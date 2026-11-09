 Zelenski și von der Leyen își coordonează pozițiile înaintea negocierilor cu Rusia. Moscova exclude UE de la masă | adevarul.ro
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Zelenski și von der Leyen își coordonează pozițiile înaintea negocierilor cu Rusia. Moscova exclude UE de la masă

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că și-a coordonat poziția cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, programate marți și miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile se vor desfășura cu medierea Statelor Unite și au ca obiectiv relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă din februarie 2022.

Zelenski a anunțat luni că și-a coordonat poziția cu președinta Comisiei Europene.
Zelenski a anunțat luni că și-a coordonat poziția cu președinta Comisiei Europene. Foto: Profimedia

Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a subliniat că Ucraina și Uniunea Europeană încearcă să contribuie la obținerea unor rezultate concrete în cadrul negocierilor.

„Ursula și cu mine ne-am coordonat pozițiile privind reuniunea de la Abu Dhabi. Facem totul pentru ca formatul trilateral să producă rezultate”, a transmis Volodimir Zelenski.

Europenii încearcă să aibă un cuvânt de spus în procesul diplomatic, pentru a evita un eventual acord care să favorizeze revendicările Moscovei în detrimentul intereselor de securitate ale Ucrainei și ale statelor europene.

Kremlinul exclude participarea directă a europenilor la negocieri

Uniunea Europeană, NATO și grupul E3, format din Franța, Germania și Marea Britanie, vor fi reprezentate la Abu Dhabi, potrivit unor oficiali europeni citați de AFP. De asemenea, consiliera diplomatică a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, urmează să se deplaseze în Emiratele Arabe Unite.

Șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, a confirmat că Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la discuțiile din jurul negocierilor.

Kremlinul a transmis însă că nu este luată în calcul, cel puțin în această etapă, participarea directă a europenilor la masa negocierilor. Moscova insistă ca întâlnirea să se desfășoare într-un format strict trilateral, cu reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și unul dintre negociatorii Washingtonului, a declarat săptămâna trecută că Statele Unite se vor consulta îndeaproape cu europenii. Acesta a precizat că, în cazul unor progrese, Washingtonul ar putea propune trecerea la un format multilateral mai amplu, care să includă și participarea directă a acestora.

„Și, dacă sunt realizate progrese, ne vom propune să evoluăm către un format multilateral mai amplu, cu participarea lor directă”, a subliniat el.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este luni la București unde discută cu președintele Nicuşor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Ea va merge și în Bulgaria, vizita având legătură cu atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră.

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