Presupusul autor al atacului cu mobil rasist de vineri în Yvelines, soldat cu un mort şi cinci răniţi, Kévin T., a fost diagnosticat de schizofrenie şi urma un tratament medical, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Kevin T., atacatorul de la Paris Foto: X/nageur2combat

Arestul preventiv al lui Kévin T. a fost suspendat în urma unui examen psihiatric, sâmbătă seara, a anunţat duminică Parchetul Naţional Antiterorist (PNAT).

Analiza toxicologică a presupusului atacator a arătat „prezenţa canabisului şi cocainei în sângele său”, a anunţat PNAT.

El a fost transferat la infirmeria psihiatrică a Prefecturii de Poliţie, pentru a fi ţinut sub observaţie psihiatrică pe o perioadă de 48 de ore, scrie News.

„În urma unui examen psihiatric al lui Kévin T., realizat (sâmbătă) seara, arestul său preventiv a fost ridicat”, a anunţat într-un comunicat PNAT.

Familia victimei a reacţionat imediat după acest anunţ.

„Această decizie, în urma unui examen psihiatric cerut de către PNAT ne uimeşte, deoarece, în practică”, acestea sunt cazuri „foarte rare”, a declarat avocatul familiei, care a evocat un „model îngrijorător: atunci când atentatul este comis de extrema dreaptă, se pune foarte repede problema psihiatrică, autorul ar fi neapărat un dezechilibrat”.

„Conform concluziilor experului psihiatru, respectivul a fost transferat la infirmeria psihiatrică a Prefecturii Poliţiei (din Paris) pentru a fi ţinut într-o perioadă de observaţie psihiatrică ce poate dura 48 de ore”, a anunţat PNAT.

„Acest lucru urmează să permită să se stabilească dacă starea de sănătate psihiatrică este compatibilă cu o posibilă continuară a interogării sale”, a adăugat Parchetul.

În schimb, „arestările preventive ale (celor patru) membri ai anturajului familial şi amical al respectivului continuă”, a precizat PNAT.

Între persoanele reţinute se află mama şi tatăl suspectului, a declarat o sursă apropiată dosarului.

În paralel, analiza toxicologică a atacatorului a arătat ”prezenţa canabisului şi cocainei în sângele său”, a anunţat Parchetul.

În timpul atacului său sângeros, care a început vineri dimineaţa, la ora locală 10.00 (11.00, ora României), la Trappes, şi care a continuat în comuna vecină La Verrière, Kévin T. a tras rafale în mulţime, în stradă, din maşina sa.

El a ucis un francez în vârstă de 26 de ani, de origine africană, şi a rănit alte cinci persoane, inclusiv o fată în vârstă de 12 ani.

Potrivit unei surse din poliţie, suspectul, al cărui arest a fost ridicat în noaptea de sâmbătă spre duminică din motive psihiatrice, era ”foarte calm” la momentul arestării.

O percheziţie a arătat că şi-a transformat în capcană apartamentul, la Plaisir, cu butelii cu gaz şi fire electrice conectate la un ceas de bucutărie.

Un exemplar din cartea „Mein Kampf” a lui Adolf Hitler a fost găsită în apartament, dar şi o Biblie şi un Coran, a declarat o sursă apropiată dosarului.

În maşina atacatorului, un Renault Clio, au fost găsite „un pistol-mitralieră de tip Sten şi o bombă lacrimogenă”, potrivit PNAT.

Parchetul a deschis o anchetă cu privire la „asasinat în legătură cu o întreprindere teroristă”, cu circumstanţe agravante, în contextul în care atacul a fost comis „din cauza apartenenţei adevărate sau presupuse la o pretin să rasă, o etnie, o naţiune sau o religie anume” şi cu privire la asociere teroristă de răufăcători.

Investigaţiile au fost încredinţate Subdirecţiei Antiteroriste (SDAT), cu sprijinul DGSI.

Arestul preventiv urma să permită o clarificare a motivaţiilor atactorului.