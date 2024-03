Haos post-Brexit în vacanța de Paște. Milioane de britanici nu au voie să intre în UE din cauza normelor privind pașapoartele

Milioane de britanici care vor să călătoarească în vacanța de Paște se confruntă cu un un coșmar pentru că nu au voie să intre în UE din cauza normelor post-Brexit privind pașapoartele.

UE refuză să recunoască pașapoartele mai vechi de 10 ani, iar călătorii britanici sunt acum clasificați drept „resortisanți ai țărilor terțe", alături de țări precum Venezuela și Samoa, potrivit The Independent.

Vacanța de Paște, care durează 17 zile în UK, este o perioadă deosebit de aglomerată pentru britanici, fiind estimate 6,4 milioane de călătorii din Marea Britanie către Europa, dintre care 1,6 milioane numai în weekendul de sărbătoare.

Cei care au pașapoarte mai vechi de 10 ani se gândesc cu groază la perspectiva în care trebuie să-și schimbe planurile din cauza normelor post-Brexit referitoare la aceste documente. Se estimează că 2,4 milioane de călători au pașapoarte care nu mai pot fi folosite pentru călătorii în UE în noul context, ceea ce ar putea provoca haos în timpul sărbătorilor pascale.

Cum s-a ajuns la această situație

După Brexit, regula este ca pașapoartele britanice să aibă o dată de eliberare mai mică de 10 ani în ziua plecării în UE și să mai aibă cel puțin trei luni până la data de expirare în ziua prevăzută pentru întoarcere. Numai că milioane de pașapoarte eliberate înainte de septembrie 2018 au perioade de valabilitate mai lungi (după ce, înainte de Brexit, au avut posibilitatea să le prelungească valabilitatea).

Potrivit unei analize realizate de The Independent, zilnic, 200 de persoane care ajung pe aeroporturile din Marea Britanie sunt în această situație, iar mii de persoane riscă să-și ruineze sejururile planificate în perioada vacanței de Paște.

Regulile au fost schimbate în urma acordului Brexit încheiat de Marea Britanie cu UE, care plasează Regatul Unit în categoria „resortisanților țărilor terțe" - alături de Venezuela și Samoa -, cu reguli de expirare diferite față de cele de pe vremea când era stat membru. Aceasta înseamnă că britanicii sunt respinși în aeroporturi, feriboturi și trenuri cu destinația Europa, chiar dacă au călătorit anterior în UE cu același document.

După schimbarea regulilor, mulți au fost induși în eroare crezând că au la dispoziție mai mult timp decât în realitate pentru a intra în UE cu pașapoartele lor actuale.

Concret, persoanele care au pașapoarte eliberat înainte de 28 martie 2014 nu vor putea intra astăzi în UE, chiar dacă mai au multe luni înainte de expirare. Această regulă derutantă îi poate afecta, la un moment-dat, pe toți cei al căror pașaport a fost eliberat înainte de septembrie 2018: aproximativ 32 de milioane de persoane.

Ruth Wade, o britanică ce urma să se îmbarce recent la bordul unui zbor de pe aeroportul din Manchester către Zurich, via Bruxelles, pentru nunta fiului ei, a relatat cum a fost refuzată pentru că pașaportul ei depășise cu doar câteva zile limita de 10 ani.

„Mă înregistrasem deja pentru zbor cu 24 de ore înainte. Am predat pașapoartele la ghișeu. Femeia de la Brussels Airlines s-a uitat la mine și mi-a spus: <<Nu puteți călători cu acest pașaport, este expirat>> . Răspunsul meu a fost: <<Nu, nu expiră până în octombrie 2024>>. Ea a continuat apoi să spună că data expirării nu contează, ci contează că au trecut10 ani de la data emiterii. Am fost distrusă” , a declarat Ruth Wade pentru The Independent.

Femeia a reușit să rezerve un loc pentru o programare rapidă la Biroul de pașapoarte HM Passport Office din Liverpool, ceea ce a necesitat o ședere la hotel și bilete noi.