 România și Turcia, front comun la Marea Neagră: Ce au convenit șefii diplomației de la București și Ankara | adevarul.ro
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România și Turcia, front comun la Marea Neagră: Ce au convenit șefii diplomației de la București și Ankara

Război în Ucraina
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologul turc, Hakan Fidan, despre securitatea la Marea Neagră, stabilind intensificarea cooperării în cadrul NATO și a formatului trilateral cu Bulgaria.

Dan Neculăescu
Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu Foto: Facebook

„Am avut astăzi o primă convorbire cu omologul meu turc, Hakan Fidan. Avem o agendă bilaterală plină și o prioritate comună imediată: Marea Neagră mai sigură”, a transmis sâmbătă, 24 octombrie, ministrul de Externe, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Dan Neculăescu a subliniat că atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile și că România și Turcia trebuie să acționeze împreună, în calitate de aliați riverani la Marea Neagră.

„Vom lucra mai strâns în cadrul NATO și vom intensifica formatul trilateral de cooperare cu Bulgaria. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează direct comerțul și securitatea alimentară la nivel global”, a precizat șeful diplomației române.

Acesta a adăugat că România și Turcia își vor consolida cooperarea pentru o regiune stabilă și bine conectată.

Un marinar a murit după atacul cu drone asupra unei nave comerciale

Declarațiile ministrului de Externe vin în contextul unui nou incident grav în Marea Neagră. Vineri, 23 octombrie, nava comercială „Khoryv”, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de drone la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

La bord se aflau 13 membri ai echipajului, dintre care 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri. Nouă marinari au fost salvați, unul a murit, iar alți trei au fost dați dispăruți, potrivit informațiilor publicate de Adevărul.

Operațiunile de căutare și salvare au fost desfășurate de autoritățile române, după ce Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în legătură cu situația navei.

Anterior, Dan Neculăescu a discutat și cu ministrul de Externe al Letoniei despre securitatea regională și cooperarea dintre cele două state.

„Un schimb de opinii valoros astăzi cu Baiba Braže. România și Letonia sunt aliați apropiați, ferm angajați în asigurarea securității euroatlantice. Securitatea Mării Negre înseamnă securitate alimentară globală”, a declarat el în urma discuției.

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