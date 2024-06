Armele viitorului. Cum vrea „stăpânul dronelor” din Germania să salveze Europa

Războaiele viitorului ar putea fi purtate de roboți. Florian Seibel, fost pilot de elicopter în cadrul armatei germane, încearcă în prezent să convingă Ucraina - și Europa, că trebuie să accepte utilizarea armelor autonome, conform Politico.

Seibel, în vârstă de 44 de ani, este directorul executiv al Quantum Systems, o companie cu sediul la Munchen, care se mândrește cu Peter Thiel, miliardarul din Silicon Valley, printre investitorii săi. Compania fabrică drone de recunoaștere pe care Kievul le-a folosit pentru a se apăra de invazia lansată de Moscova.

Disparitatea numerică dintre armatele statelor democratice și cele ale Chinei și Rusiei, a precizat el, va face ca utilizarea roboților să fie necesară „pentru a face față numărului nostru redus de soldați".

El a pus bazele unei noi companii, numită Stark Defense, care se axează pe drone de atac care pot fi utilizate fără intervenție umană. Cu toate că a spus că numele companiei a fost inspirat de Arya Stark, eroina din seria de cărți „A Song of Ice and Fire" și din „Game of Thrones", numele companiei amintește și de supereroul Tony Stark.

„Dronele vor trebui să facă următorul pas”

Potrivit declarațiilor făcute în urmă cu o lună de Seibel pentru sursa citată, scopul companiei Stark este de a „perturba industria de apărare și de a construi sisteme autonome, pe uscat, în apă, la suprafață", toate cu capacități de atac.

Lansarea Stark survine într-un moment crucial în istoria armelor autonome. În condițiile în care tensiunile geopolitice au ajuns la apogeu, utilizarea dronelor de către Ucraina ține prima pagină a ziarelor, iar inteligența artificială devine din ce în ce mai atractivă, puterile militare, inclusiv Statele Unite, China și Rusia, încearcă să își dezvolte capacitățile autonome.

În jur de 400 de vehicule aeriene fără pilot ale Quantum Systems sunt deja folosite în Ucraina, iar alte 800 vor fi furnizate în august, conform unui acord încheiat în timpul unei misiuni organizate în aprilie de vicecancelarul german Robert Habeck. În plus, compania va deschide o fabrică în Ucraina.

Dezvoltarea de către Moscova unor tehnici de bruiaj care pot împiedica vehiculele fără pilot să se orienteze sau să comunice cu piloții l-a făcut pe Florian Seibel să creadă că dronele controlate de la distanță pe care Ucraina s-a bazat mult timp își pierd din eficacitate.

Inteligența artificială, o tehnologie în plină dezvoltare, capabilă să detecteze tipare și să ia hotărâri, a constituit un colac de salvare. Grație inteligenței artificiale - și a cipurilor Nvidia - dronele Quantum System pot supraveghea câmpul de luptă și detecta ținte fără a depinde de GPS sau de un operator. Ulterior, acestea se pot deplasa spre o locație protejată de bruiaj și pot transmite sugestii de ținte militare rusești pentru a fi atacate.

Hotărârea este în continuare luată de soldații ucraineni, urmând un model cunoscut sub numele de „human-in-the-loop", ceea ce înseamnă că deciziile de a ucide sunt luate de oameni și nu de dispozitive.

Citește și: Momentul în care un soldat ucrainean rănit e salvat cu ajutorul unui blindat Bradley VIDEO

Totuși, Seibel este de părere că această practică va trebui modificată. „Dacă nu pot comunica la rândul lor", a declarat el, „dronele vor trebui să facă următorul pas în evoluție: Să identifice singure țintele, să le clasifice ca fiind prieteni sau inamici, iar în caz contrar - să le atace".

„Trebuie să rămânem raționali”

După părerea sa, consecințele nerealizării unor arme capabile să facă acest lucru constau în începerea următorului război în calitate de perdanți. „Dacă nu vrem ca, în viitor, copiii noștri să lupte cu roboți de război chinezi, trebuie să ne apucăm să dezvoltăm noi înșine roboți de război", a susținut Seibel.

Totodată, diplomații, activiștii și specialiștii în tehnologie vor să pună frâu tehnologiei, temându-se că aceasta ar duce la escaladarea războaielor conduse de inteligența artificială și la ucideri în masă prin apăsarea unui buton.

Guvernul austriac se află în fruntea eforturilor de elaborare a unui tratat internațional prin care să fie interzise armele autonome ale căror acțiuni nu pot fi controlate sau prevăzute de către oameni.

„Nu avem nevoie ca producătorii de arme să pretindă că armele imprevizibile și lipsite de etică vor face Europa mai sigură", a spus pentru sursa citată Anna Hehir, șefa programului de arme autonome din cadrul think tank-ului Future of Life Institute.

„A existat o perioadă în istorie în care marile puteri militare credeau că au nevoie de arme biologice pentru a contracara programele de arme biologice ale adversarilor lor. Trebuie să rămânem raționali atunci când evaluăm noile tehnologii”, a mai adăugat Hehir.

„Armele autonome pot lua decizii mult mai inteligente"

Seibel a susținut că armele autonome, în cazul în care sunt dezvoltate corespunzător, pot contribui la reducerea daunelor colaterale prin valorificarea capacităților analitice superioare ale inteligenței artificiale: o dronă dotată cu inteligență artificială ar fi capabilă să facă diferența între camarad și inamic sau între civil și militar, cu o precizie mai mare.

„Aceste discuții sunt similare cu cele despre conducerea autonomă: natura umană este sceptică, iar dacă ceva este nou, trebuie să fie rău", a afirmat el. „Cred că este adevărat contrariul: Armele autonome pot lua decizii mult mai inteligente".

Hehir a adăugat că, în cazul în care inteligența artificială militară ar atinge o precizie supraomenească, ar fi necesare verificări și mai stricte ale tehnologiei pentru a evita ca aceste capacități să fie utilizate pentru „ucideri țintite" bazate pe caracteristici specifice.

Stark încă se află în proces de recrutare și de căutare de investiții cu capital de risc, dar Seibel a precizat că va fi în măsură să pună la dispoziție produsele sale pe termen scurt, dacă este necesar - mai ales dacă Ucraina le solicită. Între timp, el își expune punctul de vedere în fața liderilor.

„În seara aceasta, la Berlin, vorbim din nou cu generalul Carsten Breuer, șeful forțelor armate germane. Îi spunem că următorul război va fi cel al dronelor", a spus Seibel pentru sursa citată în luna mai. „Ei încep să acționeze, dar foarte încet. Ca să fiu sincer, încă nu au început să acționeze".

„Aceste sisteme sunt, în cele din urmă, capabile să funcționeze fără intervenția umană. Dar aceasta nu este decizia mea: vom pregăti terenurile astfel încât acest lucru să fie posibil", a spus el. „Dar dacă decizia guvernului german este că nu putem avea arme autonome fără om, atunci acestea nu vor fi utilizate."