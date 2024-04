Motivul pentru care Marea Britanie a renunțat să mai participe la programul Erasmus după Brexit

Marea Britanie a refuzat oferta de a rămâne membră a programului de schimb cultural după Brexit.

Marea Britanie a decis să părăsească programul de schimburi studențești Erasmus+ al UE, deoarece competențele slabe ale britanicilor în materie de limbi străine au făcut ca apartenența la acest program să fie prea costisitoare pentru a fi justificată, a dezvăluit un oficial britanic de rang înalt, potrivit politico.eu.

În comparație cu alte naționalități, o utilizare mai redusă a programului de către studenții britanici - pusă pe seama unor slabe aptitudini de învățare a limbilor străine - însemna ca Londra să plătească cu aproape 300 de milioane de euro mai mult pe an decât primea înapoi, a declarat săptămâna aceasta Nick Leake, un diplomat de rang înalt cu vechime în cadrul misiunii britanice.

Acest lucru are loc în contextul în care organizațiile de tineret de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii lansează un nou apel pentru ca Regatul Unit să se alăture din nou acestui program și în timp ce un organism consultativ al UE îndeamnă Comisia să demareze negocierile.

Toți spun că plecarea Regatului Unit după Brexit a avut un efect „devastator” asupra oportunităților de studiu și de călătorie pentru tineri.

Dar, vorbind la o reuniune a comisiei de la Bruxelles miercuri, Leake le-a spus delegaților: „Vă voi spune de ce nu am aderat: pentru că a existat întotdeauna un dezechilibru între incapacitatea noastră de a vorbi foarte bine limbile străine și, prin urmare, de a profita de oportunitățile de mobilitate externă, și oamenii care doresc să vină în Regatul Unit”.

Leake a declarat că „singurele condiții oferite” pentru continuarea participării la Erasmus în timpul negocierilor pentru Brexit „ar fi impus ca Regatul Unit să plătească 2 miliarde de euro în plus față de ceea ce am fi primit pe parcursul unui program de 7 ani” - aproximativ 300 de milioane de euro pe an.

„Apreciez că aceasta nu este neapărat singura măsură a succesului, dar o face destul de dificilă”, a adăugat el. „Interesul contribuabilului britanic este motivul pentru care am decis să nu participăm la Erasmus+.”

Leake a reprezentat guvernul britanic la o reuniune a Comitetului Economic și Social European (CESE), un organism consultativ al UE format din organizații ale societății civile din întregul bloc comunitar.

În cadrul sesiunii de miercuri a Secțiunii pentru relații externe a organismului, delegații au aprobat o recomandare prin care se solicită Comisiei Europene să „consolideze negocierile cu guvernul britanic pentru reintegrarea completă a Regatului Unit în Erasmus+”.

Organismul a precizat că poziția a fost „susținută oficial și ferm atât de Forumul European al Tineretului și de Consiliul Britanic al Tineretului, cât și de multe organizații de tineret din Marea Britanie și din UE”. Raportul a fost aprobat practic în unanimitate, cu 77 de voturi pentru, zero împotrivă și o abținere.

Maurizio Cuttin, ambasadorul Consiliului Britanic al Tineretului la Forumul European al Tineretului și consilier pentru raport, a declarat pentru POLITICO după reuniune că ieșirea Marii Britanii din programul Erasmus+ „a dus la o pierdere devastatoare a oportunităților de schimb și de educație pentru tinerii de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii”.

El a adăugat: „Guvernul britanic este dator față de tinerii săi să le ofere oportunități pentru a debloca un viitor mai luminos, indus de competențe și prosper. Adoptarea programului Erasmus+ este, fără îndoială, calea de urmat. Studenții, ucenicii și tinerii voluntari nu merită nimic mai puțin.”

María Rodríguez Alcázar, președinta Forumului European al Tineretului, a declarat: „Avem încredere că toate recomandările din avizul CESE, inclusiv reasocierea Regatului Unit la Erasmus+, vor fi discutate și puse în aplicare de factorii de decizie de pe ambele maluri ale canalului.”

Jan Hendrik Dopheide, un înalt funcționar UE care se ocupă de relațiile cu Regatul Unit, a declarat în cadrul aceleiași reuniuni că Comisia discută cu statele membre despre cum să procedeze în ceea ce privește chestiunea mobilității tinerilor în general.

„Probabil că se pot face mult mai multe pentru a facilita circulația tinerilor în diferite circumstanțe”, a spus el. „Acesta este un exercițiu la care ne-am angajat împreună cu statele noastre membre și ne aflăm în mijlocul acestui proces. Nu pot să anticipez unde ne duce acest proces.”

După ce a renunțat la Erasmus, Regatul Unit și-a înființat propriul program de studii în străinătate, numit Turing. O analiză recentă comandată de guvernul britanic a constatat că schema de înlocuire nu a reușit să își atingă obiectivele, cu puțin peste 20.000 de persoane care au luat în anul universitar 2021/22 față de 35.000 de persoane sperate. Aproape 80% dintre universitățile și colegiile care au participat la schemă au raportat dificultăți cu noul proces de aplicare.

În Marea Britanie sunt așteptate alegeri generale în cursul acestui an, iar sondajele de opinie prevăd o schimbare de guvern condusă de Partidul Laburist, aflat în opoziție. Partidul Laburist nu s-a angajat încă să revină în programul Erasmus, dar primarul Londrei, Sadiq Khan, a pledat în favoarea relansării participării Regatului Unit la acest program.