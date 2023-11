Ce este kalettes, leguma neobișnuită pe care vrea să o impună în România un fermier din Buzău

Fermierul buzoian care a dat lovitura deja cu sparanghelul și broccolini încearcă să promoveze și kalettes, o încrucişare între varza de Bruxelles şi varza kale.

Această legumă câştigă din ce în ce mai mult teren în ţări precum Germania, Anglia, Spania, fiind apreciată pentru proprietăţile ei nutritive, este de părere Daniel Toma, producător de broccolini și sparanghel din Balta Albă, județul Buzău.

Kalettes este un hibrid de varză de Bruxelles și kale. A fost creat pentru a combina aromele dulci ale verzei de Bruxelles cu textura frunzelor de kale. Potrivit literaturii de specialitate, această varietate de legume a fost dezvoltată prin încrucișarea plantelor de varză de Bruxelles și kale, pentru a obține o combinație unică de caracteristici.

Acest hibrid crește și în grădina unui buzoian, fermier din comuna buzoiană Balta Albă care și-a axat activitatea pe producerea de legume exotice, precum sparanghel și broccolini. Daniel Toma a plantat un lot experimental la începutul anului 2022, pentru a testa în primul rând reacția pieței.

„Am plantat în martie, în alveole, am transplantat în aprilie în câmp şi, din aprilie până în noiembrie – decembrie am avut grijă de plantă, care fructifică pe o perioadă foarte lungă de timp. Anul acesta, am reluat ciclul. Am plantat-o în primăvară, prin aprilie am pus-o în pământ, și o să țină până în decembrie, chiar ianuarie”, spune Daniel Toma, producător de kalettes.

Înainte de a se apuca să experimenteze noua cultură, Daniel Toma s-a documentat mult din studii publicate în străinătate. Așa a aflat că există trei varietăți de kalettes care se plantează în trei perioade diferite, pentru recoltarea devreme, recoltarea la mijlocul sezonului și recoltarea târzie. Inflorescențele acestora, asemănătoare florilor, se deschid la aproximativ 50 de milimetri.

„Frunzele mici se consumă, cele pe care le recoltăm de la baza tulpinii; cele mari fiind deja mai tari. Anul trecut a fost experimental, am pus un pic mai mult, dar cererea deocamdată este scăzută iar acum, în 2023, am pus mai mult pentru noi și pentru promovare. Avem răbdare cu această plantă, așa cum am avut și cu sparanghelul. Așteptăm ca domnii chefi să pună în valoare și această legumă, pentru că este foarte sănătoasă și gustoasă”, declară Daniel Toma.

În perioadele uscate, plantele necesită o fertilizare atentă și irigare regulată. Hibrizii au fost lansați în Anglia, au fost introduși inițial în Statele Unite sub numele de marcă "Lollipops", care este în continuare în uz. Kalettes este o plantă care necesită multă răbdare.

„Planta are nevoie de aproximativ opt luni pentru a ajunge la maturitate. Românii nu îi cunosc beneficiile, trebuie să avem răbdare, de aceea am oferit-o câtorva restaurante pro bono, ca să o gătească, să o promoveze. Noi o promovăm cât putem, dar promovarea mare pleacă de la bucătari”, spune Daniel Toma.

Frunzele de kalettes au dimensiuni mici, asemănătoare cu cele ale verzei de Bruxelles, dar sunt ondulate, asemănătoare cu cele de kale. Ele au un gust dulce și ușor de nucă, ceea ce le face o opțiune interesantă și delicioasă pentru cei care își doresc să aducă diversitate în dieta lor cu legume.

„Sunt ceva rețete pe internet pe care le-am preparat și noi. Trebuie un pic opărite, pentru că au textură destul de tare, apoi combinate cu usturoi, ulei de măsline. Se trag un pic la tigaie. Am vorbit cu un cunoscător de aici și spunea că are gust de rapiță. Numai că eu nu am gustat niciodată rapiță. E un pic tare dacă o mănânci crudă, dar e mai bună decât varza de Bruxelles”, spune fermierul buzoian.

Frunzele de kalettes pot fi gătite în diverse moduri, inclusiv prăjite, fierte sau adăugate la salate. Pot fi, de asemenea, integrate în diferite rețete.