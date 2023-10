Trei lucruri care ne pot îmbunătăți sănătatea. Ce trebuie să știm

Există numeroase articole despre sănătate, starea de bine și lucrurile mici pe care le putem face în acest sens. Yahoo Life! a selectat câteva știri recente pe această temă și a explicat ce ar trebui să reținem din ele.

Consumul de cafea sau ceai ne poate aduce beneficii pe măsură ce îmbătrânim

Potrivit unui nou studiu din Singapore, publicat în Journal of the American Medical Directors Association, consumul de cofeină sub formă de cafea, ceai negru sau ceai verde, a redus probabilitatea de fragilitate fizică, iar un aport mai mare de cofeină a fost asociat cu șanse mai mici de fragilitate fizică, indiferent de sursă.

Este doar încă un studiu care sugerează că nu există niciun motiv pentru a vă reduce obiceiul de a consuma cafeină, arată Yahoo Life. În 2019, un studiu al Institutului pentru informații științifice despre cafea a constatat că obiceiul de a consuma cafea poate reduce riscul de a dezvolta boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer și Parkinson.

Strugurii pot ajuta vederea

Un studiu publicat săptămâna aceasta în revista științifică Food & Function a arată cum consumul de struguri are un impact benefic asupra sănătății ochilor la om, aspect evidențiat prin îmbunătățirea mai multor biomarkeri diferiți ai sănătății oculare la 16 persoane care au consumat echivalentul a o cană și jumătate cu boabe de struguri pe zi, comparativ cu alte 16 persoane dintr-un grup placebo.

Explicația vine din faptul că un factor de risc al bolilor oculare este stresul oxidativ și nivelurile ridicate de produse finale avansate de glicare oculară (AGE). Antioxidanții alimentari din struguri pot contribui la diminuarea lor. Adăugarea unei cești de struguri în dieta noastră poate fi o modalitate de a preveni bolile oculare.

Pescuitul poate îmbunătăți sănătatea mintală

Potrivit unui nou studiu din Marea Britanie, pescuitul are unele beneficii serioase pentru sănătatea bărbaților. Un sondaj efectuat pe puțin peste 1.700 de bărbați, realizat de cercetătorii de la Universitatea Anglia Ruskin din Cambridge, Universitatea Ulster și Universitatea Queen din Belfast, a constatat că pescarii au avut cu aproape 17% mai puține riscuri de dezvolta probleme de sănătate mintală, precum anxietatea, depresia și gândurile suicidare.

Potrivit cercetătorilor, nu actul propriu-zis al pescuitului este cel care îmbunătățește sănătatea mintală, ci expunerea la „spații albastre", cunoscute și ca medii acvatice.

Și alte studii anterioare au identificat o corelație între îmbunătățirea sănătății mintale și expunerea la spații albastre.

Mersul pe jos poate reduce riscul de a dezvolta unele forme de cancer la femei

Un alt studiu, publicat recent în revista Environmental Health Perspectives, care a urmărit 14.000 de femei de-a lungul a trei decenii, a constatat la cele care trăiau într-un cartier în care se poate merge mult pe jos o reducere a riscului da dezvolta cancere legate de obezitate.

Yahoo Life amintește că există tot mai multe dovezi că mersul pe jos este excelent pentru sănătate, de la reducerea riscului de demență până la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea sănătății mintale.