Cum să trăiești până la 100 de ani: secretul Zonelor Albastre. „Cel mai bun ceai este vinul“

Un documentar care va fi lansat pe Netflix, pe 30 august, dezvăluie secretele celor mai longevivi oameni oameni din lume.

Există câteva zone pe Pământ unde, statistic, trăiesc cei mai mulți centenari. Oamenii din aceste zone au o speranță de viață mult mai mare decât media și adeseori depăsesc vârsta de 100 de ani.

Cercetătorul, exploratorul și autorul seriei de cărți „Zonelor Albastre“, Dan Buettner, a studiat în ultimele decenii stilul de viață și obiceirile persoanelor din aceste zone. Din 30 august, platforma de streaming Netflix va difuza documentarul în patru părți „Live to 100: Secrets of the Blue Zones/Trăiește până la 100 de ani: Secretele Zonelor Albastre“.

Începând din 2004, Buettner a studiat comunitățile din Zonele Albastre – Sardinia (Italia), Okinawa (Japonia), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) și Loma Linda (California) - pentru a înțelege ce îi menține pe oameni longevivi și sănătoși.

Descoperirea sa: longevitatea lor nu are nimic de-a face cu autodisciplina sau regimuri complexe de sănătate și fitness. În schimb, ecosistemele acestor comunități fac ca alegerile sănătoase să vină în mod natural. Locuitorii fac zilnic mișcare, au o dietă în care predomină vegetalele, au o viață socială activă și legături de familie puternice.

„Cel mai bun ceai este vinul“, spune o bătrână din Grecia, în documentar, atunci când realizatorul o întreabă despre ceaiul zilnic. Da, chiar și consumul moderat de alcool face parte din stilul de viață al oamenilor care trăiesc în Zonele Albastre.

Buettner a identificat ceea ce numește „cele 9 puteri“ - obiceiuri comune care garantează longevitatea. Acestea includ activitatea fizică moderată, regulată, un scop în viață, aportul caloric moderat, diete bogate în plante, reducerea stresului, consumul moderat de alcool, implicarea socială, legături puternice de familie și spiritualitatea sau religia.

„Aș spune că doar 20% din longevitatea acestor oameni se datorează genelor, 10% alegerilor personale, 10% sistemului de îngrijire medicală, iar restul de 60% este reprezentat de mediu“, afirmă Buettner.

Deci, ce se face diferit în aceste zone cu mult mai mulți centenari decât în restul lumii? Nimic revoluționar, mai degrabă este vorba despre o acumulare de mici obiceiuri zilnice. „Majoritatea au o dietă bazată pe legume, plante, cereale integrale. Masa e un ritual, iar ei iau masa în familie, nu cu telefoanele mobile sau alte gadgeturi“, spune Buettner.

În plus, „oamenii din Zonele Albastre nu fac exerciții de fitness, dar trăiesc într-un mediu în care sunt nevoiți să facă mișcare în mod natural la fiecare 20 de minute“. Mișcarea este parte integrantă a vieții lor, nu o activitate extra.

Izolarea socială s-a dovedit a fi la fel de periculoasă ca și fumatul a 15 țigări pe zi, iar longevitatea locuitorilor Zonelor Albastre oferă dovezi suplimentare că legăturile sociale puternice îi mențin în viață mai mult timp. „Familia este pe primul loc și trăiesc alături de părinții și bunicii lor, chiar dacă au vârste înaintate. Totodată, tind să facă parte dintr-o comunitate religioasă“, a mai explicat autorul.