Rusia a lansat rachete nord-coreene produse chiar anul acesta în atacuri recente asupra Ucrainei, se arată într-un nou raport, ceea ce constituie o dovadă a faptului că Coreea de Nord a continuat să furnizeze Rusiei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune avansate, relatează New York Times și Business Insider.

O „echipă de anchetatori din Ucraina a documentat rămășițele a patru rachete nord-coreene diferite în urma unei serii de atacuri” raportate pe 30 iulie, 5 august, 6 august și 18 august, se arată într-un raport publicat miercuri de Conflict Armament Research (CAR), un grup independent cu sediul în Marea Britanie care identifică și monitorizează armele și munițiile folosite în războaiele din întreaga lume.

Una dintre aceste rachete, model Hwasong-11, folosită într-un atac asupra Kievului la 18 august, avea marcaje ce arată că a fost produsă în 2024.

„Aceasta este prima dovadă publică că rachetele produse în acest an în Coreea de Nord sunt utilizate în Ucraina”, a declarat CAR.

Racheta Hwasong-11, care prezintă similarități din punct de vedere vizual cu racheta rusească Iskander, are o rază de acțiune de aproape 700 km și poate fi echipată cu focoase nucleare sau convenționale, potrivit unui raport al armatei americane.

După cum a remarcat CAR, „descoperirea unei marcaj de producție în 2024 pe una dintre rachete relevă o perioadă scurtă între fabricarea acestor rachete balistice și utilizarea lor în Ucraina”.

„Determinarea anului de producție pe care am reușit să o facem pe teren analizând acele rămășițe arată o fereastră foarte îngustă între producție, transfer și utilizare”, a declarat Damien Spleeters, care conduce operațiunile Conflict Armament Research în Ucraina, într-un interviu, a relatat New York Times. „Și cred că este destul de important, dat fiind că vorbim despre Coreea de Nord, și anume o țară care se află sub sancțiuni de aproape două decenii”, a subliniat el.

„De asemenea, arată, pentru că este cel puțin al doilea transport, încălcarea sancțiunilor, având în vedere că continuă să producă acele rachete, să le transfere, ca apoi acele rachete să fie folosite în Ucraina”, a spus Spleeters.

Arme precum rachetele Iskander și Hwasong, care sunt trase de pe lansatoare mobile din camioane, sunt dificil de contracarat deoarece zboară cu o viteză mai mare decât, de pildă, rachetele de croazieră, și pot manevra chiar înainte de impact.

CAR a declarat că componentele rachetelor, două dispozitive de acționare a paletelor de reacție, au fost descoperite printre rămășițele unei rachete utilizate într-un atac rusesc din 18 august. Marcajul „113” se traduce prin 2024 în calendarul Coreei de Nord. CAR a precizat că piesele rachetei au fost recuperate la nord de Kiev.