroape cinci milioane de fani, Gan și-a folosit platforma de socializare pentru a prezenta fanilor săi mâncarea și cultura țărilor străine.

El a atras mulți oameni să îl urmărească împărtășind viața sa de zi cu zi în Africa.

Cu toate acestea, popularul blogger va fi cel mai probabil ținut minte pentru că a transmis în direct atacul care a dus la moartea sa tragică.

Gan a fost înjunghiat în piept și în abdomen în mijlocul străzii și a murit mai târziu în acea noapte, după ce eforturile de salvare au eșuat.

În momentul în care grupul de oameni cu care se afla Gan, vorbea și râdea, dintr-odată s-a auzit țipătul bloggerului, care se afla într-o transmisiune live.

Zguduirile violente și țipetele puternice au întrerupt transmisia, iar ecranul a devenit brusc negru.

O altă înregistrare video la persoana a treia îl arată pe Gan stând pe jos acoperit de sânge, în timp ce o altă persoană - despre care se crede că este Feng - poate fi auzită înjurându-l în chineză.

Pe jumătate întins pe jos, Gan poate fi văzut apucându-se de stomac, uitându-se la rana de pe abdomen și făcând gesturi pentru un telefon, probabil semnalizând spectatorilor să cheme serviciile de urgență.

Ulterior, el a fost dus la spital, dar a fost declarat mort.

Se pare că Feng l-ar fi înjunghiat și pe unul dintre prietenii lui Gan, care a suferit multiple răni și a fost, de asemenea, trimis la spital pentru a fi tratat.

Se pare că suspectul a fost dus în custodia poliției.

Potrivit rapoartelor preliminare, Feng îi purta ranchiună lui Gan după mai multe dispute și datorii nerezolvate.

Ancheta este în curs de desfășurare în prezent.