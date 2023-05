Polonezii ne dau din nou clasă: Varșovia vrea să se implice în producția celebrelor lansatoare HIMARS

Ministrul Apărării Naționale din Polonia, Mariusz Błaszczak, a anunțat joi că a discutat cu responsabilii Lockheed Martin despre posibilitatea de a produce sistemele de rachete HIMARS în Polonia.

Błaszczak și-a început joi vizita de trei zile în SUA cu o vizită la uzina Lockheed Martin din Camden, Arkansas. „După ce am discutat cu consiliul de administrație al Lockheed Martin, am fost asigurat că există disponibilitatea de a coopera cu industria poloneză de apărare, disponibilitatea de a consolida industria poloneză de apărare, ceea ce este benefic și pentru Statele Unite, deoarece va permite o creștere a producției de HIMARS”, a spus el în timpul unui briefing de presă, arată defence24.pl. El a anunțat că un „centru HIMARS” va fi înființat în Polonia la sfârșitul acestui an, care se dorește a fi un „hub pentru mentenanță și producția HIMARS nu numai pentru Polonia, ci și pentru țările europene”.

