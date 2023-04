Apelurile soldaților ruși la linia telefonică „Vreau să trăiesc” s-au dublat. Aceștia cedează inclusiv blindate grele

Soldații ruși care apelează telefonică ucraineană destinată soldaților ruși care doresc să se predea se oferă să cedeze inclusiv echipamente și vehicule blindate grele, a declarat un oficial ucrainean.

Kievul a lansat proiectul „Vreau să trăiesc” pentru pune la dispoziția soldaților ruși o modalitate de a se preda în loc să lupte.

Celor care apelează linia telefonică li se garantează tratamentul în conformitate cu termenii Convenției de la Geneva, ce presupune dreptul la masă, asistență medicală și posibilitatea de a telefona acasă.

De când a fost lansat serviciul anul trecut, oficialii ucraineni susțin că au primit sute de apeluri pe lună, iar acestea practic s-au dublat în ultima lună.

În luna martie, s-a înregistrat un număr record de apeluri, a declarat purtătorul de cuvânt Vitali Matvienko pentru canalul „Televiziunea Ucrainei”, a relatat The New Voice of Ukraine. El a atribuit această creștere temerilor legate de contraofensiva așteptată din partea Ucrainei în această primăvară.

„În martie, am bătut în esență un record - peste 3.000 de apeluri, ceea ce înseamnă de două ori mai multe [pe lună] decât în 2022", a precizat Matvienko.

„Între octombrie și decembrie 2022, în medie, am înregistrat 1.400-1.500 de cereri pe lună. În perioada ianuarie-martie 2023, numărul lor a crescut la 2.500”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Insider nu a putut să verifice în mod independent afirmațiile.

Soldații ruși predau inclusiv echipamente și blindate

Matvienko a mai afirmat că apelurile vin de pe toată linia frontului, iar acestea includ inclusiv oferte de a ceda echipamente de luptă.

Dintre acestea, vehiculele blindate grele rusești considerate de interes sunt deja folosite de soldații ucraineni pe câmpul de luptă, a spus oficialul.

Potrivit Kievului, linia telefonică de predare a fost un succes major de la lansarea acesteia în septembrie 2022, chiar înainte de mobilizarea în masă a rezerviștilor de către președintele Vladimir Putin, o măsură profund nepopulară în Rusia.

Potrivit estimărilor, până la jumătatea lunii noiembrie, linia telefonică și canalul Telegram aferent acesteia au primit în total peste 3.500 de apeluri.

„De multe ori, cei care sună sunt parțial disperați, parțial frustrați pentru că nu înțeleg pe deplin cum funcționează linia telefonică sau dacă este doar o înscenare. Mulți sună și din curiozitate, pentru că nu vor să se predea, ci vor să afle cum vor face asta la nevoie. Este diferit de fiecare dată", declara în decembrie, pentru BBC, Svitlana, o ucraineană care răspunde la apeluri.

Ca parte a proiectului "Vreau să trăiesc", în decembrie, Kievul a lansat un videoclip în care potențialii doritori sunt instruiți cum să se predea inclusiv unei drone.

În ciuda unei campanii ofensive intense, începută în iarnă, Rusia a reușit să obțină doar progrese limitate pe linia frontului, suferind pierderi de mii de soldați în punctele fierbinți ale câmpului de luptă, în special în bătăliile din estul țării.

De pildă, oficialii occidentali au estimat în martie că până la 30.000 de soldați ruși au murit încercând să cucerească orașul Bahmut, în regiunea Donețk - suferind pierderi de cinci ori mai mari decât ucrainenii, potrivit unui oficial NATO, care a făcut declarații sub anonimat pentru CNN. Totuși, serviciile secrete britanice au raportat vineri că, după opt luni de lupte, este "foarte probabil" ca soldații ruși să fi avansat până în centrul orașului.

Cu toate acestea, există totuși unele rapoarte privind maltratarea prizonierilor de război atât de către ruși, cât și de către ucraineni. În urma unui raport al UNHCR (Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați) din noiembrie anul trecut, Ucraina a lansat o anchetă cu privire la aceste acuzații. Rusia însă nu a cooperat cu ancheta.