Consumul zilnic de cartofi are un efect neașteptat asupra tensiunii arteriale

În timp ce un grup de cercetători a descoperit asocieri negative între tensiunea arterială și consumul de cartofi, alții au descoperit contrariul.

Cartofii au, în general, o reputație proastă. Sunt o sursă bogată de carbohidrați și sunt ambalați sub formă de delicii, cum ar fi chipsurile sau piureul de cartofi, din care ajungem să mâncăm foarte mult. Acest lucru poate deveni cu ușurință o sursă de creștere în greutate și alte probleme de sănătate, scrie healthdigest.com.

Cu toate acestea, în contextul tensiunii arteriale, studiile referitoare la cartofi au fost cel puțin interesante. În timp ce un grup de cercetători a descoperit asocieri negative între tensiunea arterială și consumul de cartofi, alții au descoperit contrariul.

De exemplu, conform unui studiu observațional din 2016, care a analizat trei mari studii, publicat în British Medical Journal, un consum mai mare pe termen lung de cartofi copți, fierți sau piure a fost asociat cu un risc mai mare de hipertensiune arterială la femei.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, un efect oarecum neașteptat - în timp ce consumul crescut de cartofi prăjiți a fost asociat cu un risc de hipertensiune arterială în toate cele trei cohorte, nu același lucru a fost constatat în cazul consumului crescut de chipsuri. (Acest lucru poate avea legătură cu faptul că chipsurile sunt mai mici, în ceea ce privește mărimea porțiilor).

Potrivit unui studiu din 2024 publicat în Human Nutrition and Metabolism, a existat o tendință pozitivă în ceea ce privește tensiunea arterială și circumferința taliei la persoanele cu și fără diabet de tip 2 care au consumat o dietă DASH sau Dietary Approaches to Stop Hypertension și cartofi neprăjiți și prăjiți timp de șase săptămâni. Înainte de a intra în discuție dacă cartofii sunt un aliment pe care ar trebui să îl consumați sau să îl evitați pentru hipertensiune arterială, să vedem ce spune știința despre efectele sale pozitive.

Experții și studiile științifice au remarcat valoarea potasiului în ceea ce privește combaterea hipertensiunii arteriale. Cartofii conțin o cantitate mare de potasiu. Ei sunt, de asemenea, o sursă de vitamina C, fibre (din curtoazia cojii), calciu, magneziu, vitamina B6, niacină și acid folic. În contextul hipertensiunii arteriale, „potasiul acționează în câteva moduri diferite: Ajută organismul să elimine excesul de sodiu și relaxează pereții vaselor de sânge, ceea ce permite un flux mai mare de sânge”, a explicat dieteticianul înregistrat, Sarah Pflugradt (via Eating Well). Excesul de sodiu determină o creștere a volumului de lichid în vasele de sânge, deoarece organismul reține apa în cazul consumului excesiv de sare. Acest lucru contribuie la hipertensiune arterială.

Creșterea cantității de calciu, magneziu și vitamina C din dieta dumneavoastră este, de asemenea, legată de scăderea tensiunii arteriale, conform unui studiu din 2013 publicat în Annals of Medicine. Celelalte substanțe nutritive din cartofi (niacină, acid folic și vitamina B6) sunt, de asemenea, asociate cu scăderea tensiunii arteriale, conform studiului. Acum, să trecem la cea mai importantă întrebare a zilei.

Cartofii: Da sau nu pentru tensiunea arterială?

Studiul British Medical Journal din 2016 a menționat că unele dintre motivele pentru care s-a constatat o tensiune arterială ridicată se datorează probabil încărcăturii glicemice ridicate a cartofilor. Chiar dacă din punct de vedere tehnic sunt considerați carbohidrați complecși, cartofii conțin mult amidon, care poate provoca creșteri ale glicemiei, deoarece sunt absorbiți mai ușor de organism. O creștere a glicemiei este legată și de bolile de inimă și de hipertensiunea arterială. Conform cercetării, disfuncția mucoasei vaselor de sânge, stresul oxidativ și inflamația au fost considerate efecte neașteptate ale hiperglicemiei după masă (niveluri ridicate de glucoză în sânge), care, la rândul lor, ar putea contribui la hipertensiune.

În plus, creșterea în greutate, legată de consumul prea multor cartofi, ar putea duce, de asemenea, la hipertensiune arterială, a subliniat studiul. Cu toate acestea, cercetarea a avut și ea limitele sale. Informațiile referitoare la consumul de cartofi și la valorile tensiunii arteriale au fost raportate de către respondenți și, de asemenea, nu este clar dacă modul în care sunt consumați cartofii (cu sare și grăsimi adăugate, cum ar fi untul etc.) ar fi putut avea vreo legătură cu rezultatele. Acest lucru ne readuce la ceea ce recomandă experții cu privire la consumul de cartofi.

Atunci când sunt consumați în mod corect, ca parte a unei diete echilibrate și cu moderație, cartofii pot ajuta în ceea ce privește hipertensiunea arterială și sănătatea inimii. În loc să coaceți sau să zdrobiți cartofii tăvăliți prin unt, să îi prăjiți în ulei sau să îi acoperiți cu sare, optați pentru alternative mai sănătoase, cum ar fi coacerea, prăjirea sau aburirea lor (cu coajă) și aromatizarea cu ierburi și condimente sănătoase, a împărtășit asistentul de cercetare profesor la Școala de Medicină Grossman a Universității din New York, Emily Johnston (via Asociația Americană a Inimii). Un cartof de mărime medie pe zi este ceea ce recomandă experții.