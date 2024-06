Un pedofil olandez s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul a violat o fată de 12 ani și a fost condamnat

Voleibalistul olandez, care a fost închis pentru că a violat o fetiță britanică de 12 ani după ce a cunoscut-o pe Facebook, s-a calificat pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

Steven van de Velde avea 19 ani, atunci când a zburat din Olanda în Marea Britanie pentru a se întâlni cu școlărița, în august 2014. Sportivul a fost condamnat, în martie 2016, la patru ani de închisoare, scrie dailymail.

În ciuda faptului că judecătorul de atunci i-a spus lui Van de Velde că promițătoarea sa carieră este un „vis spulberat”, voleibalistul și-a asigurat locul la Jocurile de la Paris din iulie 2024. Sportivul în vârstă de 29 de ani s-a calificat, alături de partenerul său Matthew Immers, în cea de a 11-a echipă din lume, potrivit The Telegraph.

Procurorul Sandra Beck declarat instanței la momentul respectiv: „Fata descrie faptul că l-a întâlnit pe Steven Van de Velde pe Facebook, au vorbit în mod regulat prin intermediul acestuia și el a făcut-o să se simtă <specială>. Cu siguranță, ea a spus clar că era cu șapte ani mai tânără decât el. Această relație prin intermediul rețelelor de socializare a avut loc pe parcursul unei perioade de timp”.

Cei doi au început să vorbească zilnic pe Facebook, Snapchat și Skype. El a mers la ea în vizită. Școlărița i-a spus familiei că stă la o prietenă și s-a furișat afară pentru a încerca să rezerve un hotel cu adolescentul în vârstă de 19 ani la momentul respectiv.

Înainte de a se întoarce în Olanda, Van de Velde a sfătuit-o să ia pilula de a doua zi, deoarece nu folosiseră metode contraceptive.

Vizita la o clinică de planificare familială a alertat autoritățile, care au intervenit din cauza vârstei fragede a fetei.

Van de Velde a fost eliberat din închisoare în 2017, după ce a executat doar un an din sentința sa de patru ani.

„Vreau să corectez toate prostiile care s-au scris despre mine când am fost închis. Nu am citit nimic, intenționat, dar înțeleg că a fost destul de rău, că am fost catalogat ca un monstru sexual, ca un pedofil. Ceea ce nu sunt, chiar nu sunt. Toată lumea își poate face o părere despre mine, dar este corect să cunoască și versiunea mea a poveștii”, a declarat tânărul după eliberare.