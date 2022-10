LIVE TEXT | Război în Ucraina. Forțele ruse în retragere au continuat să jefuiască proprietățile rezidenților. Grupul Wagner își extinde capacitățile de luptă

Un blogger militar rus a raportat că Grupul Wagner recrutează soldați pentru a forma și/sau completa echipajele sistemelor de rachete de apărare aeriană Pantsir-S1, ale sistemului de apărare aeriană S-300, echipaje pentru elicoptere și avioane de atac cu aripi fixe și specialiști în război electronic.

UPDATE 06.20 Surse ruse au continuat să susțină că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive în nord-estul Oblastului Harkov pe 27 octombrie. Ministerul rus al Apărării (MOD) și alte surse ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes pozițiile rusești în direcția Mykolaivka și Orlianka, ambele chiar la est de Kupyansk și la aproximativ 30 km nord-vest de Svatove. Milbloggeri ruși au difuzat imagini cu forțele ruse care trag cu un sistem de rachete cu lansare multiplă termobaric TOS-1 (MLRS) în poziții ucrainene, care se pare, sunt situate în direcția autostrăzii Svatove-Kreminna. Utilizarea TOS-1 poate indica fie că forțele ruse alocă sisteme de artilerie de nivel superior în această zonă din cauza intenției de a prioritiza operațiunile în această zonă, fie că forțele ruse nu au suficiente sisteme de artilerie. sau muniție mai potrivită pentru misiunile standard de foc pe axa Svatove-Kreminna.

Surse ruse au susținut, de asemenea, că forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă de-a lungul liniei Kreminna-Lysychansk pe 27 octombrie. Ministerul apărării rus și alte surse ruse au susținut că forțele ucrainene au lansat un atac asupra Cervonopopivka, la 6 km nord-vest de Kreminna. Milbloggeri ruși au raportat că elemente ale diviziilor 144 și a 3-a rusești de infanterie motorizată ale Armatei 20 de Arme Întrunite au respins atacurile ucrainene către Kreminna și au susținut că detașamentul BARS-13 (din Rezerva Rusă de Luptă a Țării) din această zonă este îngrijorat de viitoare atacuri ucrainene asupra Kreminnei din mai multe direcții. Surse ruse și ucrainene au raportat lupte în jurul Bilohorivka, indicând că operațiunile ofensive ucrainene continuă și la sud de Kreminna.

UPDATE 05.34 Surse militare ucrainene au continuat să afirme că forțele ruse desfășoară operațiuni defensive de-a lungul malului estic al râului Nipru în așteptarea viitoarelor progrese ucrainene. Statul Major ucrainean a raportat pe 27 octombrie că trupele ruse își fortifică pozițiile de pe malul de est al Nipru și efectuează recunoașteri aeriene active. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a remarcat că forțele ucrainene continuă să-și mențină pozițiile și amenință în mod activ trupele ruse cu foc de artilerie, forțând forțele ruse să întreprindă măsuri defensive active.

Surse ruse au susținut că trupele ucrainene au efectuat atacuri la sol limitate în Oblastul Herson pe 27 octombrie. Ministerul Rusiei a susținut că trupele ruse au respins atacurile ucrainene la nord-vest de orașul Herson și în vestul Oblastului Herson. Un milblogger rus a susținut că trupele ucrainene strâng rezerve în zona Davydiv Brid din vestul Oblastului Herson și de-a lungul liniei de front actuale la nord de zona Beryslav-Nova Kakhovka.

Surse ucrainene și ruse au continuat să indice pe 27 octombrie că forțele ucrainene desfășoară o campanie de interdicție pentru a viza zonele de concentrare și mijloacele militare ale Rusiei din regiunea Herson. Statul Major ucrainean a raportat că loviturile ucrainene au distrus o zonă de concentrare rusă și un depozit de muniții din zona Beryslav. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a declarat, de asemenea, că loviturile aeriene ucrainene au lovit forțele și echipamentele rusești de apărare aeriană în raionul Beryslav pe 26 octombrie. Surse ruse au susținut că trupele ucrainene au lansat patru rachete HIMARS asupra orașului Herson, tcare au fost interceptate de apărarea aeriană rusă. Nu există dovezi „open source” că forțele ruse au interceptat vreodată o rachetă HIMARS.

UPDATE 04.50 Forțele ruse au continuat să efectueze atacuri la sol în regiunea Donețk pe 27 octombrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești asupra Bakhmut, la nord-est de Bakhmut, lângă Soledar (13 km nord-est de Bakhmut) și la sud de Bakhmut, lângă Ivanhrad (4 km sud de Bakhmut) și Mayorsk. Un miblogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat și un asalt la nord-est de Bakhmut lângă Bakhmutske (11 km nord-est de Bakhmut). Surse ruse au raportat că forțele ruse controlează în prezent Zaitseve (8 km sud-est de Bakhmut), deși ISW nu poate verifica în mod independent controlul rusesc asupra așezării. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești la sud-vest de Avdiivka, lângă Krasnohorivka (23 km sud-vest de Avdiivka) și Mariinka (28 km sud-vest de Avdiivka). Un milblogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat și un asalt în apropiere de Novomykhailivka (37 km sud-vest de Avdiivka). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au continuat să efectueze foc indirect de rutină de-a lungul liniei de contact în regiunea Donețk. Surse din rețelele de socializare au raportat că forțele ucrainene au lovit cisterne de combustibil la o gară din Shakhtarsk, regiunea Donețk cu rachete HIMARS MLRS.

UPDATE 03.45 Forțele ruse au continuat să efectueze lovituri aeriene, cu rachete și artilerie de rutină la vest de Hulyaipole și în regiunile Dnipropetrovsk și Mykolaiv pe 27 octombrie. Surse ucrainene au raportat că forțele ruse au lovit orașul Zaporijia, Nikopol și Bereznehuvate. Purtătorul de cuvânt al regiunii Odesa, Serhiy Bratchuk, a raportat că forțele ruse efectuează atacuri cu drone cu peste două duzini de drone Shahed-136 în regiunile Odesa, Mykolaiv și Vinnytsia în noaptea de 26 octombrie. [29] Bratchuk a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 15 persoane. Drone Shahed-136 în regiunea Odesa, trei în regiunea Mykolaiv și una în regiunea Vinnytsia.

UPDATE 03.11 Este posibil ca forțele ucrainene să fi efectuat un atac cu drone asupra unei infrastructuri critice din Crimeea ocupată de ruși pe 27 octombrie. Guvernatorul Sevastopolului ocupat de ruși Mihail Razvozhaev a susținut că probabil ucrainenii au efectuat un atac cu drone împotriva centralei termice Balaklava din Crimeea pe 27 octombrie. O sursă rusă a susținut că atacul cu drone a făcut ca unul dintre transformatoarele de la uzină să ia foc. Această presupusă lovitură cu drone nu a fost însoțită de raportări pe scară largă și nici de confirmare video, care au caracterizat loviturile anterioare ale Ucrainei asupra instalațiilor din Crimeea ocupată de ruși.

UPDATE 02.44 Armata rusă a trimis înștiințări de mobilizare cetățenilor străini care lucrează în Rusia pe 25 octombrie. Armata rusă a trimis înștiințări către aproximativ 26 de lucrători uzbeci de la o fabrică de gestionare a deșeurilor din Oblastul Oryol, care nu sunt supuși în mod legal mobilizării militare, deoarece nu sunt cetățeni ruși. Ambasada Uzbekistanului la Moscova a emis o declarație în care susținea că somațiile de mobilizare s-au datorat unei „erori tehnice” și a declarat că somațiile au fost anulate după contactul cu comisariatul militar rus. Uzbekistanul este membru al Comunității Statelor Independente (CSI) dominată de rusi, o organizație internațională pe care Kremlinul a folosit-o pentru a recâștiga suzeranitatea asupra fostelor state sovietice.

UPDATE 02.19 Grupul Wagner al lui Yevgeny Prigozhin ar putea să își dezvolte în continuare capacitățile de război aerian și să dezvolte echipamente mai complexe, la egalitate cu armata rusă convențională. Un blogger militar rus a raportat că Grupul Wagner recrutează soldați pentru a forma și/sau completa echipajele sistemelor de rachete de apărare aeriană Pantsir-S1, ale sistemului de apărare aeriană S-300, echipaje pentru elicoptere și avioane de atac cu aripi fixe și specialiști în război electronic. Grupul Wagner nu este cunoscut pentru operarea independentă a aeronavelor de luptă, dar ar putea începe să facă acest lucru pe măsură ce armata rusă devine din ce în ce mai dependentă de forțele Wagner. Surse ruse și BBC au confirmat existența a cel puțin unui detașament de aviație Wagner care a pilotat aeronave Su-25 care operează în estul Ucrainei în mai 2022. Elementele Wagner au folosit un elicopter de transport ușor francez în operațiunile din Republica Centrafricană în 2021. Un blogger militar rus a raportat că achiziția de către Wagner de avioane de luptă indică faptul că Wagner Group este „un exemplu de armată contractuală, acelea pentru care Ministerul rus al Apărării s-a străduit în toți acești ani.” Acest limbaj este demn de remarcat, deoarece subliniază gradul în care Wagner pare să apară ca o armată paralelă alături de Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 01.33 Financiarul Wagner Yevgeny Prigozhin a confirmat un raport al serviciilor secrete ucrainene conform căruia Grupul Wagner recrutează deținuți cu HIV și hepatită C pentru a lupta în Ucraina. Prigozhin a declarat că nu există restricții legale rusești împotriva pacienților cu hepatită C sau HIV și a declarat: „Nu văd nimic imoral dacă soldații purtători de hepatită C și HIV ucid alți soldați fără să știe dacă aceștia au fost purtători de vreun virus în timpul vieții.” Direcția principală de informații militare ucrainene a raportat pentru prima dată că recruții de prizonieri Wagner suferă de HIV și hepatită C și că medicii ruși refuză să asiste un număr tot mai mare de trupe infectate atunci când sunt răniți în luptă.

UPDATE 00.50 Lipsa de contact a armatei ruse cu forțele ruse din Ucraina degradează moralul Rusiei și eforturile de generare de trupe proaspete. Un milblogger rus a raportat că isteria în masă și acoperirea negativă despre soldații ruși mobilizați nu ar exista dacă șefii militari ruși ar ști în mod clar mai multe despre statutul oamenilor lor în Ucraina. Milbloggerul a declarat că a trecut prin mari probleme pentru a contacta un soldat care lupta în Ucraina pentru a afla mai târziu că acest soldat a fost rănit și s-a întors la Moscova. Acest milblogger s-a plâns anterior că oficialii ruși abandonează prizonierii de război ruși în Ucraina și a implorat autoritățile ruse să facă ceva pentru a-i ajuta pe prizonierii ruși, pe 26 octombrie.

UPDATE 00.10 Oficialii ruși și din administrația de ocupație au început să confiște dispozitivele celulare ale rezidenților pentru a sprijini represiunile forțelor de ordine și măsurile operaționale de securitate în teritoriile ocupate de ruși, pe 27 octombrie. Deputatul pentru ocupația Zaporijiei, Vladimir Rogov, a declarat pe 27 octombrie că milițiile din regiunea Zaporijia ocupată de Rusia au început verificări selective ale telefoanelor mobile ale rezidenților pentru a-i căuta pe cei care se abonează la canalele de socializare ucrainene percepute a fi asociate cu guvernul ucrainean. Rogov a declarat că recenta declarare a legii marțiale permite astfel de verificări în conformitate cu prevederile cenzurii militare. Rogov a mai spus că locuitorii care încalcă interdicția de a se abona la „resurse de propagandă ale regimului terorist de la Kiev” vor primi avertismente oficiale și apoi amenzi. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat pe 27 octombrie că oficialii ruși de ocupație au început să confisce „masiv” telefoanele mobile ale rezidenților din teritoriile ocupate de ruși pentru a căuta abonamente la media ucraineană și canalele de socializare. Oficialii ruși de ocupație probabil intenționează să folosească confiscarea telefoanelor mobile, fie în mod temporar, fie sub forma unei confiscări mai lungi, pentru a sprijini măsurile de aplicare a legii împotriva partizanilor ucraineni și pentru a preveni raportarea activităților militare rusești care au slăbit securitatea operațională în trecut. Oficialii ruși și din administrația de ocupație pot folosi confiscarea pentru a continua să identifice rezidenții care au sentimente pro-ucrainene.

ȘTIRE INIȚIALĂ Forțele ruse au continuat să sechestreze și să jefuiască proprietățile rezidenților pe 27 octombrie. Centrul de rezistență ucrainean a raportat pe 27 octombrie că elementele cecene intensifică controalele și raidurile în regiunea Zaporijia ocupată de ruși pentru a căuta suspecți dezertori militari, dar și pentru a confisca și jefui rezidenții. proprietate. Forțele ruse vor continua probabil să jefuiască și să pună mâna pe proprietatea rezidenților, pe măsură ce problemele de disciplină și aprovizionare persistă.