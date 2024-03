Vergeturile dispar! - Produse care ajută la îmbunătățirea aspectului pielii, doar pe NOTINO

Îngrijirea pielii în timpul sarcinii este importantă, mai ales că aceasta trece printr-o perioadă puțin mai stresantă. O femeie însărcinată suferă modificări mari ale corpului și în ceea ce privește pielea. La majoritatea femeilor însărcinate apar modificări cutanate, vergeturi care sunt adesea localizate pe abdomen. În cazul în care apare și o creștere în greutate, vergeturile pot să apară și pe brațe, fese, coapse.

Femeile care au vergeturi nu trebuie să dispere, pentru că acestea pot fi prevenite și chiar eliminate cu produse cosmetice de marcă. Despre produsele organice se spune că au și efect benefic asupra pielii, în sensul că elimină anumite simptome create de vergeturi, cum sunt: mâncărimea și roșeața.

Tratarea vergeturilor nu este foarte dificilă în ziua de azi printr-o abordare corespunzătoare. Este important de înțeles de ce au apărut vergeturile, dacă este vorba despre o schimbare a structurii pielii sau de o întrerupere a unor procese interne.

Vergeturile dispar după sarcină printr-un tratament cu produse de îngrijirea pielii, de înaltă calitate!

Unele cosmetice pentru vergeturi în sarcină sunt extrem de eficiente, au acel efect wow. Există produse de brand care au o acțiune excelentă asupra deformărilor pielii, care estompează vergeturile care apar în sarcină sau în cazul în care o femeie se îngrașă și apoi slăbește brusc.

Pentru a elimina vergeturile, medicii dermatologici spun că:

Este bine de folosit produse cosmetice care combat vergeturile din stadiu inflamator

Uneori este nevoie și de o terapie hormonală oferită de un medic endocrinolog pentru scăpa de această problemă a pielii

Pentru abdomen și zona șoldurilor se pot folosi împachetările, iar în plus se poate face un masaj ușor cu un produs cosmetic special creat în acest scop, care îmbunătățește și microcirculația sângelui în țesuturi, accelerând astfel vindecarea; acest masaj este indicat mai ales femeilor ce au vergeturi din cauza obezității și care au slăbit în scurt timp

Pentru vergeturile mai noi sunt utile produsele cosmetice care hrănesc pielea, o hidratează, îi îmbunătățesc elasticitatea și îi stimulează producția de colagen.

Prin urmare, cele mai bune produse cosmetice pentru tratamentul vergeturilor sunt acelea care au colagen, acid hialuronic, elastină, vitamine și uleiuri naturale.

Prin folosirea unui ulei pentru vergeturi se îmbunătățește hidratarea și aspectul pielii, se contribuie la hrănirea și regenerarea acesteia. Un ulei natural, vegan are ingrediente care lasă pielea mai suplă și mai confortabilă.

În magazinele online, precum Notino.ro, există produse de marcă, special create pentru tratamentul vergeturilor, care includ:

Balsam pentru fermitate

Lapte de corp pentru vergeturi

Cremă de corp cu efect de calmare pentru vergeturi

Gel-ulei de masaj pentru cicatrici și vergeturi

Ser netezitor împotriva vergeturilor în fiole

Unt de corp împotriva vergeturilor.

În cazul în care vergeturile sunt mai pronunțate, se pot folosi creme cu ingrediente naturale, cu compoziții active, cu unt de Shea care favorizează regenerarea pielii.

Femeile care trec prin schimbări drastice în perioada de sarcină și care după naștere au vergeturi pe diferite zone ale corpului pot alege să facă un tratament cu produse speciale de corp, care să aibă elemente organice, sigure, pe perioada de alăptare. Astfel de ingrediente pot fi: ulei de argan, unt de Shea, vitamina C și E, ulei de migdale, etc.

Untul de Shea are și efect contra vergeturilor și împotriva celulitei. Vitamina C stimulează producția de colagen și reface elasticitatea pielii. Vitamina E are efect bun asupra pielii, favorizează regenerarea ei. De asemenea și uleiul de măsline este un remediu bun împotriva vergeturilor.

Foarte eficiente sunt produsele cosmetice profesionale, de brand, care au anumite componente ce ajută în mod optim la regenerarea pielii, la combaterea vergeturilor, contribuie la dispariția lor. Ele au și efect calmant, hidratant, hrănitor, conțin extract de arnică, unt de cacao, ulei de nucă de cocos, aloe vera, vitamine și altele.

Astfel de produse cosmetice sunt idei de cadouri foarte utile și frumoase pentru o viitoare mămică. Prin folosirea lor, se previn vergeturile, iar pielea va fi ajutată să fie mai bine hidratată, să lupte pentru un plus de confort, să fie mai elastică, mai suplă și catifelată.