Vârsta la care ar trebui să renunțăm definitiv la consumul de alcool: „S-ar putea să fiți în pericol și probabil este mai bine să vă opriți complet”

Doctorul dezvăluie vârsta exactă la care ar trebui să ne gândim să renunțăm definitiv la consumul de alcool.

Știm cu toții că alcoolul nu este tocmai bun pentru noi, iar pe măsură ce îmbătrânim acesta are un efect pe termen lung asupra sănătății.

Atât de mult, încât un expert a identificat momentul în care ar fi mai înțelept să renunțați complet. Și există un motiv foarte bun pentru asta.

Eliminarea completă a alcoolului din dieta dumneavoastră poate ajuta la prevenirea dezvoltării demenței.

Alzheimer's Society afirmă că un consum excesiv de alcool crește șansele ca cineva să dezvolte demență, scrie ladbible.com.

Consumul de alcool se corelează direct cu un volum redus al substanței albe a creierului, ceea ce poate împiedica creierul să funcționeze normal.

Dr. Richard Restak, autor al cărții How to Prevent Dementia: An Expert's Guide to Long-Term Brain Health, a descris modul în care alcoolul poate afecta funcțiile creierului. El descrie băutura ca fiind o „neurotoxină directă”.

O neurotoxină poate fi definită ca o substanță care dăunează, distruge sau afectează funcția sistemului nervos.

Din cauza problemelor pe care le poate provoca alcoolul, Dr. Restak a dezvăluit vârsta la care ar trebui să vă propuneți să îl eliminați definitiv din viața dumneavoastră.

„Întreabă-te „de ce beau?”. Dacă răspunsul este pentru că alcoolul mă ajută să-mi ridic starea de spirit și să-mi reduc anxietatea, s-ar putea să fiți în pericol și probabil este mai bine să vă opriți complet”, a scris el.

„Vă sugerez cu tărie ca, dacă aveți 65 de ani sau mai mult, să eliminați complet și permanent alcoolul din dieta dumneavoastră.”

Leziunile cerebrale cauzate de alcool pot fi prevenite prin reducerea consumului de alcool la cel mult 14 unități pe săptămână, repartizate pe parcursul a cel puțin trei zile.

Creșterea activității fizice și mentale, o dietă sănătoasă, evitarea fumatului, gestionarea nivelului de stres și menținerea greutății, a colesterolului și a tensiunii arteriale sub control sunt, de asemenea, factori importanți.