O româncă în vârstă de 55 de ani a murit înecată pe litoralul Spaniei, după ce a intrat în mare în ciuda avertizărilor meteo. Aceasta a intrat în mare împreună cu un olandez de 71 de ani. Bărbatul a reușit să ajungă cu dificultate la țărm, în timp ce femeia s-a înecat, potrivit eldebate.

Alarma a fost dată duminică seară, în jurul orei 20:13, iar echipele de salvare au fost mobilizate pentru a o căuta. La operațiune au participat agenți ai Gărzii Civile și pompieri din cadrul Consorțiului Provincial din Valencia, inclusiv o echipă de intervenție și o ambarcațiune a pompierilor din Sagunto. În pofida eforturilor depuse, femeia a fost găsită fără viață pe plajă.

Alertă portocalie în zona în care a intrat în mare

Tragedia s-a produs într-un moment în care condițiile meteorologice de pe litoralul valencian erau deosebit de periculoase. Autoritățile regionale și Agenția Spaniolă de Meteorologie (AEMET) activaseră alerta portocalie pentru precipitații abundente și furtuni în Sagunto și pe litoralul nordic al provinciei Valencia.

Furtuna Adam a provocat inundații și intervenții de urgență în Spania Foto: captură video

Furtuna Adam a provocat inundații și intervenții de urgență în Spania

Decesul româncei s-a produs în timpul unui episod meteorologic sever provocat de furtuna Adam, care a afectat mai multe zone din estul Spaniei și Insulele Baleare.

În unele localități din Comunitatea Valenciană au fost înregistrate cantități foarte mari de precipitații, iar autoritățile au emis avertizări de cel mai înalt nivel în zonele cele mai expuse.

Ploile torențiale au provocat inundații, au blocat drumuri și au determinat mobilizarea echipelor de intervenție pentru salvarea persoanelor aflate în pericol.

În sudul provinciei Valencia și în nordul provinciei Alicante, riscul de inundații a determinat autoritățile să intensifice măsurile de protecție. În mai multe localități au fost suspendate cursurile școlare, iar serviciile de urgență au intervenit în numeroase situații provocate de acumulările de apă.

Furtuna a afectat și Insulele Baleare, unde au fost raportate inundații și probleme de circulație. Autoritățile au cerut populației să evite deplasările care nu erau necesare și să respecte instrucțiunile de siguranță.