Cum sunt mai sănătoase roșiile: crude sau gătite? Ce se întâmplă cu legumele după ce sunt culese

Vara, roșiile nu lipsesc din dieta noastră și mulți le consumă zilnic. Nici nu e greu, la cât sunt de versatile și gustoase. Dar cum sunt mai sănătoase: crude sau gătite?

Roșiile sunt legume bogate în nutrienți și au multiple beneficii pentru sănătate. Ele conțin o cantitate importantă de vitamina C, din acest punct de vedere făcând concurență citricelor. Vitamina C este foarte importantă pentru creșterea imunității, dar, totodată, stimulează sinteza colagenului, care este esențial pentru sănătatea pielii și a țesuturilor.

Roșiile conțin și licopen, un compus antioxidant care ajută la protejarea celulelor de deteriorarea provocată de radicalii liberi, reducând riscul de afecțiuni cronice, cum ar fi bolile de inimă și anumite tipuri de cancer. Aceste legume mai conțin potasiu, vitaminele A, K, E și B6, minerale precum fier și magnezi și sunt o sursă bună de fibre, care îmbunătățesc digestia.

Dar, cu toate că ne dorim să mâncăm sănătos, roșiile își pierd calitățile imediat ce sunt culese. Astfel, traseul de la grădină la piață și apoi în farfurie, care poate dura câteva zile, chiar și o săptămână, va diminua semnificativ proprietățile lor, chiar și atunci când le consumăm crude. În schimb, în multe cazuri, procesul de gătire poate crește semnificativ valoarea nutritivă a roșiilor.

Beneficiile roșiilor pentru sănătate

Roșiile sunt o sursă extrem de bogată în licopen, un pigment natural care conferă alimentelor nuanța lor roșie distinctivă. Licopenul este un antioxidant puternic, care are numeroase efecte benefice asupra sănătății noastre. Acesta este solubil în grăsimi, ceea ce înseamnă că poate fi mai bine absorbit în organism atunci când roșiile sunt preparate termic. Tomatele gătite conțin de trei ori mai mult licopen decât cele crude.

Licopenul a fost asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare, cu reducerea riscului de cancer de prostată, de plămâni și cancer de stomac (acționând prin neutralizarea radicalilor liberi și inhibarea creșterii celulelor canceroase).

Totodată, consumul de licopen poate reduce riscul de degenerescență maculară, care este principala cauză a pierderii vederii la persoanele în vârstă. Licopenul contribuie la menținerea sănătății pielii și reduce efectele negative ale expunerii îndelungate la soare.

Astfel, roșiile gătite devin un aliat pentru sănătate. În plus, pot fi folosite în numeroase preparate: supe, creme, ciorbe, sosuri pentru paste, tocănițe etc.

Pe de altă parte, vitamina C din roșii se pierde în timpul preprării termice, de aceea roșiile trebuie consumate și negătite: în salate, bruschete etc. Ideal ar fi să le mâncăm imediat ce au fost culese, deoarece conțin o cantitate importantă de vitamina C, care se degradează rapid la lumină și căldură.

Pentru a beneficia de toți nutrienții din aceste legume, este important să includem în alimentație atât roșii crude, cât și roșii gătite.