Brexitul, la final. Noua relație cu UE naște haos, după ce firmele europene spun că renunță să mai facă exporturi în Regatul Unit

La patru ani după ce Marea Britanie a părăsit formal Uniunea Europeană, afacerile din regat se confruntă din nou cu un rezultatul Brexitului.

Guvernul britanic implementează în sfârșit regimul post-Brexit la graniță, unde vor fi introduse verificări pentru importurile de plante, carne și alte produse animale din UE, pentru prima dată de la plecarea Marii Britanii din bloc.

Denumit Border Target Operating Model (BTOM), acest regim, întârziat de cinci ori, va fi implementat în trei etape, începând cu cerințele de documentare pentru întreprinderile UE care trimit produse animale și vegetale în Marea Britanie începând cu 31 ianuarie. Acest lucru va fi urmat de verificări fizice în aprilie și de declarații privind siguranța și securitatea în octombrie.

În ciuda pregătirii îndelungate, multe firme din UE par să nu fie pregătite pentru aceste schimbări - existând teama că unele vor decide să renunțe la exporturile către Marea Britanie din cauza costurilor suplimentare și a noilor birocrații.

Shane Brennan, director de comunicare la Global Cold Chain Alliance spune că unele firme vor face acest pas, dar numai dacă pot transfera costurile către clienții din Marea Britanie.

"Pentru alții, decizia logică va fi să reducă și să oprească vânzările către clienții din Marea Britanie și să se concentreze pe alți cumpărători din piața unică", a avertizat Brennan, ceea ce ar putea duce la o "eroziune a varietății" disponibile în supermarketurile britanice, potrivit Politico.

Schimbările vor limita importurile din UE

Marco Forgione, directorul Institute of Export and International Trade, semnalează îngrijorări atât din partea britanicilor, cât și a celor de pe malul continental al Canalului Mânecii. "Am organizat o serie de evenimente cu întreprinderi din Marea Britanie și UE în ultimele luni și, din nefericire, am constatat că anxietatea legată de aceste schimbări a crescut și pregătirea pare să fi scăzut cu aproximativ 23%," a spus el.

Conform unui sondaj recent, 54% dintre afacerile din domeniul alimentar și băuturi se simt "îngrozitor" cu privire la aceste schimbări, iar alte 21% chiar mai rău. Există, de asemenea, confuzie cu privire la modul în care noile reglementări vor fi aplicate începând cu sfârșitul lunii ianuarie, din cauză că verificările fizice sunt introduse abia în aprilie.

Într-o scrisoare adresată Secretarului de Stat pentru Mediu al Regatului Unit, Steve Barclay, membrii Sanitary and Phytosanitary Working Group, reprezentând aproximativ 30 de organizații comerciale și profesionale, afirmă că sunt "profund îngrijorați" de schimbările care vor "limita importurile, vor crește inflația alimentară și vor reduce securitatea alimentară a Marii Britanii."

Transporturile de alimente din UE ar putea aștepta 24 de ore la graniță

Există îngrijorări, în special, cu privire la modul în care noul sistem de verificare se va aplica la încărcăturile mixte de bunuri care intră în Marea Britanie, cunoscute sub numele de "grupaj". Acest aspect nu este facilitat de noul BTOM, care permite doar colectarea a mai multor produse din aceeași categorie pe același certificat de sănătate pentru export.

Acest lucru va "adăuga costuri semnificative la volumele mici", cu creșteri de costuri transferate către comercianți și consumatori, alimentând inflația alimentară. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la necesitatea de a furniza autorităților britanice o prenotificare a unei expedieri cu 24 de ore înainte de livrare, începând cu 31 ianuarie.

"Acest lucru ar putea duce la așteptarea vehiculelor pe partea UE a frontierei până când au trecut 24 de ore. Cu bunuri perisabile precum produsele lactate și carnea, întârzierile pot afecta durata de viață și calitatea", spune Tom Southall, director executiv al Federației Cold Chain.

Guvernul britanic estimează costul total al noului regim de graniță la 330 de milioane de lire sterline, dar nu a specificat încă ce cheltuieli vor avea firmele. O nouă Taxă Comună pentru Utilizator - estimată să fie introdusă la sfârșitul lui aprilie - se situează între 20 și 43 de lire sterline pentru fiecare transport, dar guvernul nu a stabilit explicit tariful.

"În cazul unei companii care importă cantități foarte mari de produse, aceasta nu va avea un impact enorm", a spus William Bain, șeful politicii comerciale la British Chambers of Commerce. "Dar dacă ai o afacere mică ce importă periodic cantități mici, vei fi afectat disproporțional de acest lucru."

Guvernul britanic laudă noul sistem

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: "Rămânem angajați să livrăm cea mai avansată frontieră din lume. Target Operating Model este cheia și introduce o abordare inovatoare pentru importuri care va fi implementată progresiv.

Vom folosi tehnologia și datele pentru a face ca afacerile să fie simple, în timp ce menținem fluxul și securitatea bunurilor. Schimbările pe care le aducem vor ajuta la menținerea siguranței Marii Britanii, protejând în același timp lanțurile de aprovizionare cu alimente și sectorul nostru agricol de focare de boli care ar cauza daune economice semnificative.

BTOM, inclusiv cronologia implementării sale, a fost dezvoltat prin consultări extinse cu actorii din industrie. Am lucrat și vom continua să lucrăm cu industria, porturile și aeroporturile pentru a ne pregăti pentru schimbările în implementare."