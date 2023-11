LIVE TEXT | Război în Ucraina. Trupe ucrainiene au stabilit un cap de pod pe malul stâng al Niprului

Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au transferat un număr limitat de vehicule blindate pe malul de est (stânga) al Niprului și continuă operațiuni terestre mai mari decât de obicei pe malul de est cu o grupare de infanterie ușoară de dimensiunea aproximativă a batalionului.

UPDATE 06.57 Bloggeri ruși au distribuit o imagine pe 6 noiembrie, pretinzând că arată un vehicul de transport amfibiu pe șenile (PTS) ucrainean care remorca un alt vehicul de luptă de infanterie pe malul de est, lângă Krynky (30 km nord-est de orașul Herson și 2 km de râul Nipro). Alți bloggeri au susținut pe 7 noiembrie că un vehicul de luptă amfibiu al infanteriei ucrainene a traversat singur râul Nipro lângă Krynky și au distribuit filmări separate pe 7 noiembrie, pretinzând să arate un transportor blindat amfibiu occidental distrus într-o locație nespecificată pe malul de est. Bloggeri ruși au susținut că unul sau două vehicule PTS ucrainene au traversat Nipro lângă Krynky, în timp ce alți bloggeri au susținut că forțele ucrainene au transferat mai multe vehicule blindate nespecificate în zonă. Bloggeri ruși au susținut că peste 300 de militari ucraineni (trupe în valoare de aproximativ un batalion) operează pe malul de est în zona Krynky și continuă să susțină că forțele ucrainene mențin poziții în centrul Krynky și în zonele din apropiere. Un blogger a susținut că mai multe sute de militari ucraineni operează pe malul de est al Niprului în regiunea Herson. Bloggerii ruși au susținut că luptele au continuat lângă Krynky, precum și lângă Poyma (12 km est de orașul Herson și 4 km de râul Dnipro), Pishchanivka (13 km est de orașul Herson și 3 km de râul Dnipro) și Pidstepne (17 km est de râul Dnipro), orașul Herson și la 4 km de râul Nipro), dar nu a susținut că încercările ucrainene de a avansa pe 6 și 7 noiembrie au fost mai mari decât în zilele precedente.

UPDATE 06.45 Forțele ucrainene probabil au efectuat atacuri inițiale de dimensiunea unei companii peste râul Nipro pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson în 17 și 18 octombrie. Gruparea de forțe ucrainene de mărimea unui batalion raportată pe malul de est sugerează că eforturile grele de interdicție ale Rusiei de-a lungul râului Nipro nu au împiedicat forțele ucrainene să transfere personal și material suplimentar către pozițiile de pe malul de est.

UPDATE 06.36 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă în apropiere de Bakhmut și în vestul Oblast Zaporijia pe 7 noiembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Bakhmut și Melitopol (vestul Oblast Zaporijia). Un blogger rus a susținut pe 6 noiembrie că forțele ucrainene au traversat calea ferată lângă Andriivka (la 10 km sud-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene sunt înrădăcinate în zonele forestiere de lângă Verbove (9 km est de Robotyne) și că lipsa controlului rusesc asupra spațiului aerian din zonă complică focul artileriei rusești asupra acestor poziții.

UPDATE 06.23 Un proeminent blogger rus pro-război, care este de obicei optimist cu privire la capacitățile ruse, a exprimat o evaluare relativ pesimistă a războiului și a subliniat necesitatea ca Kremlinul să mobilizeze pe deplin economia și baza industrială de apărare a Rusiei (DIB) pe o bază de război pentru a câștiga. Bloggerul a susținut pe 7 noiembrie că Ucraina este angajată într-un „război epuizant” împotriva Rusiei și că Rusia are nevoie de „un potențial de luptă enorm” și un „calcul precis” al capacităților sale pentru a învinge Ucraina. Un alt blogger rus și-a exprimat surprinderea că un blogger care anterior a fost atât de pozitiv în evaluările sale despre campania ofensivă rusă în Ucraina ar recunoaște în mod deschis necesitatea unei mobilizări mai ample a economiei ruse în fața unui război lung. Kremlinul a părut în mare parte nedorit să desfășoare o mobilizare economică mai largă, iar apelul bloggerului de a schimba această linie este demn de remarcat. Un alt blogger rus a susținut că Rusia „plătește teribil” pentru refuzul Kremlinului de a se angaja pe deplin în război. Sugestia bloggerilor de a mobiliza în continuare economia rusă pare să facă parte din discuțiile recente din spațiul informațional rusesc despre schimbările operaționale care ar putea ajuta forțele ruse să depășească provocările din Ucraina, probabil ca răspuns la eseul recent al comandantului șef ucrainean, generalul Valerii Zalujnîi pe tema „războiului pozițional.” Eseul lui Zalujnîi pare să fi determinat chiar și pe cei mai pozitivi bloggeri ruși să facă evaluări mai directe și mai oneste despre efortul de război rus.

UPDATE 06.02 Autoritățile ruse l-au reținut pe ministrul adjunct al Afacerilor Interne al Republicii Daghestan, sub pretextul acuzațiilor de corupție, probabil într-un efort de a demonstra că guvernul federal ia măsuri în Daghestan fără a atrage atenția asupra tensiunilor interetnice și interreligioase și asupra tendinței de destabilizare în regiune. Media de stat rusă TASS a declarat pe 7 noiembrie că forțele de securitate ruse l-au reținut pe ministrul adjunct al Afacerilor Interne din Daghestan, Rufat Ismailov și în prezent efectuează percheziții în casa și biroul acestuia. Media de stat rusă RIA Novosti a mai raportat că o sursă din cadrul forțelor de securitate ruse a declarat că Ismailov este suspectat preliminar de luare de mită. O sursă din interior rusă a susținut că se crede că Ismailov a primit o mită de 100 de milioane de ruble (aproximativ 1.085.770 USD) de la o companie de asigurări. Sursa din interior și un blogger rus au susținut că autoritățile ruse l-au transferat pe Ismailov la Moscova, iar bloggerul a susținut că acest lucru indică faptul că există riscuri ca oficialii de nivel înalt de la nivel federal „să scape de responsabilitate”. TASS a raportat că autoritățile ruse, inclusiv Serviciul Federal de Securitate (FSB), îl investighează și pe șeful adjunct al departamentului de investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Daghestan, Dalgat Abdulgapurov. Autoritățile ruse au înlăturat anterior mai mulți oficiali ineficienți din apărarea aeriană însărcinați cu apărarea Moscovei, sub pretextul acuzațiilor de corupție, după ce a crescut numărul loviturilor cu drone în orașele rusești, arătând că există un model recent utilizat de autoritățile ruse care folosesc acuzații de corupție pentru a evita disciplinarea publică a oficialilor ruși. pentru că nu și-au îndeplinit bine îndatoririle și, prin urmare, și-au recunoscut incapacitatea. Deși ISW nu are niciun motiv să se îndoiască de acuzațiile împotriva lui Ismailov, detenția sa sugerează că autoritățile ruse încearcă să creeze o aparență de control al guvernului federal asupra situației din Daghestan, evitând în același timp să evidențieze recentele revolte antisemite. ISW a evaluat, în mod similar, că înalta conducere rusă a evitat probabil aplicarea de pedepse mai severe pentru acuzații mai grave pentru participanții la revoltele antisemite din temerea că vor aprinde nemulțumirea față de Kremlin.

UPDATE 05.48 Lovitura ucraineană asupra unui șantier naval rus din Kerci, Crimeea ocupată, pe 4 noiembrie, a avariat în mod semnificativ o navă navală rusă a Flotei Mării Negre (BSF). Surse ruse și ucrainene au postat fotografii pe 7 noiembrie care arată daune semnificative aduse corvetei de rachete Kalibr din clasa Karakurt, proiectul Askold 22800, care probabil o va face inoperabilă în viitorul apropiat. ISW evaluează că forțele ucrainene au desfășurat o campanie de interdicție împotriva infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, în principal a activelor BSF, începând cu iunie 2023, pentru a degrada capacitatea armatei ruse de a folosi Crimeea ca zonă de așteptare și regrupare pentru operațiunile rusești în sudul Ucrainei.

UPDATE 05.33 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove pe 7 noiembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Synkivka (9 km nord-est de Kupyansk), Ivanivka (20 km sud-est de Kupyansk), Berestove (20 km nord-vest de Svatove) și Stelmakhivka (15 km nord-vest de Svatove) și că forțele ruse nu au desfășurat acțiuni ofensive în direcția Lyman. Un proeminent blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat lângă Synkivka și Petropavlivka (7 km est de Kupyansk) și au capturat noi poziții în zonă. Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a declarat că forțele ruse vor reînnoi probabil acțiunile ofensive către Petropavlivka din nord, vor încerca să avanseze spre drumul N26 Kupyansk-Svatove de la Pershotravneve (24 km est de Kupyansk) și vor încerca să spargă apărarea ucraineană în Stepova Novoselivka. -Direcția Pishchane (18-20 km sud-est de Kupyansk) în viitorul apropiat. Mașoveț a declarat că elemente ale Brigăzii 25 de Infanterie Motorizată ruse (Armata a 6-a de Arme Combinate [CAA], districtul militar de vest [ADM]) și ale Brigăzii 138 de Infanterie Motorizată (a 6-a CAA, ADM) au încercat să avanseze spre Petropavlivka de la Lyman Pershyi (11 km nord-est). din Kupiansk). Mașoveț a mai afirmat că elemente ale Regimentului 15 de Infanterie Motorizată (Divizia a 2-a de Infanterie Motorizată, Armata 1 de tancuri de gardă, WMD) au atacat la sud-vest de Pershotravneve și au obținut un succes parțial nespecificat. Mașoveț a adăugat că elemente ale Regimentului 272 de Infanterie Motorizată (Divizia 47 de tancuri, Armata 1 de tancuri de gardă, WMD) au încercat să avanseze spre Stelmakhivka (15 km nord-vest de Svatove). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că emite premii în numerar militarilor Grupării de forțe de Vest ruse pentru distrugerea echipamentelor furnizate de Occident în direcția Kupyansk. Mașoveț a declarat că, Comandamentul Grupării Centrale a Forțelor Ruse a introdus Brigada 137 Separată de Infanterie Motorizată (se pare că fostul batalion de voluntari „Ural” pe care Ministerul rus al Apărării l-a oficializat în octombrie 2023) în luptă în direcția Lyman și a remarcat că această brigadă funcționează cu un personal mai redus față de forţa sa doctrinară.

UPDATE 05.19 Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ucrainene au desfășurat atacuri fără succes de-a lungul liniei Kupyansk-Kreminna pe 7 noiembrie. Purtătorul de cuvânt al Grupării de forțe de Vest rus, Serghei Zybinsky, a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Zahoruykivka (15 km est de Kupyansk). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins un atac ucrainean lângă Dibrova (7 km sud-vest de Kreminna).

UPDATE 05.05 Forțele ucrainene au continuat acțiunile ofensive în apropiere de Bakhmut pe 7 noiembrie și au avansat. Un blogger rus a susținut pe 6 noiembrie că forțele ucrainene au traversat calea ferată lângă Andriivka (la 10 km sud-vest de Bakhmut). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut pe 7 noiembrie că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Rozdolivka (18 km nord de Bakhmut), Minkivka (15 km nord-vest de Bakhmut) și Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că există bătălii de poziție în direcția Soledar la nord de Bakhmut.

UPDATE 04.53 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive lângă Bakhmut, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat pe 7 noiembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat marginal în apropiere de Klișchiivka și au avansat „semnificativ” de la Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut) la Bohdanivka (6 km nord-vest de Bakhmut). Un alt blogger rus a susținut pe 6 și 7 noiembrie că forțele ruse și-au recâștigat pozițiile pierdute în direcția Zelenopillia (4 km nord-est de Bakhmut) și au avansat spre Vasyukivka și Sakko i Vantsetti (ambele la 16 km nord de Bakhmut) și lângă Klishchiivka. ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestor afirmate avansuri rusești. Un blogger rus a susținut pe 6 noiembrie că forțele ruse au contraatacat la nord de Klișchiivka și la sud de Andriivka, iar un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse au împins trupele ucrainene înapoi dintr-o secțiune a liniei de cale ferată dintre Klișchiivka și Andriivka pe 6 noiembrie. Statul Major ucrainean a raportat pe 7 noiembrie că forțele ruse au atacat fără succes lângă Bohdanivka, Khromove (imediat la vest de Bakhmut), Andriivka și Klishchiivka. Ministerul rus al Apărării a raportat că elemente ale Diviziei a 98-a Gărzii Aeropurtate (VDV) ruse operează la nord de Bakhmut.

UPDATE 04.37 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive lângă Avdiivka pe 7 noiembrie și au avansat. Surse ruse au susținut pe 6 și 7 noiembrie că forțele ruse au avansat marginal de-a lungul liniei de cale ferată lângă Stepove (3 km nord-vest de Avdiivka). Bloggeri ruși au susținut pe 7 noiembrie că forțele ruse au înaintat lângă Sieverne (6 km vest de Avdiivka), dar nu au intrat în așezarea în sine. Bloggeri au mai susținut că forțele ruse au înaintat de-a lungul râului de la Vodyane în direcția Pervomaiske (10 km sud-vest de Avdiivka) și că forțele ruse controlează grămada de deșeuri de la nord de Avdiivka, dar că artileria ucraineană împiedică forțele ruse să-și consolideze pozițiile acolo. Surse ruse au susținut pe 6 și 7 noiembrie că forțele ruse au atacat în apropiere de Pervomaiske și Stepove, la nord de Spartak (4 km sud de Avdiivka), în direcția Sieverne, și la periferia de sud și est de Avdiivka. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes lângă Stepove, Avdiivka, Tonenke (5 km vest de Avdiivka) și Pervomaiske. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au trecut la o „ofensivă târâtoare” în direcția Avdiivka, după ce forțele ruse au efectuat un „atac puternic” în primele zile de atacuri, sugerând că ritmul operațiunilor ofensive rusești în această zonă a încetinit. Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse suferă de o lipsă de echipamente pentru purtarea războiului electronic (EW) în direcția Avdiivka, ceea ce le permite forțelor ucrainene să stabilească controlul aerului în zonă.

UPDATE 04.22 Forțele ucrainene nu au efectuat nicio operațiune ofensivă revendicată sau confirmată în apropiere de Avdiivka pe 7 noiembrie.

UPDATE 04.09 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive la vest și sud-vest de orașul Donețk, dar nu au făcut niciun avans confirmat pe 7 noiembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat în apropiere de Mykilske (la 3 km sud-est de Vuhledar) și au atacat în Marinka (la periferia de vest a orașului Donețk). Un alt blogger rus a susținut pe 6 noiembrie că forțele ruse au împins forțele ucrainene din poziții nespecificate lângă Novomykhailivka (10 km sud-vest de orașul Donețk). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes lângă Marinka și Krasnohorivka (direct la vest de orașul Donețk). Un agregator de știri rus a susținut că au existat bătălii de poziție în Marinka și angajamente de întâlnire la periferia vestică a Marinka și Novomykhailivka pe 6 noiembrie.

UPDATE 03.55 Forțele ucrainene nu au efectuat nicio operațiune ofensivă revendicată sau confirmată la vest sau sud-vest de orașul Donețk pe 7 noiembrie.

UPDATE 03.41 Forțele ucrainene nu au efectuat niciun atac la sol confirmat sau revendicat în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia pe 7 noiembrie.

UPDATE 03.28 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive limitate în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 7 noiembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au respins și atacurile rusești lângă Pryyutne (la 14 km sud-vest de Velyka Novosilka). Un agregator mass-media rus a susținut că forțele ruse au făcut câștiguri nespecificate lângă Staromayorske pe 6 noiembrie, deși ISW nu a văzut o confirmare vizuală a acestei afirmații.

UPDATE 03.13 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol în estul regiunii Zaporijia pe 7 noiembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Chervone (6 km est de Hulyaipole).

UPDATE 03.00 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporijia pe 7 noiembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene la vest de Robotyne și lângă Verbove (9 km est de Robotyne). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene sunt fixate în zonele forestiere nespecificate de lângă Verbove și că lipsa controlului rusesc asupra aerului în zonă complică focul artileriei ruse asupra acestor poziții. blogger a susținut că un grup de recunoaștere ucrainean s-a apropiat de vestul Verbove și că în zonă este în desfășurare un angajament cu arme de calibru mic.

UPDATE 02.49 Forțele ruse au contraatacat în vestul regiunii Zaporijia pe 7 noiembrie, dar nu au făcut niciun avans confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Robotyne și la nord-vest de Verbove. Un agregator mass-media rus a susținut că forțele ruse au contraatacat lângă Kopani (6 km nord-vest de Robotyne) pe 6 noiembrie, dar nu a precizat rezultatul contraatacurilor. Agregatorul mass-media a mai susținut că luptele s-au reluat lângă Pyatykhatky (26 km nord-vest de Robotyne) pe 6 noiembrie, deși alte surse ruse care comentează în mod regulat situația din apropierea așezării nu au făcut încă afirmații similare.

UPDATE 02.36 Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat 17 drone ucrainene deasupra Mării Negre și a ocupat Crimeea în dimineața zilei de 7 noiembrie.

UPDATE 02.20 Observatorul militar ucrainean Konstyantyn Mașoveț a declarat pe 7 noiembrie că forțele aerospațiale ruse (VSK) au efectuat două patrule în Marea Neagră între 28 octombrie și 3 noiembrie cu avioane de atac MiG-31. Forțele ruse au transferat recent cel puțin patru avioane de atac MiG-31 pe aerodromul Belbek din Crimeea ocupată după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat pe 18 octombrie că VKS-ul rus va începe să patruleze spațiul aerian de deasupra Mării Negre cu aeronave MiG-31. Mașoveț a adăugat în special că aeronavele MiG-31 care au patrulat Marea Neagră au decolat de pe aerodromul Mozdok din Republica Osetia de Nord-Alania și aerodromul Savasleyka din regiunea Nijni Novgorod, în locul aerodromului Belbek din Crimeea ocupată.

UPDATE 01.52 Un batalion rus format din prizonieri de război ucraineni (POW) se va desfășura probabil în Ucraina în viitorul apropiat, într-o aparentă încălcare a Convenției de la Geneva privind prizonierii de război. Institutul de știri rus RIA Novosti a raportat pe 7 noiembrie că soldații ucraineni ai batalionului „Bogdan Hmelnițki”, prima unitate formată din foști prizonieri de război ucraineni, au depus un jurământ de credință Rusiei și vor fi dislocați în curând în Ucraina. RIA Novosti a raportat că batalionul operează sub formațiunea „Kaskad” a Republicii Populare Donețk (DNR), ceea ce sugerează că prizonierii de război se vor desfășura în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia, unde Kaskad este activ. Surse ruse au susținut că înaltul comandament rus va trata prizonierii la fel ca soldații ruși și că aceștia vor primi salarii și beneficii comparabile. După cum a raportat anterior ISW, mass-media de stat rusă a susținut că forțele ruse au „recrutat” până la 70 de prizonieri ucraineni din diferite colonii penale rusești pentru a servi în batalionul „Bogdan Hmelnițki”. Convenția de la Geneva privind prizonierii de război interzice folosirea prizonierilor de război în activități militare de partea puterii care i-a capturat, precizând că „niciun prizonier de război nu poate fi trimis sau deținut în orice moment în zonele în care poate fi expus la focul zonei de luptă” și nu va fi „angajat la muncă care este de natură nesănătoasă sau periculoasă”.

UPDATE 0 1.29Armata rusă continuă eforturile de creștere și optimizare a utilizării dronelor FPV. Ministerul rus al Apărării (MOD) a anunțat pe 7 noiembrie crearea unei școli de pregătire pentru operatorii de drone FPV, ca parte a batalionului de voluntari Sudoplatov, care este afiliat administrației de ocupație a regiunii Zaporijia. Ministerul rus al Apărării a susținut că militarii ruși învață cum să opereze dronele FPV și să folosească imprimante 3D pentru a produce componente de drone în școlile de antrenament. Un blogger rus a lăudat utilizarea sporită a dronelor FPV mici și de mare viteză de către forțele ruse în Ucraina în cursul anului 2023 și a susținut că acestea reprezintă o „adevărată revoluție tehnică”.

UPDATE 01.11 Agenția rusă de știri TASS a relatat pe 7 noiembrie că forțele ruse din Ucraina au folosit un sistem de rachete antiaeriene S-400 pentru a lansa pentru prima dată rachete ghidate antiaeriene cu capete de orientare active. TASS, citând o sursă neidentificată a Ministerului Apărării din Rusia, a susținut că forțele ruse au folosit S-400 în tandem cu o aeronavă de detectare radar cu rază lungă de acțiune A-50 pentru a asigura succesul loviturilor împotriva aviației ucrainene.

UPDATE 00.57 Comisarul numit de Kremlin pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, a făcut publicitate mai multor scheme de beneficii care vizează copiii din Ucraina ocupată ca parte a programului strategic „O țară pentru copii”. Lvova-Belova a raportat că, în cadrul programului „O țară pentru copii”, autoritățile de ocupație ruse au deschis cinci sedii „umanitare” în regiunile ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, care sunt menite să îndeplinească cererile rezidenților. Un astfel de cartier general umanitar, în mod clar afiliat la Kremlin, urmărește probabil să genereze dependență de administrația ocupației prin monopolizarea furnizării de prestații sociale de bază. Lvova-Belova a mai raportat că o femeie din regiunea Nijni Novogorod crește 14 copii adoptivi, inclusiv copii din regiunea Donețk ocupată, confirmând în continuare că anumite familii ruse sunt implicate într-un proces aparent aprobat de Kremlin de adoptare a copiilor ucraineni pentru a-i rusifica cu forța. Lvova-Belova a confirmat, de asemenea, că autoritățile ruse au deportat cel puțin 50 de copii din regiunea Zaporijia ocupată într-un sanatoriu-stațiune pentru „tratament” în Krasnodar Krai.

UPDATE 00.40 Rusia continuă eforturile de a se poziționa drept liderul unei coaliții de state care sunt aliniate împotriva Occidentului. Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a avut întâlniri separate pe 7 noiembrie cu comandantul șef al armatei nicaraguane, Julio Aviles Castillo, și cu ministrul burkinean al apărării și al afacerilor veteranilor, generalul de brigadă Kassoum Coulibaly, pentru a discuta despre cooperarea militară bilaterală. Șoigu a remarcat că atât Rusia, cât și Nicaragua „respind dictatele și presiunea politică din partea statelor occidentale, conduse de SUA”, și că Rusia, Nicaragua și că o coaliție de state „asemănătoare” contrabalansează „hegemonia” occidentală. Șoigu folosește frecvent astfel de întâlniri bilaterale de apărare pentru a prezenta Rusia drept un partener viabil și pentru a promova mai multe narațiuni rusești cu privire la SUA și Occident.

UPDATE 00.24 Spațiul informațional rusesc continuă să răspundă negativ la rapoartele privind aprofundarea relațiilor dintre SUA și Armenia. Un proeminent blogger afiliat la Kremlin a răspuns la o întâlnire din 3 noiembrie între șeful Statului Major General al Armeniei, Edvard Asyran, și comandantul adjunct al Comandamentului European al SUA (EUCOM), general-locotenent Steven Basham și a susținut că această interacțiune este un alt snob armean față de Rusia. blogger și-a exprimat îngrijorarea că cooperarea în creștere dintre SUA și Armenia va amenința capacitatea Rusiei de a menține cea de-a 102-a bază militară din Gyumri, Armenia, slăbind astfel și mai mult prezența Rusiei în regiune. ISW a evaluat recent că Erevan se distanțează de Moscova pe măsură ce relațiile bilaterale dintre cei doi se deteriorează.

ȘTIRE INIȚIALĂ Nivel ridicat de amenințare de atac cu rachete. O navă purtătoare de rachete rusească a fost reperată în Marea Neagră după o lungă pauză, au raportat Forțele de Apărare ale Ucrainei de Sud. „După o pauză lungă, inclusiv din cauza unei furtuni, inamicul a adus în serviciul de luptă o navă purtătoare de rachete de suprafață în Marea Neagră. Mica navă de rachete de tip Buyan-M poate fi echipată cu 8 rachete de tip Kalibr. Evaluăm că nivelul de amenințare al unui atac cu rachete este foarte ridicat,” subliniază militarii. Oamenii sunt rugați să meargă fără întârziere la adăpost, după semnalul de alarmă aerian.