Păianjeni giganți, care pot crește până la dimensiunea unei mâini, se înmulțesc într-o țară europeană

Mii de păianjeni giganți, care pot crește până la dimensiunea unei mâini umane, prosperă în Marea Britanie, datorită unui program de reproducere de succes de la grădina zoologică Chester.

Colaborarea dintre Ferma Hope a Societății Regale pentru Protecția Păsărilor (RSPB) și grădina zoologică din Chester duce la cel mai bun sezon de împerechere înregistrat pentru păianjenul semi-acvatic cu plută din fâneț.

Păianjenul fen raft este un arahnid inofensiv care joacă un rol vital în ecosistemele acvatice, dar acum 15 ani era pe cale de dispariție din cauza pierderii habitatului, potrivit The Guardian.

Grădina zoologică din Chester a colaborat cu RSPB pentru a crește sute de pui de păianjen, ținându-i separați în eprubete pentru a nu se mânca între ei. Ei au fost hrăniți manual, cu penseta, în centrul de reproducere biosecurizat al grădinii zoologice, până când au fost suficient de mari pentru a fi eliberați în sălbăticie.

„În acest an, păianjenii au avut cel mai bun sezon de împerechere din istorie”, a declarat grădina zoologică din Chester, iar Ferma Hope a Societății Regale pentru Protecția Păsărilor (RSPB) estimează că există 10. 000 de femele care se reproduc în Regatul Unit.

Potrivit grădinii zoologice din Londra, anvergura picioarelor întinse ale unui păianjen de baltă este de obicei de 65-70 mm - aproximativ lățimea unei palme umane sau lungimea unui șobolan nou-născut.

Grădina zoologică a fost, de asemenea, implicată în programul de reproducere, împreună cu alți membri ai BIAZA, British and Irish Association of Zoos and Aquariums.

Păianjenii au fost crescuți manual între 2011 și 2013 și apoi eliberați în sălbăticie.

Grădina zoologică din Chester a declarat că a ajutat la eliberarea a „mii” de păianjeni în urmă cu 10 ani, adăugând: „Nu-i poți rata, ajung să fie de mărimea mâinii tale!”

„Suntem foarte mândri să facem parte din acest program de conservare și de salvare a reproducerilor, lucrând alături de prietenii noștri de la RSPB pentru a preveni dispariția păianjenului de baltă”, a declarat grădina zoologică într-o postare pe X.

Cunoscut și sub numele de păianjenul mare de plută, acest arahnid semi-acvatic are corpul maro ciocolatiu cu dungi crem pe părțile laterale și poate merge pe apă. Ei trăiesc în fânețe și mlaștini nepoluate.

Prima populație de păianjeni de baltă din Marea Britanie a fost identificată în 1956 de către arahnologul Dr. Eric Duffey, la izvorul râului Waveney din East Anglia.

„Desigur, de asemenea, nu este nimic de temut de creșterea numărului de păianjeni”, a scris Dave Clarke, care conduce programul Friendly Spider al grădinii zoologice din Londra, într-o postare pe blog.