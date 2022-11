Top alimente care luptă împotriva cancerului. „Mănâncă un curcubeu“

Un dietetician oncolog recomandă alimentele pe care ea însăși le cumpără și le consumă în mod constant și care pot lupta împotriva mai multor tipuri de cancer.

Expresia „Mânâncă un curcubeu“ are o bază cât se poate de reală, după cum explică dr. Renee Stubbins, dietetician oncolog la Houston Methodist Neal Cancer Center, relatează The Healthy. Dietele în care predomină legumele şi fructele de culori cât mai diferite reduc considerabil riscul de cancer, arată studii recente.

„O varietate de fructe și legume oferă corpului tău o gamă largă de antioxidanți, care ne protejează organismul de boli“, spune dr. Stubbins.

Antioxidanţii sunt compuşi care se găsesc în mod natural în fructe şi legume. Rolul acestora este de a proteja celulele corpului de efectele negative al radicalilor liberi pe care corpul nostru îi produce în mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenţilor exogeni (substanţe chimice, bacterii, virusuri etc), potrivit clicksanatate.ro. Iar cea mai la îndemână modalitate de a introduce antioxidanţii în dietă este prin consumul alimentelor de sezon.

Totodată, alimentele bogate în antioxidanți sunt recomandate în curele de slăbire, căci, potrivit unor rapoarte din 2022 ale Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, persoanele supraponderale sau obeze au un risc ridicat de a dezvolta 13 tipuri de cancer, printre care cancerul la sân, cel de esofag, cancerul de col uterin, de ficat, cancerul pancreatic și cel tiroidian.

Iată ce alimente consumă dieteticianul Renee Stubbins în mod constant.

Fructe de pădure

Nu este surprinzător că sunt pe primul loc pe listă, fructele de pădure sunt renumite pentru faptul că sunt foarte bogate în antioxidanți. Afinele sunt cele mai bune, dar și restul (zmeura, murele, coacăzele) au multe beneficii pentru organism. „O modalitate ușoară de a le avea mereu în casă este să le cumperi în sezon și să le congelezi, apoi le poți folosi în diverse smoothie-uri și băuturi“, spune Dr. Stubbins.

Banane

Sunt, probabil, cele mai iubite fructe din lume. Și nu numai pentru că sunt delicioase. Potrivit unei cercetări din 2021 efectuată de Frontiers in Oncology, bananele au numeroase proprietăți antioxidante și nu numai. Datorită calităților sale, acest fruct ar putea fi folosit pentru producerea unor noi medicamente pentru prevenirea cancerului.

Portocale

Portocalele sunt fructe care conţin din plin vitamina C, vitamina A și flavonoide (substanțe cu puternice proprietăți antioxidante). Pe lângă faptul că întăresc sistemul imunitar, datorită cantităţii mari de vitamina C pe care o conţin, portocalele ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor, datorită vitaminei A din compoziţia lor.

Dovleac

Dovleacul poate fi folosit atât în preparate sărate, cât şi în deserturi, iar cel mai popular soi de la noi din ţară este cel plăcintar. Totodată, el este şi o importantă sursă de vitamine si substanţe nutritive. Pulpa conţine vitaminele E şi C, săruri minerale, carbohidraţi, potasiu şi betacaroten, care îi dă culoarea portocalie. Seminţele sunt bogate în protide, lecitină, rezine şi enzime.

Ardei gras

Considerat printre cele mai sănătoase alimente din lume, ardeiul gras are în compoziţia sa o gamă largă şi variată de antioxidanţi şi carotenoizi precum luteină, quercitină, betacaroten, zeaxantină.

Broccoli

Broccoli este și el este o sursă extraordinară de betacaroten, care stimulează imunitatea, la fel ca şi conţinutul de zinc şi seleniu. Consumul constant de broccoli poate să prevină anumite forme de cancer (de prostată). Acest lucru este posibil datorită unei substanţe pe care acesta o conţine şi anume sulforanul, care atacă celulele canceroase. Cel mai bine este consumi broccoli crud, în salate sau smoothie-uri, iar dacă îl preferi gătit să îl fierbi câteva minute pe baie de aburi, pentru ca el să-și păstreze substanțele nutritive.

Roșii

Roşiile sunt cea mai bogată sursă de licopen, un pigment natural ce oferă alimentelor culoarea roşie. Totodată, licopenul este un antioxidant puternic. Spre deosebire de alţi nutrienţi, valoarea licopenului crește în timpul preparării termice, fiind ulterior mai uşor de absorbit în tractul digestiv. Cu alte cuvinte, cantitatea de licopen prezentă în roșiile gătite (inclusiv suc de roșii, bulion și conserve) este mai mare decât cea din roșiile proaspete.

Cartofi dulci

Cartoful dulce conține cantități importante de betacaroten, dar și alți antioxidanți care protejează organismul de radicalii liberi, responsabili pentru apariția inflamațiilor. În plus, este o sursă excelentă de fibre, vitamine (A, C, B6, B5, B3) și minerale (mangan, potasiu, cupru). Datorită conținutului de fibre și de antioxidanți, stimulează dezvoltarea bacteriilor intestinale bune, astfel că are un efect protector și asupra sistemului digestiv.