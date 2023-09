LIVE TEXT | Război în Ucraina. Risc „zero”ca Rusia să folosească armele nucleare din Belarus. Artileria ucrainiană „egală sau chiar mai bună” decât cea rusă

Forțele ruse răspândesc agenți inflamabili pe câmpurile minate și le aprind cu grenade lansate de drone în timp ce forțele ucrainene curăță minele.

UPDATE 06.25 The New York Times a raportat pe 2 septembrie, citând personalul militar ucrainean că forțele ruse răspândesc agenți inflamabili pe câmpurile minate și le aprind cu grenade lansate de drone în timp ce forțele ucrainene curăță minele, într-un efort de a împiedica eforturile ucrainene de curățare a minelor care au permis Forțele ucrainene să avanseze în anumite zone. Comandantul Centrului de Informații al Forțelor de Apărare Estoniene, colonelul Margo Grosberg, a raportat la 1 septembrie că artileria ucrainiană are capacități de lovire „egale sau chiar mai bune” decât cele ale forțelor ruse și au reușit să împingă unitățile de artilerie ruse înapoi din prima linie, împiedicându-le să sprijine forțele rusești. Această observație nu este universal adevărată în prima linie, deoarece unitățile ucrainene raportează în mod regulat că au fost sub focul greu de artilerie rusă corectat de dronele rusești. Grosberg a mai declarat că forțele ucrainene au reușit să deterioreze grav radarele de artilerie rusă, începând cu luna iulie. Surse ruse și-au exprimat în mod repetat îngrijorarea de la jumătatea lunii iulie cu privire la lipsa capacităților de artilerie rusă de contrabaterie, în special în sudul Ucrainei.

UPDATE 06.09 Anumite surse ruse au susținut că ofițerii ruși ai Armatei 58 de Arme Întrunite (CAA) care apără în regiunea Zaporijia l-au contactat pe fostul comandant al 58 CAA, general-maior Ivan Popov, din cauza înrăutățirii situației de pe frontul rus. Bloggeri ruși au susținut că Popov a menținut legătura cu foștii săi subalterni din vestul regiunii Zaporijia, iar o sursă din interior rusă a susținut că acești ofițeri au apelat la Popov pentru ajutor în loc de noul lor comandant. Comandamentul militar rus l-a demis pe Popov din funcția de comandant al 58 CAA (Districtul Militar de Sud) la începutul lunii iulie, după ce s-a angajat într-o insubordonare clară încercând să-l ocolească pe Șeful Statului Major rus, Valery Gerasimov și să aducă plângeri cu privire la capacitățile slabe de contrabaterie, pierderile mari și o lipsă de rotație a trupelor, direct către președintele rus Vladimir Putin. Surse ruse și-au exprimat în mod obișnuit îngrijorarea cu privire la problemele pe care Popov le-a evidențiat și impactul lor dăunător asupra efortului defensiv rus în sudul Ucrainei. Popov a stabilit parțial un precedent pentru insubordonare, iar conduita sa a determinat comandamentul militar rus să înceapă să îndepărteze comandanții la fel de insubordonați din unitățile din prima linie, deși nu au fost confirmate toate rapoartele despre comandanții înlăturați. Surse ruse au susținut că Popov și-a încurajat foștii subordonați să raporteze adevărul despre front la comandamentul superior rus, eventual încurajându-i să-și reproducă insubordonarea. Contactul lui Popov cu foștii săi subordonați, dacă este adevărat, sugerează că înlocuitorul lui Popov nu a câștigat încrederea subordonaților săi fie pentru că este mai puțin competent, fie pentru că este mai puțin direct cu înalta conducere rusă cu privire la provocările continue cu care se confruntă apărarea rusă în vestul Oblastului Zaporijia.

UPDATE 05.34 Răspunsul din spațiul informațional ultranaționalist rus la o critică rusă a mentalității anti-occidentale și a propagandei ruse demonstrează că, în prezent, comunitatea ultranaționalistă își păstrează capacitatea de a se uni în jurul anumitor probleme. Directorul think-tank-ului rus Institutul pentru Studiul SUA și Canada, Valery Garbuzov, a publicat un articol pe 29 august criticând elitele conducătoare ruse care, susține el, au creat și perpetuat o serie de „mituri utopice” despre hegemonia rusă, „criza capitalismului” și pretinsa conducere a Rusiei a unei coaliții globale anti-occidentale. Voci proeminente din spațiul informațional ultranaționalist rus au formulat critici în mare măsură coerente împotriva articolului lui Garbuzov din 2 septembrie, criticând argumentul lui Garbuzov și structurile politice și informaționale rusești care i-au permis lui Garbuzov să dețină o poziție proeminentă în sfera politică rusă. Un proeminent blogger rus a susținut că, canalele rusești Telegram au completat un gol analitic în spațiul informațional rusesc după debutul războiului din Ucraina, pe care grupurile de reflecție ar fi trebuit să îl umple și să continue să o facă și 18 luni mai târziu.

UPDATE 05.10 Bloggeri ruși proeminenți au probabil un stimulent monetar să raporteze în mod regulat informații despre războiul din Ucraina care nu sunt critice față de autoritățile ruse. BBC a relatat la 1 septembrie că bloggeri proeminenți ruși au susținut că pot câștiga între aproximativ 48.000 și 188.000 de ruble (aproximativ 500 - 1.950 de dolari) per postare pe canalele lor Telegram. BBC a relatat că un agent care lucrează cu canalele afiliate Wagner a susținut că o sursă proeminentă afiliată Wagner Group a făcut aproximativ 31.500 de ruble (aproximativ 330 USD) per postare. Agentul de publicitate a spus BBC că mai mulți angajați ai RIA FAN, un mijloc de presă acum închis, afiliat fostului finanțator Wagner, Yevgeny Prigojin, a primit doar aproximativ 10.500 până la 21.800 de ruble (aproximativ 108 până la 226 dolari) per postare din cauza numărului mai scăzut de abonați. BBC a remarcat că salariul mediu lunar în Rusia este de aproximativ 66.000 de ruble (aproximativ 685 USD). Astfel, salariile lunare ale bloggerilor proeminenți sunt probabil mult mai mari decât media rusă. Bloggerii ruși sunt probabil stimulați din punct de vedere economic să mențină și să crească audiența prin raportări de război care nu critică autoritățile ruse, deoarece criticile la adresa autorităților ruse, rezistența la tentativele de cenzură și potențialele probleme legale ar putea duce la o scădere a reclamelor, deși bloggeri care prezintă adevăruri neplăcute pot câștiga, de asemenea, un număr mare de urmăritori. Alexander „Sasha” Kots, un proeminent blogger care lucrează și în Consiliul pentru Drepturile Omului al Kremlinului, a susținut că bloggerii au un „canal direct pentru a comunica informații în mod privat” Ministerului rus al Apărării.

UPDATE 04.45 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove pe 2 septembrie și au avansat recent. Imaginile geolocalizate publicate pe 1 și 2 septembrie arată că forțele ruse au avansat la sud de Vilșana (14 km nord-est de Kupyansk) și la sud-est de Novoyehorivka (16 km sud-vest de Svatove). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au capturat mai multe poziții ucrainene la nord de Petropavlivka (7 km est de Kupyansk), la vest de Svatove spre râul Oskil și lângă Synkivka (9 km nord-est de Kupyansk). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Novoyehorivka și Novoselivske (15 km nord-vest de Svatove). Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat la 1 septembrie că forțele ruse continuă încercările nereușite de a avansa în zona pădurii Serebryanske (la 10 km sud-vest de Kreminna). Imaginile publicate pe 2 septembrie arată elemente ale Brigăzii 21 de Infanterie Motorizată (Armata a 2-a de Arme Întrunite, Districtul Militar Central) care operează de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, elemente ale Brigăzii a 7-a de Infanterie Motorizată ( Corpul de armată 2 al Republicii Populare Lugansk [LNR]) care operează în apropiere de Bilohorivka (10 km sud de Kreminna) și elemente de artilerie ale Brigăzii a 6-a de Infanterie Motorizată (Corpul de armată 2 LNR) care operează în direcția Lysychansk.

UPDATE 04.31 Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri fără succes la sud de Kreminna, lângă Dibrova (7 km sud-vest) și Hryhorivka (11 km sud) pe 2 septembrie.

UPDATE 04.11 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive lângă Bakhmut pe 2 septembrie și au avansat. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat în apropiere de Klișchiivka, deși aceste câștiguri probabil nu sunt recente. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a declarat la 1 septembrie că forțele ucrainene au obținut succese nespecificate în apropiere de Kurdyumivka, Klishchiivka și Andriivka (toate la 7-13 km sud-vest de Bakhmut), pe care Malyar le-a caracterizat drept centrul ostilităților în direcția Bakhmut. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că grupurile de asalt ucrainene au atacat fără succes lângă Bakhmut. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes de-a lungul liniei Klișchiivka-Andriivka-Kurdyumivka.

UPDATE 03.57 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive în apropiere de Bakhmut pe 2 septembrie și au avansat. Surse ruse au susținut pe 1 și 2 septembrie că forțele ruse au avansat în apropiere de Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut), Klișchiivka și Kurdyumivka. Un blogger rus a susținut pe 2 septembrie că forțele ruse au contraatacat lângă Klișchiivka și Kurdyumivka și că elemente ale Brigăzii a 4-a ruse (Corpul de armată al Republicii Populare Lugansk [LNR]) operează în apropiere de Klișchiivka. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive fără succes lângă Kurdyumivka, iar Malyar a declarat la 1 septembrie că forțele ruse au atacat fără succes pe flancul nordic al Bakhmut.

UPDATE 03.37 Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Marinka (la periferia de vest a orașului Donețk) pe 2 septembrie.

UPDATE 03.22 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Avdiivka-Donețk, dar nu au avansat pe 2 septembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Sieverne (6 km vest de Avdiivka), Krasnohorivka (direct la vest de orașul Donețk), și Novomykhailivka (10 km sud-vest de orașul Donețk). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat fără succes lângă Novomykhailivka și Marinka.

UPDATE 03.08 Un blogger rus a susținut pe 2 septembrie că luptele sunt în desfășurare în vestul regiunii Donețk, pe fondul dovezilor privind câștigurile ucrainene suplimentare în zonă. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au făcut câștiguri la nord de Pavlivka (30 km sud-vest de orașul Donețk), deși probabil că aceste câștiguri nu sunt recente. Un blogger rus a susținut că există lupte în desfășurare în apropiere de Shevchenko (35 km sud-vest de orașul Donețk) și a remarcat că așezarea este un important centru logistic rusesc în zonă.

UPDATE 02.50 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive limitate fără succes de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Donețk și Zaporijia pe 2 septembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile în apropiere de Pryyutne (15 km sud-vest de Velyka Novosilka), Urojaine (9 km sud de Velyka Novosil). ) și Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au intensificat bombardarea pozițiilor rusești de-a lungul liniei Staromayorske-Pryyutne. The New York Times a raportat că personalul ucrainean care luptă în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia a declarat că forțele ruse desfășoară întăriri în acest sector al frontului din cauza îngrijorărilor cu privire la progresele viitoare ale Ucrainei. The New York Times a mai relatat că forțele ruse au stabilit poziții defensive de-a lungul autostrăzii T0518 (Velyka Novosilka până la Nikolske) și supraveghează în mod constant secțiunea de autostradă mai aproape de linia frontului cu drone.

UPDATE 02.27 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 2 septembrie și au avansat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Ministerul rus al Apărării (MOD) a raportat că forțele ruse au respins patru atacuri ucrainene în apropiere de Robotyne (10 km sud de Orikhiv) și Verbove (18 km sud-est de Orikhiv). Bloggeri ruși care au susținut anterior că forțele ruse dețin poziții în partea de sud a Robotyne au susținut că forțele ruse s-au retras de la periferia de sud a așezării în poziții nespecificate mai la sud. Un alt blogger a susținut că luptele sunt în desfășurare în zonele forestiere de la sud de Robotyne. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat pozițiile rusești la est de Novoprokopivka (13 km sud de Orikhiv) și că luptele sunt în desfășurare între Novoprokopivka și Verbove. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene continuă să atace pozițiile defensive rusești în apropiere de Verbove și că există lupte în curs de desfășurare în câmpurile de la vest de așezare.

UPDATE 02.14 Surse ruse au susținut că forțele ruse au contraatacat în vestul regiunii Zaporijia pe 2 septembrie, dar nu au precizat un rezultat. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat o serie de contraatacuri la sud-vest și la sud de Robotyne.

UPDATE 02.01 Forțele ucrainene au continuat să țintească zonele din spatele frontului și liniile terestre de comunicație (GLOC) ale Rusiei în regiunea Zaporijia ocupată și Crimeea ocupată la 1 și 2 septembrie. Surse ruse au susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat un proiectil ucrainean nespecificat care viza Berdianskul. Șeful administrației militare a orașului Berdyansk ucrainean, Viktoriia Halstyna, a declarat că locuitorii au raportat o explozie mare în Berdiansk. Primarul ucrainean al Melitopolului, Ivan Fedorov, a declarat că două explozii au avut loc lângă o bază militară rusă din Kyrylivka (50 km sud de Melitopol) la 1 septembrie. Ministerul rus al Apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au distrus trei drone navale ucrainene în Marea Neagră care ar fi vizat podul peste strâmtoarea Kerci, în noaptea de 1 spre 2 septembrie.

UPDATE 01.37 Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene mențin o prezență limitată pe malul de est (stânga) al râului Nipro în regiunea Herson începând cu 2 septembrie. Bloggerul a susținut că forțele ucrainene dețin poziții limitate între Kozachi Laheri (23 km nord-est de orașul Herson) și Pidstepne (13 km est de orașul Herson). Bloggerul a susținut că forțele ruse au tras asupra unor grupuri ucrainene care au încercat să înlocuiască o grupare ucraineană de pe malul stâng, lângă podul Antonivsky pe 1 septembrie.

UPDATE 01.23 Republica Populară Donețk (DNR) și-a format propriile unități Rosgvardia (Garda Națională Rusă), care se pare că operează atât pe linia frontului, cât și în zonele din spatele îndepărtat al Ucrainei ocupate. Serviciul de știri de stat rus RIA Novosti a raportat pe 2 septembrie că DNR și-a format propria filială a Rosgvardia pe baza Batalionului rus „Vostok”, o formațiune DNR care operează în prezent lângă Novodonetske și Novomayorske în zona de frontieră a oblastelor Donețk-Zaporijia. RIA Novosti a relatat că forța principală de lovire a DNR Rosgvardia este formată din forțe speciale de răspuns rapid (SOBR), în prezent aproximativ un pluton de infanterie motorizată și se antrenează într-o zonă nespecificată din spatele frontului. Formarea unei filiale Rosgvardia dedicată care să asiste la securitatea în Ucraina ocupată poate elibera unele unități convenționale rusești sau DNR și le poate permite să se desfășoare în prima linie, deși nu suficient pentru a conta la scara raportată. Oficialii DNR pot, de asemenea, să recruteze pentru Rosgvardia sub premisa de a opera în zonele îndepărtate din spatele liniilor de luptă și mai târziu să trimită aceste unități în prima linie.

UPDATE 01.06 Autoritățile ruse și de ocupație încurajează rezidenții din Ucraina ocupată care locuiesc în Rusia să voteze la alegerile regionale de ocupație, ceea ce ar putea crește prezența la vot și percepția de legitimitate electorală. Administrația de ocupație a regiunii Herson a publicat o listă a secțiilor de votare din peste 45 de subiecți federali din Rusia pentru ca ucrainenii strămutați să voteze pentru alegerile regionale de ocupație.

UPDATE 00.49 Autoritățile ruse continuă să vizeze civilii ucraineni, inclusiv civili fragili din punct de vedere medical, pentru deportarea forțată în Rusia. Comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, a declarat pe 2 septembrie că a invitat tineri adulți cu dizabilități din regiunea Herson ocupată să locuiască într-o unitate de locuit asistată din regiunea Penza. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat că autoritățile ruse au reținut peste 1.000 de civili ucraineni în sudul Ucrainei de la începutul anului 2023 și, în prezent, îi țin pe acești ucraineni în lagăre de filtrare fără proces sau investigație.

UPDATE 00.34 Președintele belarus Alexander Lukașenko l-a eliberat pe generalul-maior Valery Gnilozub din postul său de șef adjunct al Statului Major General pentru controlul luptei din Belarus, din cauza ieșirii sale la pensie, la 1 septembrie.

UPDATE 00.19 Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) dominată de ruși a continuat exercițiile de comandă operațional-strategică „Combat Brotherhood 2023” în Belarus pe 2 septembrie.

ȘTIRE INIȚIALĂ Șeful Serviciului de Informații Militare (GUR) ucrainean Kyrylo Budanov a raportat pe 2 septembrie că primele arme nucleare tactice rusești au sosit recent în Belarus. Budanov a declarat că riscul ca forțele ruse să folosească arme nucleare de pe teritoriul belarus este „zero”. Budanov a raportat că forțele ruse au transferat un număr nespecificat de focoase nucleare tactice pentru rachetele Tochka-U, precum și pentru aeronavele Su-24m către forțele din Belarus.