Cosmin Contra, prima reacție după mandatul istoric de 20 de zile la arabi, în care a câștigat 700.000 de euro

La doar 20 de zile de la semnarea contractului cu Al Kholood, Cosmin Contra a fost îndepărtat de la cârma formației arabe. A fost cel mai scurt mandat din istoria campionatului saudit, antrenorul de 49 de ani fiind despăgubit cu 700.000 de euro pentru ”deranj”.

Motivul invocat de club a fost preluarea grupării de un investitor american, ale cărui interese nu coincid cu antrenorul pe care l-au găsit la echipă. La câteva zile după ce a fost dat afară de la Al Kholood, Cosmin Contra a reacționat pe rețelele sociale și a transmis un mesaj amplu, prin care și-a pregătit terenul pentru preluarea altei formații din zona Golfului.

”În ultimii 3 ani, KSA (n.r. - Regatul Arabiei Saudite) a devenit ca o a doua casă pentru mine și am văzut progresul uimitor pe care țara și liga de fotbal l-au avut sub conducerea Regelui Arabiei Saudite - Salman Bin Abdulaziz, Prințul Moștenitor - Mohammed Bin Salman, Ministrul Sportului - Prințul Abdulaziz bin Turki Al Faisal, și oamenii pe care i-au ales să conducă proiectul fotbalistic, pentru care am un mare respect și cu care am avut o comunicare și o cooperare foarte bună!

Noii proprietari au venit cu propriile lor idei

Eram sigur că Al Kholood va fi un alt proiect de succes pe care îl voi conduce pe teren, dar vânzarea clubului către o nouă companie străină m-a împiedicat să încep acest proiect în cel mai surprinzător mod, în ultimul moment. Noii proprietari au venit cu propriile lor idei, care nu au fost aceleași cu cele pe care le-am convenit cu Hamid Al-Balawi (pe care îl cunoșteam din timpul petrecut la clubul Al- Ittihad) și cu domnul președinte Mohammed Alkhalifa.

Vreau să le mulțumesc lor și domnului Khaled Al Rebdi pentru respectul pe care l-au avut pentru mine și echipa mea de antrenori în timpul negocierilor și pentru tot ceea ce au făcut pentru club și pentru fotbalul din Arabia Saudită.

Le doresc să continue să dezvolte cu mare succes fotbalul din Arabia Saudită și aștept cu nerăbdare următorul meu proiect în acest campionat foarte competitiv, care a avut un progres incredibil și, cu siguranță, va continua să crească. Vă mulțumesc și ne vedem în curând!”, a scris Contra pe Instagram.