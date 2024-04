Comisia Europeană propune revenirea la libera circulație de dinainte de Brexit pentru o anumită categorie de persoane

Comisia Europeană va cere aprobarea liderilor pentru a începe discuțiile cu Marea Britanie privind schimburile fără vize pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, potrivit The Guardian.

Într-o concesie majoră, Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Regatul Unit pentru a permite libertatea de circulație de care au beneficiat înainte de Brexit milioane de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani.

Ar putea fi, astfel, eliminat parțial unul dintre cele mai controversate elemente ale Brexitului, blocarea dreptului de a locui în UE fără vize.

Reciprocitate

Cetățenii UE și britanici cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani ar putea rămâne până la patru ani în țara de destinație, a precizat Comisia Europeană într-o declarație detaliată, potrivit acordului preconizat.

„Obiectivul ar fi facilitarea schimburilor de tineri, înlesnind călătoria, munca și traiul în Regatul Unit pentru tinerii cetățeni UE, cu reciprocitate pentru tinerii cetățeni britanici aflați într-un stat membru”, a precizat Comisia.

Decizia Comisiei este considerată un progres major în relațiile dintre Regatul Unit și UE, dat fiind că, în trecut, aceeași Comisie s-a opus vehement oricărei concesii față de Marea Britanie solicitată de la Brexit încoace.

E nevoie ca propunerea de deschidere a negocierilor să fie aprobată mai întâi de liderii Consiliului European, care se va reuni în luna mai.

O concesie majoră

În cazul în care va fi aprobată, concesia ar însemna că milioane de tineri ar putea veni în Marea Britanie pentru a umple golul lăsat de Brexit în sectorul ospitalității, dar și în universități.

În plus, munca sezonieră, de la cea în restaurante până la locurile de muncă sezoniere în stațiunile de schi, ar fi din nou disponibilă pentru tinerii britanici.

Totodată, ar putea facilita recrutarea de cercetători de către universitățile din Regatul Unit și din UE, în special a celor care se implică în programul de cercetare științifică Orizont.

„Suedia a făcut presiuni în acest sens și considerăm că este foarte important pentru tinerii și studenții din UE și din Regatul Unit, ei sunt câștigătorii”, a declarat, pentru The Guardian, ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessika Roswall.

Comisia Europeană a precizat că a acționat după ce Regatul Unit a făcut o serie de demersuri către diferite țări ale UE, printre care se știe că se numără și Franța, pentru a deschide un program de mobilitate a tinerilor.

Potrivit miniștrilor britanici, nu ar fi vorba de o revenire asupra unuia dintre elementele cheie ale Brexitului, sfârșitul liberei circulații pentru cetățenii britanici, explicând că Franța are deja un astfel de acord cu Canada, iar Australia are un acord similar cu Regatul Unit. În plus, spun miniștrii britanici, ar fi o modalitate importantă de a promova schimbul cultural pentru generațiile viitoare.

„Mobilitatea nu ar fi condiționată de scop, adică beneficiarii ar trebui să poată întreprinde diferite activități în perioada respectivă, cum ar fi studierea, formarea, munca sau călătoriile, și nici mobilitatea nu ar face obiectul unui sistem de cote”, a declarat Comisia.

„Mobilitate limitată în timp”

Nu este vorva de o „retrocedare” în ceea ce privește libertatea de circulație, a ținut să precizeze Comisia Europeană:

„Acordul preconizat ar prevedea o mobilitate limitată în timp, sub rezerva îndeplinirii unor condiții care trebuie verificate înainte ca mobilitatea să poată avea loc. Condițiile ar trebui să fie îndeplinite și pe durata șederii. Nu este vorba de a conferi tinerilor resortisanți britanici beneficiile libertății fundamentale de circulație de care se bucură cetățenii UE”.

Potrivit Comisiei, Brexitul a afectat în special „oportunitățile tinerilor de a experimenta viața de cealaltă parte a Canalului Mânecii și de a beneficia de schimburi de tineret, culturale, educaționale, de cercetare și de formare”, iar un acord la nivel de bloc este preferabil unei serii de acorduri bilaterale, deoarece ar asigura un tratament egal pentru fiecare persoană din sistem.