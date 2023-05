LIVE TEXT | Război în Ucraina. Lupte în desfășurare pe insula Velikii Potemkin din delta fluviului Nipru. Rusia încearcă să mărească producția de muniție

Rusia producea aproximativ 2,4 milioane de obuze pe an înainte de invazia la scară largă și încearcă să mărească producția de obuze la trei milioane de obuze pe an.

UPDATE 06.37 Desfășurarea de forțe rusești de calitate scăzută pe flancurile din jurul Bakhmutului sugerează că Ministerul Apărării Rusiei a abandonat în mare măsură scopul de a încercui un număr semnificativ de forțe ucrainene acolo.Ministerul apărării din Rusia a început probabil o deprioritizare mai largă a efortului Bakhmut până în ianuarie 2023, când Ministerul a întrerupt eforturile de recrutare Grupului Wagner, ceea ce probabil l-a determinat pe Prigojin să intensifice efortul Soledar-Bakhmut în ianuarie și să se plângă public de lipsa sprijinului Ministerului pentru eforturile sale, începând din februarie 2023. Ministerul Rusiei a alocat pentru scurt timp mai multe resurse liniei frontului Bakhmut în martie și aprilie, trimițând tancuri T-90 și forțe aeriene ruse (VDV) în zona Bakhmut și repartizând totuși rezerviști mobilizați lui Wagner. Prigojin a susținut pe 24 aprilie că Ministerul Apărării rus a desfășurat doar unități neregulate și degradate pentru a ține flancurile în Bakhmut. iar incapacitatea acestor unități de a îndeplini chiar și această misiune limitată indică faptul că flancurile rusești din Bakhmut și alte zone ale frontului cu personal similar sunt probabil vulnerabile la contraatacuri ucrainene Alocarea forțelor de către Ministerul Apărării, combinată cu schimbările în geometria spațiului de luptă, sugerează, de asemenea, că pericolul încercuirii ruse a forțelor ucrainene semnificative în Bakhmut ar fi putut să fi trecut. Forțele Wagner vor continua probabil să efectueze atacuri frontale în Bakhmut, ceea ce ar permite forțelor ucrainene să efectueze retrageri organizate din zonele amenințate printr-o învăluire parțială mai puțin adâncă, mai degrabă decât să se confrunte cu încercuirea pe scară largă.

UPDATE 06.16 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de mai mult timp pentru a lansa o contraofensivă, deoarece așteaptă livrarea ajutorului militar promis. Zelensky a declarat pentru BBC că unele dintre echipamentele militare așteptate nu au ajuns în Ucraina și că, deși forțele ucrainene sunt pregătite pentru contraofensivă, Ucraina ar suferi prea multe victime. Zelensky a mai afirmat că, contraofensiva ucraineană este importantă pentru a împiedica Rusia să înghețe războiul.

UPDATE 05.50 Surse fără nume de la Kremlin au susținut că recenta retorică a Wagner Group, prin vocea lui Yevgeny Prigojin „deranjează serios conducerea de vârf” a Rusiei. Două surse de la Kremlin au declarat pentru publicația rusă de opoziție Meduza că, Kremlinul a văzut încercările lui Prigojin de a șantaja Ministerul Apărării din Rusia pe 5 mai drept o „amenințare serioasă” și că Prigojin nu acționează în interesul Kremlinului. Un interlocutor a declarat că Prigojin este hotărât să revendice Bakhmut ca pe o victorie personală pentru a avea influență asupra Ministerului Apărării Rusiei. Se pare că Kremlinul și-a exprimat îngrijorări suplimentare cu privire discursul lui Prigojin din 9 mai la adresa figurii „bunicului fericit” care este responsabil pentru viitoarele generații ruse. ISW a evaluat pe 9 mai că Prigojin se referea probabil la Putin, iar o sursă de la Kremlin susține că declarația lui Prigojin a fost o aluzie directă la Putin. Al doilea interlocutor a susținut că retorica lui Prigojin nu poate fi interpretată ca un „atac direct” asupra lui Putin. Prigojin a încercat pe 10 mai să-și minimizeze declarațiile originale, susținând că „bunicul fericit” nu se referea la Putin. O sursă a susținut că Prigojin dă vina pe unitățile convenționale pentru a evita să-și asume responsabilitatea pentru că nu și-a îndeplinit „promisiunea personală” de a captura Bakhmutul.Interlocutorii au remarcat că Prigojin ar fi depășit „liniile roșii” ale Kremlinului și și-ar putea înstrăina susținătorii din cercul interior rus. Se pare că Prigojin pierde contactul cu unul dintre patronii săi, miliardarul rus și „bancherul personal” al lui Putin, Yuriy Kovalchuk. Se pare că Kovalchuk a fost una dintre vocile principale care susțineau invazia pe scară largă a Ucrainei, după ce a dezvoltat o relație puternică cu Putin în timpul pandemiei de Covid-19. Sursele au remarcat că propagandiștii ruși au primit o directivă de a-l discredita pe Prigojin ca trădător dacă acesta continuă să critice Kremlinul – un efort care anterior a eșuat. Sursele au apreciat că Prigojin nu este în pericol în timp ce Wagner se află încă în prima linie, ceea ce îi permite lui Prigojin să aibă contact cu Putin.

UPDATE 05.23 Ministerul rus al Apărării (MOD) a negat rapoartele oficiale ucrainene și americane conform cărora un sistem de apărare antirachetă Patriot a doborât o rachetă Kinjal în noaptea de 4 mai. TASS a transmis pe 11 mai că o „sursă de rang înalt din Ministerul apărării din Rusia” a negat informațiile potrivit cărora Ucraina ar fi interceptat o rachetă Kinjal. Comandantul forțelor aeriene ucrainene Mykola Oleshchuk raportase că forțele ucrainene au folosit sistemul Patriot pentru a doborî o rachetă Kinjal în aer deasupra regiunii Kiev în noaptea de 4 mai. Ministerul Rusiei a negat acest raport abia după ce Departamentul de Apărare al SUA a confirmat pe 9 mai că un sistem de apărare aeriană Patriot a doborât o rachetă rusă Kinjal.

UPDATE 05.10 Autoritățile de ocupație ruse au confiscat catedrala Bisericii Ortodoxe a Ucrainei din Simferopol, deoarece opresiunea Bisericii Ortodoxe Ucrainene continuă în Crimeea ocupată de ruși. Comisarul Eparhiei Crimeei a Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Mitropolitul Kliment al Simferopolului și jurnalistul Crimeea Andriy Șcekun au raportat pe 11 mai că reprezentanții Fondului Proprietății de Stat Ruse al Republicii Crimeea și alte autorități de ocupație au spart ușile bisericii și a început să fure proprietatea catedralei. ISW a raportat anterior despre represiunea religioasă a Rusiei în toată Ucraina ocupată.

UPDATE 04.55 Forțele ruse au efectuat atacuri terestre limitate la nord-est de Kupyansk și de-a lungul liniei Svatove-Kreminna pe 11 mai. Imaginile geolocalizate publicate pe 11 mai arată elemente de artilerie ale Armatei a 6-a Combinate de Arme (Districtul Militar de Vest) care operează în apropiere de Vilshana (15 km nord-est de Kupyansk). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat acțiuni ofensive fără succes în apropierea pădurii Serebrianska (la 10 km sud de Kreminna).[24] Un blogger rus a susținut pe 10 mai că forțele ruse au efectuat atacuri la sol în apropiere de Masiutivka (12 km nord-est de Kupyansk), Stelmakhivka (15 km nord-vest de Svatove), Makiivka (22 km nord-vest de Kreminna) și Bilohorivka (10 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.28 Forțele ucrainene au continuat să efectueze contraatacuri localizate în jurul orașului Bakhmut pe 11 mai. Imaginile geolocalizate arată că forțele ucrainene au împins forțele ruse dintr-o secțiune a autostrăzii T0504 Bakhmut-Chasiv Yar din sud-vestul Bakhmut. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au avansat la nord-vest de Bakhmut lângă Bohdanivka (6 km nord-vest de Bakhmut) și Khromove (imediat la vest de Bakhmut) după ce forțele ruse s-au retras din pozițiile la nord de Khromove. Bloggeri ruși au susținut, de asemenea, că forțele ucrainene au atacat în Bakhmut pentru a reduce presiunea asupra autostrăzii Bakhmut-Chasiv Yar. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au recâștigat teren la sud și sud-vest de Ivanivske (6 km vest de Bakhmut) și vest de Klishchiivka (6 km sud-vest de Bakhmut).

UPDATE 04.10 Contraatacuri ucrainene localizate, de succes, au restrâns probabil eforturile ofensive ale Rusiei în Bakhmut începând cu 11 mai. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au efectuat 15 atacuri la sol în Bakhmut și lângă Stupochky (13 km sud-vest de Bakhmut), o scădere notabilă a numărului de atacuri terestre raportate de Rusia în zona Bakhmut. Un blogger rus a descris atacul Stupochky ca fiind riscant. Bloggeri ruși au criticat brigăzile rusești 4 și 374 de infanterie motorizată (corpul 2 de armată) pentru că și-au abandonat pozițiile la nord-vest de Klișchiivka în timpul contraatacurilor ucrainene și au spus că forțele Grupului Wagner au preluat fostele poziții ale brigăzilor pentru a preveni pătrunderea profundă a liniilor rusești, privand probabil Grupul Wagner de personal care altfel ar fi putut fi alocat operațiunilor ofensive din Bakhmut. Finanțatorul Wagner, Yevgeny Prigojin a susținut că forțele Wagner trebuie să avanseze doar 625 de metri pentru a ajunge la intrarea vestică în Bakhmut, schimbare retorică sugerând că Prigojin nu este dispus să abandoneze complet obiectivul său de a finaliza capturarea lui Bakhmut. Batalionul de voluntari „Alga” din Republica Tatarstan (parte a Brigăzii 72 de infanterie motorizată, Corpul 3 de armată) ar fi pierdut contactul cu canalele de socializare afiliate ale personalului în urma retragerii din 9 mai. Batalionul ”Alga” este unul dintre cele două elemente ale Brigăzii 72. În prezent, nu există informații dacă al doilea element al brigăzii, batalionul de voluntari „Molot”, a fost înfrânt sau s-a retras.

UPDATE 03.39 Forțele ruse au continuat atacuri la sol limitate pe linia Avdiivka-Donețk pe 11 mai. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri la sol fără succes în apropiere de Avdiivka, Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka) și Novomykhailivka (36 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au făcut câștiguri marginale la vest de Kamianka (5 km nord-est de Avdiivka) și nord-est de Opytne (3 km sud-vest de Avdiivka) și au continuat atacurile la sol în apropiere de autostrada N20 la vest de Novobakhmutivka (9 km nord-vest de Avdiivka).

UPDATE 03.16 Forțele ucrainene au efectuat un contraatac limitat și localizat în vestul regiunii Donețk pe 11 mai. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au contraatacat și au traversat râul Shaitanka lângă Novodonetske (12 km sud-est de Velyka Novosilka).

UPDATE 03.03 orțele ruse au vizat pozițiile ucrainene la vest de Hulyaipole și în Oblastul Herson pe 11 mai. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ruse au crescut intensitatea bombardamentelor și au bombardat malul de vest (dreapta) din Regiunea Herson de 98 de ori. Se pare că forțele ruse devin mai active în bombardarea estuarului Nipru-Buzka pe fondul discuțiilor privind Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagră. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lovit Stanislav (33 km sud-vest de orașul Herson) și Kizomys (20 km sud-vest de orașul Herson) cu șapte bombe aeriene ghidate KAB-500 și au vizat infrastructura civilă în orașul Zaporijjia cu două rachete S-300. Un blogger rus a susținut că luptele sunt în desfășurare pe insula Velykyi Potemkin din delta râului Nipru, la sud de orașul Herson.

UPDATE 02.44 Forțele ruse intenționează să „evacueze” personalul centralei nucleare Zaporijia (ZNPP) în Rusia. Operatorul ucrainean de energie nucleară Energoatom a raportat pe 11 mai că autoritățile ruse de ocupație intenționează să „evacueze” aproximativ 3.100 de persoane din Energodar. Energoatom a raportat că autoritățile de ocupație ruse discută înlăturarea a 2.700 de angajați (și familiile acestora) ai ZNPP care au semnat contracte cu falsa „Organizația de operare a NPP Zaporijjia” sau o altă companie Rosatom. Energodar a declarat că forțele ruse au interzis angajaților ZNPP să părăsească orașul de la începutul ocupației, iar Statul Major ucrainean a remarcat că forțele ruse au deportat deja unele familii de angajați ZNPP din Energodar în regiunea Rostov.

UPDATE 02.27 Rusia trebuie să producă peste 29 de milioane de obuze pe an pentru a satisface cererile finanțatorului Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, ca Wagner să folosească 80.000 de obuze pe zi – de 13 ori mai mult decât rata anuală de producție a Rusiei înainte de invazie. Prigojin a declarat pe 29 aprilie că Wagner are nevoie de 80.000 de obuze pentru a „măcina” forțele ucrainene, iar ISW a raportat anterior că forțele ruse foloseau până la 60.000 de obuze pe zi (aproape 22 de milioane pe an) înainte de a se confrunta cu deficitul de muniție. Un expert militar rus a declarat publicației ruse de opoziție MediaZona că Rusia producea aproximativ 2,4 milioane de obuze pe an înainte de invazia la scară largă și încearcă să mărească producția de obuze la trei milioane de obuze pe an.

UPDATE 02.05 Oficialii ruși continuă să-și exprime îngrijorarea cu privire la penuria rusă de personal militar pe linia frontului probabil din panica de dinnaintea contraofensivei ucrainene planificate. Fostul șef al corporației spațiale de stat ruse, Roscosmos, (și actualul șef al grupului de consilieri militari „Lupii țarului”), Dmitri Rogozin, a declarat că Rusia trebuie să inițieze noi valuri de mobilizare, cu un singur val înainte de toamnă și unul la începutul toamnei. Rogozin a recunoscut că Rusia „are probleme” cu numărul de personal militar disponibil din cauza victimelor pe câmpul de luptă. Rogozin a menționat că Rusia trebuie să țină cont de faptul că „inamicul este mai puternic” decât forțele ruse. Membrul Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Viktor Sobolev, a propus ca oficialii militari ruși să cheme civili ruși pentru pregătirea rezerviștilor.

UPDATE 01.49 Ministerul Rusiei continuă să recruteze deținuți, în timp ce sistemul de justiție rus stabilește condiții care să ajute astfel de eforturi de generare a forței de luptă. Ministerul Regatului Unit a raportat că Ministerul Rusiei și-a intensificat eforturile de recrutare a deținuților de la începutul anului 2023 și probabil că a recrutat până la 10.000 de condamnați doar în aprilie 2023. O instituție de opoziție rusă a raportat că instanțele ruse au redus drastic numărul de eliberări condiționate acordate prizonierilor ruși de când Grupul Wagner și Ministerul Apărării din Rusia au început recrutarea deținuților în 2022. Sistemul judiciar rus a acordat eliberări condiționate doar pentru 39% dintre deținuții eligibili, ceea ce a marcat una dintre cele mai scăzute rate de eliberare condiționată din ultimele două decenii.

UPDATE 01.31 Oficialii regionali ruși lansează noi campanii de recrutare și formează noi batalioane de voluntari. Republica Bașkortostan formează un batalion de voluntari „Tagir Kusimov”, care este a cincea unitate militară de voluntari din Bashkortostan. Republica Sakha a publicat un document care oferă compensații entităților private care facilitează transferul recruților care locuiesc în afara republicii la Yakutsk pentru servicii contractuale. Documentul dezvăluie că oficialii regionali ruși ar putea plăti entități private pentru a ajuta la îndeplinirea cotelor de generare a forței de luptă. Transferul de voluntari din diferite regiuni poate indica, de asemenea, că republici precum Sakha încearcă să-și îndeplinească cotele de generare a forței prin recrutarea de voluntari în alte regiuni.

UPDATE 01.11 Eforturile rusești de recrutare continuă să vizeze în mod disproporționat minoritățile etnice și imigranții de muncă. Se pare că Ministerul Afacerilor Ruse desfășoară o cripto-mobilizare în Republica Buriația, în ciuda ratelor ridicate ale victimelor în rândul personalului din Buriația aflat în prima linie în Ucraina. O instituție de opoziție rusă a raportat că documentele oficiale sugerează că 645 de militari din Buriația au murit doar în aprilie 2023, iar numărul deceselor neconfirmate este probabil mai mare. Reprezentanții unui centru de migrație cu sediul la Moscova încearcă să-i constrângă pe migranții tadjici să semneze contracte militare sub pretextul unor sesiuni de consultare privind imigrația.

UPDATE 00.52 Oficialii ruși continuă să amenințe și să caute să manipuleze eforturile umanitare internaționale amenințând cu dizolvarea Inițiativei privind cerealele Mării Negre, care urmează să expire pe 18 mai. Oficialii ruși și ucraineni nu au reușit să ajungă la un acord pentru prelungirea acordului cu cereale după două zile de negocieri. în Istanbul, Turcia. Viceministrul rus de externe, Serghei Vershinin a susținut pe 11 mai că Rusia nu va continua acordul cu cereale dacă Occidentul îi respinge cererile, care includ eliminarea restricțiilor asupra exporturilor rusești de cereale și îngrășăminte și reconectarea băncii agricole de stat ruse Rosselkhozbank la sistemul bancar SWIFT. Ministerul turc al Apărării a raportat că oficialii ruși și ucraineni au convenit să continue negocierile la Istanbul în curând, dar nu au oferit detalii.

UPDATE 00.27 Rusia încearcă să intensifice diviziunile dintre Ucraina și țările din Europa Centrală, amenințând că nu va prelungi acordul cu cereale. Uniunea Europeană (UE) a ridicat tarifele și cotele la exporturile de alimente din Ucraina în iunie 2022, după ce forțele ruse au blocat fermierii să transporte cereale și alte mărfuri pe mare. Măsura a permis fermierilor ucraineni să transporte cereale în Europa pe calea ferată și cu camioane la cel mai mic cost posibil, stârnind plângeri din partea fermierilor din Europa Centrală. Guvernul polonez a anunțat interzicerea importurilor de alimente din Ucraina în efortul de a proteja piața agricolă internă, Ungaria și Slovacia instituind aceleași măsuri la mijlocul lunii aprilie. Ministrul ucrainean al Agriculturii Mykola Solsk a declarat la 9 mai că Ucraina are mijloace alternative de transport de cereale în cazul în care contractul de cereale expiră, dar nu a oferit detalii. Probabil că Rusia anticipează că Occidentul va continua să-i respingă cererile la următoarea rundă de negocieri și poate spera că va despărți și mai mult Ucraina de vecinii săi, forțând Ucraina să exporte mai multe cereale către vecinii săi occidentali, în efortul de a slăbi Alianța NATO.

UPDATE 00.18 Procuratura Generală ucraineană a raportat pe 11 mai că forțele ruse au comis 187 de infracțiuni cu acuzații sexuale împotriva ucrainenilor, dintre care treisprezece împotriva copiilor. Biroul a raportat că oficialii ucraineni au anunțat 16 persoane suspectate că au participat la acte. Totodată, directorul organizației neguvernamentale ucrainene „Salvați Ucraina”, Mykola Kuleba, a raportat întoarcerea a 96 de copii ucraineni din Rusia pe 11 mai.

ȘTIRE INIȚIALĂ Forțele ucrainene au spart probabil unele linii de apărare rusești prin contraatacuri localizate în apropiere de Bakhmut, ceea ce a dus la răspunsuri din partea finanțatorului Grupului Wagner Yevgeny Prigojin și a Ministerului rus al Apărării (MOD). Comandantul Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a declarat că forțele ruse s-au retras cu până la doi kilometri în spatele liniilor rusești în sectoare nespecificate ale frontului de la Bakhmut. Confirmarea de către Syrskyi a câștigurilor ucrainene a determinat un răspuns din partea lui Prigojin, care a susținut că forțele ucrainene au început contraofensiva și au recucerit trei kilometri de teren în și în jurul Bakhmutului. Ministerul Rusiei a recunoscut contraatacurile ucrainene în mod neobișnuit de rapid, susținând că forțele ruse au respins opt atacuri la sol și trei eforturi de recunoaștere în forță în direcția Donețk, dar a negat rapoartele conform cărora forțele ucrainene au spart liniile defensive rusești.