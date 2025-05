Clipurile de pe rețelele sociale cu români din diaspora care-și distrug buletinele sau pașapoartele au atras sute de comentarii. Dacă unii fac haz de necaz, alții avertizează că este o infracțiune, în timp ce o parte din internauți se întreabă de ce continuă să locuiască în Europa pe care o hulesc atât de mult.

Pe platformele reddit și TikTok sunt sute de comentarii la clipurile cu români supărați care își distrug buletinele și/sau pașapoartele, din cauza pe rezultatul alegerilor prezidențiale.

„Lasati dramele acceptati ca v-am reglat din stampilă. Noi cei deștepți am salvat țara de la creduli ca voi. Si SUA l-au felicitat pe Nicușor. Gata cu statul degeaba pe tiktok. La școală și la învățat apoi la muncă. O să ne mulțumiți”, a comentat cineva.

„Ați votat Rusia, ați votat ieșirea din UE, NATO etc !!!! Europa si globaliștii vă put, vă fură și vă distrug!!! Ce căutați în Europa aia pe care o huliți atât de rău???? mergeți în Rusia !!! cea pentru care ati votat, mergeti în dictatura pe care ne-o aduceați nouă și copiilor noțtri prin votul dat pentru Simion/Georgescu/Șoșoaca/Pot etc !!!”

„De ce ați ales sa plecați? Sa ne părăsiți? De ce nu ați ales sa luptam împreună? Noi am rămas si am luptat, suferit si sperat în toți acești ani. Acum cei ce au suferit au ales si ați primit răsplată. Ne-ați întors spatele atunci, asta ați primit acum. Am suferit, voi suferi și voi lupta dacă e nevoie . România e țara mea și aici voi muri și nu aleg să fug.”

„Niciun român nu a votat împotriva diasporei, am votat pentru viitorul țării. Nu înțeleg de ce oamenii o iau personal. Nu datorăm loialitate niciunui om politic.”

„Mai oameni buni, nu mai suferiți! V-ați hrănit cu informatii din tiktok (aceasta rețea deformează adevarul). Românii au aleas bine și va fi bine si pentru voi cei din diaspora. O să fie bine pentru toti!”

„Și dacă le vine turul doi anapoi, cu ce votează?”

Mulți comentatori fac haz de necazul românilor din diaspora.

„Dacă se reiau alegerile suntem safe” - a comentat cineva.

„In spirit de solidaritate mi-am tăiat si eu cardul de la Catena” - a intervenit altcineva.

„Niciunu nu si-a tăiat diploma de bacalaureat!”

„Aur curat frate”.

„Femeie, adu cardul de la Auchan sa-l tai!”

„Offf, nu mai vin valorile României inapoi, vai cat vom suferi”.

„Și dacă le vine turul doi anapoi, cu ce votează?”

„Unde fugem?”

„Am o rugăminte.... nu poți să-l convingi și pe Simion...”

„Este infracțiune”

Unii comentatori atrag atenția că în cele mai multe filmulețe, de fapt, sunt distruse cărți de identitate și pașapoarte expirate: „Nici o șansă. Extremiști își ciopârțesc buletinele anulate. Am și eu doua p-acasa. Întotdeauna, cei mai guralivi nu au destula tărie și convingere să treacă la fapte. De cei ce tac trebuie sa te ferești.”

„Încă un cetățean responsabil care va contribui în luna august, cu 258 lei la bugetul de stat pentru reînnoirea pașaportului. Felicitări pentru gestul civic!”, a comentat altcineva.

„Eu trebuie să îmi reînnoiesc buletinul ca îmi expiră, acum o să stau la coadă cu toții georgistii”, intervine altcineva.

Alții atrag atenția că vorbim despre o infracțiune: „1. Codul Penal – art. 295 alin. (1): > „Distrugerea, degradarea sau ascunderea unui înscris oficial, săvârșită de cel căruia i-a fost încredințat spre păstrare sau spre conservare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.” Dacă ai distrus actul de identitate intenționat și era valabil, fapta poate fi considerată infracțiune.”

„Documentul de identitate este al statului român și ai datoria sa il pastrezi si sa nu il distrugi. Amenda este de 1000 lei si ti se poate refuza eliberarea altui pasaport timp de un an”, a intervenit altcineva.

„Și la vara n-o să mai am loc de ei la ambasadă, o sa fie coadă să-și facă Pașapoarte să meargă in România.”

Un internaut a observat că unul dintre protagoniștii filmulețelor a călcat drapelul României în picioare: „mi-e teamă de oamenii ăștia și de ce sunt în stare să facă sub imperiul emoțiilor puternice”.

Care e treaba cu bananele?

Un comentator a vrut să știe „care e treaba cu bananele? :)) cate kile de banane tre sa am in casa ca sa mă ocolească suveraniștii?”

„Într-una din aparițiile de saptamana trecuta Kremilnescu a dat o lacrimogena cu copii care se culca flamanzi, si a dat vina pe cei care vor blugi, banane si excursii in strainatate”, a răspuns cineva.

„Literalmente, aste-s fix acuze de pe vremea aia. Acum sunt 5-10 lei kg de banane, hai mai da-o in pisici daca astea-s mofturi de burghez...

„Cat am fost cu Ceaușescu, am avut un c...t, după revoluție au început sa intre tot felu de produse în Romaânia, au dat românii de tot felu de produse din vest, toată lumea purta blugi si mna banane bro, trebuia să fi securist, om alt statului sa prinzi așa ceva, era un produs de lux. Ei când ne zic ca am vrut banane și blugi, ne zic ca noi suntem pro europeni, l-am dat jos pe Ceaușescu pentru "banane și blugi" printre multe altele. Cel puțin eu asta cred, ca la asta se referă”- a interventi un alt comentator.

Un alt utilizator al platformei a explicat că replica are de a face cu meeting-ul pro-Europa dinainte de alegeri: „s-a zis pe scena “noua ne plac blugii, noua ne plac bananele” ca referință la cât de rare erau astea pe vremea răposatului dictator. Well, suveranițtii au luat afirmația asta ca să le zica votanților lui ND ca sunt ghei pt ca… banane. That’s all, umor de clasa a 4a.”

Trebuia s-o facă înainte de alegeri

Alți comentatori au susținut că astfel de gestui trebuiau făcute înainte de alegeri.

„Eu aș fi încurajat forma asta de protest înainte de alegeri”.

„Frumos. Continuați sa faceti asta, va rugăm”.

„De ce nu s or fi apucat mai devreme? De pe 17 mai era și mai bine”.

„Niciun votant Nicusor nu ar fi făcut așa ceva”.

„Vedeți vreun doctor sau avocat, care are studii superioare, făcând asta?” - s-au întrebat mai mulți utilizatori.

„Am mai scăpat de câteva voturi”.

„Mergeți în Rusia cu comandantul suprem George Simon și cu dl Calin Georgescu și acolo faceți ce vreți!”

„Ar trebuie sa mulțumiți celor care s-au sacrificat ani de zile afară”

Unii comentatori le-au dat dreptate românilor supărați pe rezultatul votului:

„Mă uit la uni cum sunteți și ironici cu cei din Diaspora, care au ținut PiB-ul României atâția ani. Apoi nu vreți Pro Europa nu așa ați ales, nu vă era frică că nu mai puteți merge în Europa Deci ar trebuie sa mulțumiți celor care s-au sacrificat ani de zile afară și au trimes și bani celor dragi rămași în Țară”.

„Au ajuns să ne fure până și dreptul la vot…nu mai avem nicio șansă să ne revenim”.

„Bravoo este cel mai patriotic gest care l-ati făcut vreodată”.

„Nu plângeți, nu vă temeți!!! Stați liniștită acolo, că v-ați dus de bună voie, nu v-a obligat nimeni. Noi am rămas acasă, muncim și nu murim de foame și nici nu cerem bani de la cei din Diaspora!!!! Sanatate să aveți!!!”