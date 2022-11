Efectele ciudate ale consumului în exces de lapte de vacă. Povestea unui băiețel de 2 ani

Medicii nu recomandă ca laptele să fie consumat de copii în cantități mari, întrucât calciul suprimă absorbția de fier în organism.

O femeie de origini irlandeze a trecut printr-un adevărat coșmar, după ce medicul pediatru al copilului ei în vârstă de doar doi ani i-a transmis că fiul ei, Johnny, ar putea avea leucemie.

În final, lucrurile s-au dovedit a sta cu totul altfel, băiețelul a fost supus tuturor testelor posibile, în urma cărora toată lumea a răsuflat ușurată. Starea sa de sănătate, care se înrăutățea, a fost pusă pe seama consumului în exces de lapte.

Copilul în vârstă de doi ani a fost supus unui test complet în care rezultatele au indicat o lipsă severă de fier, cu un nivel la jumătate de hemoglobină și o anemie gravă, care îi dezvoltase și probleme cardiace.

„Am fost surprins când doctorul a spus că se temea în secret de leucemie, dar așa arăta Johnny bolnav. Vinovatul, din fericire, nu a fost cancerul de sânge, ci laptele de vacă. A primit prima transfuzie de fier imediat și a primit-o pe a doua săptămâna următoare. De asemenea, a început să ia suplimente de fier o dată la două zile. Mulți oameni nu știu asta, dar prea mult lapte poate dăuna. Johnny s-a născut în primul an de pandemie, așa că nivelul meu de stres a fost ridicat pentru o perioadă lungă de timp. Așteptam diagnosticul inevitabil de autism al fiului meu mai mare și mă adaptam să plec într-un nou oraș după o mutare interstatală. Așa că atunci când Johnny a început să bea lapte de vaca la vârsta de 1 an și nu și-a dorit niciodată nimic altceva, nu am încercat să-i corectez comportamentul. I-am tot pus lapte în pahar pentru a păstra liniștea”, a povestit mama copilului.

Mama spune că fiul ei consuma peste un litru de lapte pe zi, dublu față de cât era recomandat la vârsta micuțului, iar calciul din lapte i-a suprimat absorbția de fier.

Medicul hematolog al copilului le-a transmis părinților că prea mult lapte cauzează probleme de sănătate micuților. În urma unui tratament corect, situația lui Johnny s-a îmbunătățit în scurt timp, iar copilul și-a recăpătat dispoziția de odinioară.