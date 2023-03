Strategie sinistră. Soldații ruși neînarmați sunt trimiși spre pozițiile ucrainene din Bahmut

Rușii folosesc unități antiretragere la Bahmut, au declarat comandanții ucraineni pentru NYT. Acestea au în componență soldați a căror sarcină ar fi să sape tranșee și să care muniție.

Forțele rusești trimit soldați neînarmați spre pozițiile ucrainene, adesea sub foc, doar pentru a săpa tranșee sau transporta muniție pe fondul eforturilor necruțătoare ale Rusiei de a captura Bahmut, au relatat soldați ucraineni pentru The New York Times, preluat de Insider.

Rusia a înaintat progresiv spre Bahmut de când a lansat ofensiva asupra lui în estul regiunii Donețk, în urmă cu mai bine de șapte luni, însă cu costuri foarte mari: Un oficial NATO a estimat că în această bătălie au murit cinci soldați ruși pentru fiecare soldat ucrainean ucis.

Ofițerul de presă al Brigăzii a treia de asalt a Ucrainei, care a petrecut ultimele trei luni în Bahmut, a declarat publicației americane că unitatea sa a presupus că unii dintre luptători ar putea fi sub efectul drogurilor, nedumerit fiind că aceștia s-ar îndrepta cu atâta larghețe spre moarte. Ucrainenii au speculat anterior că soldații ruși ar putea lua droguri, deși nu există nicio dovadă în acest sens.

Dar este posibil ca soldații să nu aibă de fapt de ales.

Unități antiretragere

Rusia folosește ceea ce comandanții ucraineni au descris pentru Times ca fiind unități antiretragere în care soldații, unii dintre ei neînarmați, înaintează, deși se află în bătaia focului inamic.

Iaroslav, un soldat ucrainean care conduce o unitate de drone, a declarat pentru Times că bărbații riscă să fie executați sau încarcerați dacă încearcă să se întoarcă. (Soldații ucraineni intervievați de Times au fost identificați doar după prenume sau porecle militare).

În imaginile filmate cu drona arătate ziarului, un soldat rus singur și neînarmat poate fi văzut privind în urmă pentru câteva clipe înainte de a-și continua drumul spre pozițiile din care trăgeau ucrainenii.

„Vedeți? Nu poartă o armă”, a declarat Iaroslav pentru Times. „Este un săpător”.

Totodată, comandanții ucraineni au auzit ordine împotriva dezertării în convorbiri telefonice interceptate sau le-au putut citi pe un document descoperit în buzunarul unui soldat mort, a relatat Times.

Alte strategii rusești văzute pe front au inclus trimiterea condamnaților recrutați de Grupul Wagner, organizația paramilitară condusă de „bucătarul lui Putin” Evgheni Prigojin, să ia cu asalt pozițiile ucrainene pentru a atrage focul și a le dezvălui astfel poziția.

„Voi fi sincer. Este genială. O tactică crudă, imorală, dar eficientă. A funcționat. Și încă funcționează în Bahmut", a declarat un soldat pentru BBC.

Iaroslav a declarat pentru Times că majoritatea soldaților ruși din Bahmut au pregătire redusă, dar în schimb au eficiență sporită în a se târî și a se ascunde în subteran.

„Pur și simplu se târăsc”, a declarat el pentru Times. „Chiar și atunci când gloanțele zboară la un metru deasupra capetelor lor, ei nu vor face altceva decât să se târască".