LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ucraina ar putea fi forțată să adopte o abordare operațională mai „conservatoare”. Rusia ar putea porni o ofensivă pe scară largă în vara acestui an

Forțele ruse intenționează să desfășoare o ofensivă pe scară largă în Ucraina în vara anului 2024 și vor încerca să captureze restul celor patru regiuni anexate ilegal (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia).

UPDATE Forțele ruse vor putea determina locația, ritmul și cerințele operaționale ale luptei în Ucraina dacă Ucraina se angajează să efectueze operațiuni defensive pe tot parcursul anului 2024, așa cum se pare că unii oficiali americani presează Kievul să facă. Financial Times ( FT ) a relatat pe 19 ianuarie că oficialii americani pledează pentru ca Ucraina să adopte o abordare operațională mai „conservatoare”, concentrată pe deținerea teritoriului actual și pe generarea de materiale și forțe în 2024 pentru viitoarele operațiuni contraofensive în 2025. Un oficial american ar fi susținut că o strategie de „apărare activă” ar permite Ucrainei să construiască cerințe operaționale și să se pregătească pentru o contraofensivă în 2025. Doctrina militară americană definește o apărare activă ca fiind „folosirea unei acțiuni ofensive limitate și a contraatacurilor pentru a nega inamicului o zonă sau o poziție contestată.” Oficialii ucraineni au declarat că forțele ucrainene desfășoară operațiuni defensive active în zonele în care forțele ruse se află. implicat în eforturile ofensive localizate. Totuși, o apărare activă pe tot teatrul ar necesita contraatacuri ucrainene de rutină și larg răspândite și, prin urmare, ar cere încă ca forțele ucrainene să comită capacități ofensive considerabile pe front. FT a relatat că oficialii americani cred că forțele ucrainene încă ar putea exploata oportunist punctele slabe din apărarea rusă în timp ce desfășoară o apărare activă la nivelul întregului teatru. Cu toate acestea, contraatacuri oportuniste limitate - mai ales atunci când nu au resurse adecvate - este puțin probabil să aibă ca rezultat câștiguri proporționale cu resursele pe care le vor consuma inevitabil. O poziție defensivă la nivelul întregului teatru ar ceda inițiativa strategică Rusiei și ar permite Rusiei să lanseze atacuri majore în momentele pe care le alege, forțând Ucraina să ardă resursele limitate pe care se presupune că le-ar genera în timpul unei perioade de „apărare activă”. Fostul ministru ucrainean al apărării Andriy Zahorodnyuk a declarat pentru FT că oconcentrare asupra apărării fără nicio componentă ofensivă ar fi „o greșeală de proporții istorice” pentru Ucraina, deoarece i-ar înmâna președintelui rus Vladimir Putin inițiativa și i-ar permite lui Putin să-și dubleze eforturile în curs de a convinge Occidentul și restul lumii că Ucraina nu poate câștiga războiul. Generalul locotenent al Direcției Generale de Informații Militare Ucrainene (GUR) Kyrylo Budanov a declarat în mod similar că forțele ucrainene trebuie să continue să preseze forțele ruse, în special prin operațiuni care vizează logistica rusă în Crimeea ocupată. O „apărare activă” ucraineană în 2025 ar ceda inițiativa la nivelul întregului teatru forțelor ruse pentru cel puțin un an și posibil mai mult, permițând comandamentului rus să determine unde, când și la ce scară au loc luptele în acea perioadă. Această perioadă extinsă de inițiativă teatrală ar oferi, de asemenea, comandamentului rus un control semnificativ asupra determinării resurselor pe care trebuie să le aducă atât forțele ucrainene, cât și cele ruse. Comandamentul rus ar avea, prin urmare, o fereastră operațională amplă pentru a desfășura o serie de campanii de intensități diferite pe teatrul din Ucraina, care ar putea fi concepute special pentru a restrânge și a degrada capacitățile operaționale critice ucrainene necesare unei viitoare contraofensive.

UPDATE ISW evaluează în prezent că ritmul operațiunilor ofensive rusești în Ucraina și campania de criptomobilizare în curs a Rusiei le permite forțelor ruse să efectueze rotații regulate la nivel operațional, dar este puțin probabil ca forțele ruse să poată stabili rapid rezerve operaționale. Forțele ruse au cheltuit recent cantități considerabile de echipamente pentru eforturile ofensive eșuate din estul Ucrainei și în prezent consumă muniție de artilerie mult mai repede decât poate produce baza industrială de apărare (DIB) a Rusiei, mobilizată treptat. Oficialii ucraineni au indicat că forțele ruse transportă arme și muniții nou produse în prima linie pentru utilizare imediată și nu pentru extinderea stocurilor pentru operațiuni viitoare. Aceste constrângeri asupra materialului și forței de muncă rusești nu sunt însă caracteristici inevitabile ale operațiunilor ofensive rusești în Ucraina. Forțele ruse ar putea ușura aceste constrângeri în timp ce desfășoară operațiuni ofensive dacă comanda rusă ar schimba intensitatea sau tactica acestor operațiuni, ar intensifica eforturile de generare a forțelor sau și-ar extinde semnificativ eforturile de mobilizare a DIB-ului Rusiei. Acordarea Rusiei pentru un an sau mai mult pentru a deține inițiativa la nivelul întregului teatru ar permite comandamentului rus să aleagă liber între prioritizarea propriilor eforturi ofensive și cerințe operaționale, adunarea propriilor resurse pentru utilizare ulterioară și forțarea Ucrainei să cheltuiască resursele pe care Kievul le-ar căuta. pentru a aduna pentru viitoarele operațiuni contraofensive ucrainene.

UPDATE Forțele ruse vor alege probabil să desfășoare operațiuni ofensive localizate, precum și eforturi ofensive mai mari pe tot teatrul, pentru a forța Ucraina să angajeze materiale și forță de luptă limitate pentru eforturile defensive. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forțelor Terestre ucrainene, locotenent-colonelul Volodymyr Fityo, a declarat la 19 ianuarie că întregul front de est de la Kupyansk la Bakhmut este activ și a raportat intensificarea atacurilor rusești în direcțiile Kupyansk-Lyman și Bakhmut. Fityo a avertizat că, în timp ce forțele ucrainene distrug tancuri și vehicule blindate rusești, forțele ruse au „o mare rezervă de resurse.” Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a declarat că forțele ruse au „trecut recent la ofensivă” în anumite zone în Direcția Lyman, în special la vest de Svatove și la vest și sud-vest de Kreminna. Mașoveț a remarcat că forțele ruse se pregătesc probabil pentru acțiuni la scară mai mare în direcția Lyman în viitorul apropiat. Un proeminent blogger afiliat la Kremlin a susținut, de asemenea, că forțele ruse au început o „ofensivă masivă” în direcția Kupyansk-Lyman. ISW a evaluat anterior că forțele ruse ar putea intensifica eforturile de a captura Kupyansk, regiunea Harkov în săptămânile următoare. Surse ruse au recunoscut în mod repetat intenția Rusiei de a continua operațiunile active în toată Ucraina, menite să distrugă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

UPDATE FT a relatat, citând oficiali ucraineni nespecificați, că forțele ruse intenționează să desfășoare o ofensivă pe scară largă în Ucraina în vara anului 2024 și vor încerca să captureze restul celor patru regiuni anexate ilegal (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia). Sursele ucrainene nespecificate ale FT nu au exclus posibilitatea ca forțele ruse să încerce să cucerească Harkivul și Kievul. Postul german BILD a raportat planuri similare rusești pe 14 decembrie 2023, iar ISW a remarcat la acea vreme că planurile raportate ale Rusiei pentru război sunt în general în concordanță cu operațiunile ofensive localizate în curs în regiunile Donețk și Luhansk. Operațiunile ofensive rusești în Ucraina probabil nu vor trebui să realizeze progrese teritoriale semnificative pentru a forța Ucraina să cheltuiască resurse valoroase și limitate pentru eforturile defensive. Forțele ucrainene nu vor putea, probabil, să mărească materialul și personalul în timp ce se apără împotriva operațiunilor ofensive rusești, localizate sau la scară largă, care sunt menite să le împiedice să facă acest lucru. Ucraina ar risca să consume resursele pe care spera să le conserve pentru propriile operațiuni de contraofensivă în eforturile de a opri atacurile rusești în continuare, probabil în timp ce pierde teren, dacă ar trece la defensivă strategică, așa cum se pare că recomandă unii oficiali americani. Partea în război care deține inițiativa are în general avantajul și este neînțelept să sugerăm că Ucraina ar trebui să cedeze acest avantaj Rusiei pentru mai mult decât este absolut necesar.

UPDATE Oficialii americani evaluează că Ucraina va trebui să ducă un război lung și să continue eforturile pentru a asigura cât mai multă asistență de securitate pentru Ucraina înainte de 2025, în timp ce se așteaptă ca luptele poziționale să continue în Ucraina până în 2026. CNN a relatat pe 19 ianuarie că președintele american Joe Biden, Consilierul pentru Securitate Națională Jake Sullivan și Directorul Serviciului de Informații Naționale Avril Haines s-au întâlnit cu parlamentarii americani pe 17 ianuarie pentru a-i îndemna pe parlamentari să sprijine asistența suplimentară de securitate pentru Ucraina. Oficialii Administrației Biden au evidențiat sistemele de apărare aeriană și muniția de artilerie drept capacități cheie ucrainene care ar putea fi epuizate fără ajutor suplimentar al SUA, punând capăt capacității Ucrainei de a desfășura lovituri la distanță lungă împotriva Crimeei ocupate și a Flotei Rusiei de la Marea Neagră. Un oficial american nespecificat a declarat pentru CNN că obținerea unui ajutor cât mai mare pentru Ucraina aprobat înainte de 2025 este „în mintea multor oameni.” CNN a raportat că oficiali nespecificați ai serviciilor de informații americane evaluează că războiul va dura cel puțin încă două. ani, cu unele evaluări, pot exista până la cinci ani de lupte. CNN a raportat că oficialii americani nespecificați nu cred că o „reducere” pe termen scurt a asistenței SUA pentru Ucraina va avea un impact major pe câmpul de luptă, dar că o lipsă pe termen lung a asistenței SUA ar putea permite Rusiei să-și recapete impulsul prin stocarea de arme. produse pe plan intern și de Iran și Coreea de Nord, totuși. ISW continuă să evalueze că războiul pozițional din Ucraina nu este un impas stabil și ar putea fi înclinat în oricare direcție prin deciziile luate în Occident și Rusia și că prăbușirea ajutorului occidental către Ucraina ar duce probabil la colapsul eventual al capacității Ucrainei de a reține armata rusă și progresele semnificative ale Rusiei mai spre vest, probabil până la granița de vest a Ucrainei cu statele membre NATO.

UPDATE Rusia încearcă să-și repare relația cu Coreea de Sud pentru a atenua impactul dependenței sale tot mai mari de Coreea de Nord. Ambasadorul Rusiei în Coreea de Sud, Georgy Zinoviev, a declarat la 18 ianuarie că Rusia va „întâmpina” Coreea de Sud în cercul „țărilor prietene” Rusiei și a sugerat ca întreprinderile sud-coreene să investească în restaurarea Donbasului ocupat. Zinoviev a susținut că, Coreea de Sud nu dorește să vadă Rusia învinsă strategic în Ucraina și a avertizat Coreea de Sud să nu furnizeze ajutor militar Ucrainei. Zinoviev a mai susținut în mod fals că, în prezent, cooperarea ruso-coreeană nu încalcă nicio sancțiune internațională. Semnalările directe recente din partea oficialilor sud-coreeni sugerează că, acum, Coreea de Sud este din ce în ce mai în dezacord cu Kremlinul, în special datorită cooperării tot mai mari dintre Rusia și Phenian. Președintele sud-coreean Yoon Suk-Yeol a declarat la 17 septembrie 2023 că Seul consideră că acordurile militare-tehnice ruse și nord-coreene pot încălca sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU, iar oficialii sud-coreeni au avertizat recent că Coreea de Nord crește transferurile de arme și muniții către Rusia. Organizația cu sursă deschisă cu sediul în Ucraina, Frontelligence Insight, a publicat un raport pe 19 ianuarie, care cartografiază rutele logistice de-a lungul cărora Coreea de Nord transferă muniții către Rusia pentru a fi folosite în Ucraina, subliniind impactul dramatic al livrărilor de muniții nord-coreene asupra efortului de război al Rusiei. Cooperarea continuă a Rusiei cu Coreea de Nord este probabil să îndepărteze și mai mult Coreea de Sud de Rusia, iar Kremlinul se teme probabil de impactul acestor dinamici în schimbare în regiunea Indo-Pacific.

UPDATE Protestele în sprijinul unui activist proeminent din Bașkort întemnițat au continuat în Republica Bașkortostan, dar purtătorii de cuvânt de la Kremlin au negat informațiile conform cărora protestele sunt semnificative ca amploare. Surse din opoziție rusă au raportat că oriunde, de la „sute” la 1.500 de susținători ai activistului Bașkort întemnițat, Fail Alysnov, au protestat în capitala Bașkortostanului, Ufa, pe 19 ianuarie și că Unitățile mobile cu scop special rusesc (OMON) au reținut cel puțin 10 demonstranți. Autoritățile ruse l-au condamnat pe Alysnov la patru ani de închisoare pe 11 ianuarie pentru „incitare la ură” și au făcut publice decizia din 17 ianuarie, provocând proteste în masă în fața tribunalului din Baymak, Bașkortostan. Filmările publicate pe 19 ianuarie arată zeci până la sute de susținători ai lui Alysnov care manifestă în centrul orașului Ufa, iar filmările publicate mai târziu în acea zi sugerează că protestele s-au încheiat pentru ziua respectivă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut pe 19 ianuarie că nu au existat revolte în masă în Bașkortostan și că forțele locale de aplicare a legii se ocupă de demonstrații locale „individuale”. Un blogger politic rus, care a relatat despre protestele inițiale și l-a denunțat pe Alysnov ca fiind un „separatist” cu valori „neofasciste”, a susținut că nu mai mult de 50 de persoane au protestat în Ufa și că jumătate s-au împrăștiat până la prânz – o afirmație neconformă cu filmările a protestelor reale.

UPDATE Guvernul rus continuă eforturile de codificare a supravegherii legale a activităților migranților care trăiesc în Rusia. Cabinetul de miniștri al Rusiei a aprobat un plan de acțiune pentru Conceptul de stat al politicii de migrație, pe care guvernul rus îl va implementa în perioada 2024-2025. Planul de acțiune cuprinde șase secțiuni care abordează intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Rusiei; asimilarea străinilor în societatea rusă; libera circulație a studenților, personalului științific și personalului didactic între Rusia și alte țări; și prevenirea încălcării legilor rusești privind migrația. Planul de acțiune solicită, de asemenea, Ministerului rus al Afacerilor Interne (MVD) și Serviciului Federal de Securitate (FSB) să prezinte propuneri până la 20 martie 2024 Cabinetului de Miniștri cu privire la modul de întărire a pedepselor pentru străinii care încalcă legile ruse. Planul include, de asemenea, câteva prevederi pentru a facilita integrarea migranților în sfera internă a Rusiei, inclusiv evaluări de competență în limba rusă și cursuri de asimilare pentru a ajuta străinii să internalizeze „valorile spirituale și morale tradiționale” rusești. Migranții vor trebui, de asemenea, să creeze un „profil digital”. „Până la sfârșitul anului 2024, ceea ce va permite guvernului rus să urmărească sosirile celor care vin din țări care au un regim de intrare fără viză cu Rusia, precum și să extindă colectarea de date biometrice ale străinilor care sosesc pe aeroporturile din Moscova. ISW a evaluat anterior că Rusia folosea tehnologii similare de supraveghere digitală pentru a-și extinde setul de instrumente de control al societății în timpul pandemiei de COVID-19 în 2020 și se pare că Kremlinul aplică astfel de măsuri de supraveghere și control pentru a monitoriza activitățile străinilor în Rusia. Kremlinul încearcă probabil să pună în aplicare rapid acest plan de acțiune pentru a obține mai multă supraveghere asupra străinilor și pentru a gestiona tensiunile tot mai mari cu unele comunități de migranți din Rusia.

UPDATE Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se alocă fonduri pentru căutarea, înregistrarea și protecția juridică a proprietății rusești în străinătate, care include proprietăți din fostele teritorii ale Imperiului Rus și ale Uniunii Sovietice. Decretul îndrumă Întreprinderea de gestionare a proprietăților străine a Administrației Prezidențiale Ruse și Ministerul Afacerilor Externe (MAF) cu putere și fonduri să caute, să înregistreze și să protejeze legal „proprietatea”, deși parametrii exacți ai ceea ce constituie proprietatea actuală sau istorică a Rusiei sunt neclari. Kremlinul poate folosi „protecția” proprietății sale revendicate în țări din afara granițelor sale recunoscute internațional pentru a transmite mecanisme de soft power în statele post-sovietice și învecinate care au ca scop în cele din urmă destabilizarea internă. Un proeminent blogger a răspuns la decret cerând în mod neplauzibil Rusiei să înceapă să adopte legea în „Alaska” și într-o parte semnificativă a Europei de Est, Caucaz și Asia Centrală.

UPDATE Forțele ruse au avansat recent pe linia Kupyansk-Svatove la sud-est de Kupyansk. Imaginile geolocalizate postate pe 18 ianuarie arată că forțele ruse au avansat în zona pădurii de la est de Tabaivka (la aproximativ 25 km sud-est de Kupyansk). Un important blogger rus afiliat la Kremlin a susținut pe 19 ianuarie că forțele ruse au început o „ofensivă masivă” în această zonă și au avansat până la o jumătate de kilometru vest de calea ferată în direcția Krokhmalne și Tabaivka. ISW nu a observat încă o confirmare vizuală a progreselor rusești peste linia ferată în această zonă sau vreun indicator că forțele ruse au început un efort ofensiv „masiv” aici. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Terestre ucrainene, locotenent-colonelul Volodymyr Fityo, a menționat că forțele ruse au intensificat atacurile de-a lungul liniei Kupyansk-Lyman în ultimele zile și avansează. Fityo a mai declarat că forțele ucrainene au distrus 13 tancuri și 14 vehicule de luptă ale infanteriei BMP în direcțiile Kupyansk și Lyman în ultima zi, indicând că forțele ruse au adus probabil o cantitate substanțială de forțe blindate în această zonă. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse continuă să facă presiuni asupra forțelor ucrainene în zona Sinkivka (la nord-est de Kupyansk). Surse ruse și ucrainene au raportat angajamente poziționale la nord-est de Kupyansk lângă Synkivka și Petropavlivka și la sud-est de Kupyansk lângă Tabaivka.

UPDATE Forțele ucrainene și-au recâștigat recent poziții limitate pe linia Kupyansk-Svatove la sud-est de Kupyansk. Imaginile geolocate postate pe 19 ianuarie arată forțe ucrainene atacând o poziție rusă la est de Berestove (chiar la sud de zona Tabaivka-Krokhmalne și la 18 km nord-vest de Svatove), forțând trupele ruse să se retragă și să se retragă mai la est de Berestove. Forțele ruse și ucrainene au raportat că angajamentele poziționale au continuat lângă Svatove, în special lângă Berestove și Makiivka (ambele la nord-vest de Svatove). Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a raportat că elemente ale Regimentului 752 de Infanterie Motorizată (Divizia a 3-a de Infanterie Motorizată, Armata 20 de arme combinate [CAA], districtul militar de vest [ADM]) atacă Makiivka din nord-est.

UPDATE Surse ruse au susținut că forțele ruse au avansat la sud de Kreminna pe 19 ianuarie, pe fondul angajamentelor poziționale continue în zona Kreminnei. Câțiva bloggeri ruși au susținut pe 19 ianuarie că forțele ruse au avansat cu 1,42 de kilometri lățime și 330 de metri adâncime spre Bilohorivka (11 km sud de Kreminna), deși ISW nu a observat o confirmare vizuală a progreselor rusești în această zonă. Surse ruse și ucrainene au raportat că angajamentele poziționale au continuat la vest de Kreminna, lângă Terny și Yampolivka; la sud-vest de Kreminna lângă Dibrova și în zona pădurii Serebryanske; și la sud de Kreminna lângă Bilohorivka. Mașoveț a remarcat că forțele ruse în această direcție au trecut la acțiuni ofensive în ultimele câteva zile și că elemente ale Brigăzii 283 de Infanterie Motorizată (Divizia 144 de Infanterie Motorizată, 20 CAA, WMD) și 164 Brigăzi de Infanterie Motorizată (25 CAA, districtul militar central). [CMD]) atacă spre Terny. Elemente din grupul „Aida” din detașamentul „Okhotnik” din Cecen „Akhmat” Spețnaz luptă în zona pădurii Serebryanske.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat la nord-est de Bakhmut lângă Siversk, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie. Unii bloggeri ruși au susținut pe 19 ianuarie că forțele ruse au făcut progrese suplimentare în apropiere de Vesele (la sud-est de Siversk și la nord-est de Bakhmut) după ce se presupune că au capturat așezarea din 18 ianuarie, dar ISW nu a observat confirmarea pretențiilor rusești din 18 sau 19 ianuarie. Brigada 123 de Infanterie Motorizată rusă (Corpul de armată al Republicii Populare Lugansk [LNR]) continuă să opereze la sud-est de Siversk, lângă Berestove.

UPDATE Luptele de poziție au continuat lângă Bakhmut pe 19 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Surse ruse și ucrainene au raportat că luptele de poziție au continuat la nord-vest de Bakhmut lângă Bohdanivka; la vest de Bakhmut lângă Khromove și la sud-vest de Bakhmut lângă Klișchiivka și Andriivka. Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse au făcut un avans tactic lângă Bohdanivka, dar ISW nu a observat confirmarea acestei afirmații.

UPDATE Forțele ruse au avansat la periferia Avdiivka, pe fondul luptei de poziție în zonă, pe 19 ianuarie. Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse au făcut progrese tactice la periferia Avdiivka; la nord de Avdiivka lângă Stepove; și la sud-vest de Avdiivka lângă Pervomaiske și Nevelske. Jurnalistul ucrainean Yuriy Butusov a susținut că mici grupuri de infanterie rusă au intrat în Avdiivka, iar un soldat ucrainean care opera în zonă a raportat că forțele ruse au avansat marginal în sectorul rezidențial al Avdiivka, în partea de est a orașului. Cu toate acestea, ISW nu a observat nicio confirmare a progreselor rusești raportate în apropierea sau în Avdiivka. Surse ucrainene și ruse au raportat că angajamentele poziționale au continuat și la nord-vest de Avdiivka lângă Novokalynove și Novobakhmutivka; la vest de Avdiivka lângă Tonenke; lângă uzina de cocs din nord-vestul Avdiivka, cariera „Lacurile Albastre” imediat la nord de Avdiivka și zona industrială la sud-est de Avdiivka; și la est de Avdiivka lângă Kamyanka. Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitaliy Barabaș, a declarat că condițiile meteorologice din direcția Avdiivka au permis recent forțelor ruse să efectueze atacuri mecanizate împotriva orașului pe teren înghețat, dar că pământul s-a dezghețat apoi și a inhibat atacurile mecanizate rusești pe 18 ianuarie. Barabaș a mai declarat că forțele ruse nu mai au un avantaj numeric semnificativ în dronele de vizualizare la persoana în această zonă a frontului.

UPDATE Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a raportat la 19 ianuarie că elemente ale Brigăzii 114 de Infanterie Motorizată ruse (Corpul de armată al Republicii Populare Donețk (DNR)) ar trebui să ocolească Uzina de Cocs Avdiivka din Vesele și Kamyanka (ambele la nord-est), dar că acest lucru planul a blocat din cauza terenului dificil și a eșecului Brigăzii 30 de Infanterie Motorizată rusești (a 2-a CAA, districtul militar central) de a captura o poziție în apropierea carierei înainte ca Brigada 114 să atace.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 19 ianuarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie. Surse ruse și ucrainene au raportat lupte de poziție continue la vest de orașul Donețk, lângă Krasnohorivka, Marinka și Heorhiivka și la sud-vest de orașul Donețk, lângă Novomykhailivka. Mașoveț a raportat că forțele ruse au efectuat o regrupare tactică a forțelor care operează în direcția Novomykhailivka-Kostyantynivka, de la sud la sud-vest de Marinka, astfel încât forțele ruse care operează în zonă includ: Regimentul 103 de Infanterie Motorizată (150 MRD, 8 CAA, Districtul Militar de Sud) în sensul Marinka-Pobieda; probabil un batalion întărit al Brigăzii 155 Infanterie Navală (Flota Pacificului, EMD) pe direcția Oleksandrivka-Novomykhailivka; și elemente ale Brigăzii 39 de Infanterie Motorizată (Corpul 68 de armată, EMD) în direcția Slavne-Novomykhailivka și lângă Solodke.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă la 19 ianuarie. Surse ruse și ucrainene au declarat că angajamentele poziționale au continuat la vest de Staromayorske și la est și la sud de Urojaine (ambele la sud de Velyka Novosilka).

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în vestul Oblastului Zaporijia, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă pe 19 ianuarie. Surse ruse și ucrainene au declarat că angajamentele poziționale au continuat la vest de Verbove (la est de Robotyne) și lângă Robotyne și Novoprokopivka (la sud de Robotyne).

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat pe malul de est (stânga) din regiunea Herson pe 19 ianuarie. Forțele ucrainene și ruse au declarat că angajamentele poziționale au continuat lângă Krynky. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, colonelul Nataliya Humenyuk, a declarat că forțele ruse au redus semnificativ activitatea de recunoaștere a artileriei și a dronelor în sudul Ucrainei în ultima zi. Humenyuk a declarat că numărul total al personalului rus de pe malul de est al râului Nipro este „extrem de mare”. Financial Times ( FT ) a raportat că un soldat ucrainean care operează lângă Krynky a declarat că forțele ruse au de cel puțin patru sau cinci ori mai mult personal decât forțele ucrainene în zonă. FT a raportat că personalul ucrainean a declarat că scopul Ucrainei pe malul de est era să creeze o poziție din care forțele ucrainene să poată lansa noi atacuri mai adânc în teritoriul controlat de Rusia, dar că forțele ucrainene suferă de probleme de logistică și nu sunt în măsură să transporte arme mai mari peste fluviul Nipro. Forțele ucrainene care operează lângă Krynky au descris anterior dificultăți în operarea peste râu și în stabilirea pozițiilor pe malul de est.

UPDATE Batalionul „Vostok” al Republicii Populare Donețk (DNR) a declarat la 19 ianuarie că va relua lupta pe frontul din Ucraina când perioada de luptă pozițională se va încheia și va „continua să servească” după război, probabil subordonat Rosgvardia. Batalionul „Vostok” a susținut că „își linge rănile” și „se pune în ordine” înainte de a se întoarce în prima linie. Batalionul „Vostok” a subliniat că nu este o „formație temporară” și este operațional de 10 ani. Batalionul „Vostok” a declarat la 3 ianuarie că va continua să opereze în subordinea Rosgvardiei în urma raportării dizolvării formațiunii tactice operaționale de luptă „Kaskad” a Ministerului Afacerilor Interne (MVD) al DNR.

UPDATE Cetăţenii străini care servesc în armata rusă în Ucraina şi-au detaliat experienţele legate de corupţie şi tratament medical defectuos în imaginile publicate pe 19 ianuarie. Imaginile pe reţelele de socializare ar fi arătat că un cetăţean chinez îşi exprimă dorinţa de a-şi înceta contractul cu armata rusă şi de a se întoarce în China din cauza îngrijorării că va muri de o boală nespecificată tratabilă altfel, contractată pe front. Cetățeanul chinez a susținut că medicii militari ruși nu îl pot trata și că a contactat Ambasada Chinei în Rusia, dar a fost respins deoarece a semnat în mod voluntar un contract de serviciu militar. Cetățeanul chinez a făcut apel la alți cetățeni chinezi să contacteze guvernul chinez în numele său și să-și asigure întoarcerea în China. Un alt videoclip postat pe rețelele sociale arată un interviu cu un cetățean etiopian aflat în custodia ucraineană, care a susținut că s-a alăturat armatei ruse după ce i s-a promis un pașaport rusesc în schimbul serviciului militar. Prizonierul de război etiopian raportat a susținut că autoritățile ruse i-au spus că își va putea îndeplini serviciul militar în Rusia și că nu va trebui să lupte în Ucraina. Cetățeanul etiopian raportat a susținut că a semnat un contract cu Ministerul Rus al Apărării (MOD) la 3 decembrie 2023 și că forțele ucrainene l-au capturat pe 7 ianuarie. ISW a raportat anterior că forțele ruse trimit rapid personal slab pregătit pentru a întări elementele de asalt în Ucraina și este posibil ca Rusia să desfășoare la fel de rapid migranți slab pregătiți și recruți străini pe front.

UPDATE Publicația rusă de opoziție Mobilization News a raportat pe 19 ianuarie că cel puțin 207 de absolvenți ai Școlii superioare de comandă aeriană din Ryazan au murit luptă în Ucraina, aproximativ 4,5% din numărul total de absolvenți ai școlii începând cu 2014. Mobilization News a raportat că patru dintre cei 25 (16 la sută) absolvenți ai clasei școlii din 2016 au murit deja în Ucraina și că un alt absolvent este în custodia ucraineană.

UPDATE Se pare că școlile rusești continuă să folosească drone pentru a-i învăța pe copiii și studenții ruși cum să opereze dronele de luptă, care ar putea militariza tinerii ruși și să stabilească condiții pe termen lung pentru eforturile viitoare de generare de forțe. Postul de opoziție rus Vedomosti a relatat la 19 ianuarie că instituțiile de învățământ din 52 de subiecți (regiuni) federale rusești au achiziționat drone în valoare de 1,2 miliarde de ruble pentru cursurile de luptă cu drone și „apărarea patriei” în 2023. Vedomosti a raportat că a existat o creștere a achizițiilor de drone în noiembrie și decembrie 2023, în urma proiectului de ordin al Ministerului Educației din Rusia, care ar putea permite școlilor ruse să predea cursuri de luptă cu drone în cadrul cursurilor de „apărare a patriei”. Vedomosti a raportat că primele trei subiecte federale ale Rusiei în achizițiile de drone sunt Republica Bașkortostan (411,5 milioane de ruble sau 4,67 milioane de dolari), Oblastul Moscovei (181,5 milioane de ruble sau 2,06 milioane de dolari) și Republica Cecenia (74,1 milioane de ruble sau 840.000 de dolari). Vedomosti a raportat că școlile rusești vor cumpăra probabil drone suplimentare în 2024.

UPDATE Inițiativa Ucrainei „Armata de drone” a raportat la 19 ianuarie că forțele ruse echipează tancurile cu sisteme de război electronic anti-drone (EW) Sania care le permit forțelor ruse să suprime drone individuale și roiuri de drone pe o rază de 1,5 kilometri. Se pare că sistemul degradează doar dronele FPV, fără a interfera cu alte semnale și se oprește automat după doborârea dronei.

UPDATE Ministrul ucrainean al industriilor strategice, Oleksandr Kamyșin, a declarat la 18 ianuarie că forțele ucrainene au folosit o dronă de fabricație ucraineană pentru a lovi o țintă în Sankt Petersburg. Se pare că Direcția Principală de Informații Militare (GUR) ucraineană a efectuat o lovitură cu drone cu succes asupra unor facilități militare rusești nespecificate din Oblastul Leningrad pe 18 ianuarie. Kamyșin a declarat că drona ucraineană a zburat mai mult de 1.250 de kilometri către ținta sa și a subliniat că Ucraina are nevoie de mai multe drone. În decembrie 2023, Ucraina a produs 50.000 de drone FPV pe lună și intenționează să producă un total de un milion de drone FPV în 2024.

UPDATE Cabinetul de miniștri ucrainean a aprobat modificări la o rezoluție guvernamentală pe 19 ianuarie care va scuti angajații recrutați ai întreprinderilor esențiale din baza industrială de apărare (DIB) a Ucrainei de la serviciul militar. Rezoluția modificată prevede scutiri pentru angajații DIB ucraineni, indiferent de gradul militar, vârsta sau specialitatea și nu impune restricții cu privire la numărul de angajați care pot primi o scutire. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Nataliya Kalmykov, a declarat, la ședința Cabinetului de Miniștri, că întreprinderile ucrainene din domeniul apărării trebuie să funcționeze ca un mecanism pentru a crește capacitatea de producție a armelor și echipamentelor.

UPDATE Autoritățile de ocupație ruse continuă să valorifice acordarea de beneficii sociale și asistență medicală pentru a spori eforturile de pașportare în Ucraina ocupată. Primarul ucrainean al Melitopolului, Ivan Fedorov a declarat la 19 ianuarie că autoritățile ruse de ocupație vizează rezidenții ucraineni în vârstă și bolnavi care au nevoie de asistență guvernamentală pentru a supraviețui, ca parte a eforturilor ruse de a forța ucrainenii să obțină pașapoarte rusești. Fondul teritorial de asigurări medicale obligatorii din Republica Populară Lugansk (LNR) a declarat la 19 ianuarie că operează un birou mobil în regiunea ocupată Lugansk, unde rezidenții se pot înregistra pentru polițe de asigurare medicală obligatorie, probabil menite să constrângă pașaportizarea în schimbul asigurării medicale.

UPDATE Subiecții federali ruși continuă să stabilească rețele de patronaj cu zonele ocupate ale Ucrainei. Șeful Republicii Populare Donețk (DNR), Denis Pușilin, a susținut la 19 ianuarie că regiunea autonomă Yamalo-Neneță sprijină proiecte de infrastructură și trimite provizii umanitare, vehicule și echipamente de construcție în regiunea Donețk ocupată.

ȘTIRE INIȚIALĂ În 2023, exporturile de mărfuri din Rusia s-au ridicat la 422,7 miliarde dolari, cu 169,4 miliarde dolari (aproape 30%) mai puțin decât în 2022. Aceasta este estimarea preliminară a Băncii Centrale a Federației Ruse. Valoarea este minimul din 2020, iar dacă excludem anul pandemic, atunci din 2018. Se observă că importul de mărfuri în Federația Rusă a crescut cu 27,9 miliarde de dolari (10%) anul trecut și a revenit la nivelul de dinainte de război - 304,4 miliarde de dolari, acesta a devenit principalul factor în colapsul soldului contului curent al balanței de plăți a Rusiei – de aproape 5 ori de la 238 de miliarde de dolari în 2022, la 50,2 miliarde de dolari.

Analiştii consideră că principalul factor din spatele acestei tendinţe a fost scăderea preţurilor la energie. Astfel, prețul mediu al mărcii principale de petrol rusesc, Urals, în 2023 a fost cu 17% mai mic decât cu un an mai devreme. Exporturile de gaze au scăzut, de asemenea, semnificativ. În plus, embargoul european a forțat industria cărbunelui din Federația Rusă să treacă pe piețele asiatice, dar s-au confruntat cu probleme la exportul de materii prime. Potrivit datelor Rosstat, la care se referă mass-media, încasările pentru principalele articole de export, cu excepția alimentelor, au scăzut pe parcursul anului: în ianuarie-octombrie au adus 36 de miliarde de dolari - cu 9,1% mai mult decât cu un an înainte. Guvernul SUA a dezvăluit date despre problemele economice ale Rusiei din cauza războiului. Potrivit lui Rachel Lingaas, economistul șef al Departamentului de Sancțiuni al SUA, economia Rusiei ar fi cu 5% mai mare decât este acum, dacă Putin nu ar fi început un război în Ucraina. Potrivit Bloomberg însă, economia Rusiei începe să se redreseze după sancțiuni.