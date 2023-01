Condimentul ieftin care luptă împotriva cancerului. Poate fi folosit în mâncăruri, deserturi și băuturi

Acest condiment nu doar că este la îndemâna oricui și aromatizează perfect preparatele gătite, dar are și numeroase beneficii pentru sănătate.

Adeseori auzim zicala „ești ceea ce mănânci“. Sănătatea noastră depinde într-o mare măsură de ceea ce mâncăm, de produsele pe care le includem în alimentația zilnică. Unele alimente și condimente au proprietăți excepționale, așa că nu trebuie să lipsească din dieta noastră.

Cardamomul este unul dintre cele mai folosite condimente din lume, cu o istorie de peste o mie de ani. Originară din India, această mirodenie a fost folosită în scop medicinal încă din Antichitate și a fost menționată în scrierile egiptenilor, apoi de către romani și de greci, inclusiv în lucrările lui Hipocrate, considerat părintele medicinei.

Păstăile de cardamom sunt foarte des folosite în medicina ayurvedică, fiind eficiente în tratarea ulcerelor, a problemelor digestive, chiar şi a depresiei.

La ce poate fi folosit cardamomul

Cardamomul are o aromă puternică, ușor dulceagă și poate fi folosit pentru o mulțime de preparate și băuturi: supe, curry-uri, mâncăruri din legume, orez, prăjituri, checuri, baklava, ceai, ceai masala, cafea, vin fiert etc. Cardamomul poate fi verde (cel mai întâlnit) și negru și poate fi folosit sub formă de păstăi, semințe sau pudră.

Potrivit unui studiu recent, acest condiment poate lupta împotriva câtorva tipuri de cancer (cancer de sân, gastrointestinal și colorectal), datorită unui compus numit cardamonină, care poate inhiba dezvoltarea celulelor canceroase și creșterea tumorilor. Descoperirile arată, de asemenea, că acest compusul acționează și asupra unei gene care ajută celulele canceroase să evite sistemul imunitar (în special pentru cancerul de sân).

Cardamomul are însă și alte beneficii pentru sănătate, datorită proprietăților sale antiinflamatoare și antioxidante. Poate proteja împotriva bolilor digestive precum ulcerele și gastritele, poate scădea tensiunea arterială datorită proprietăților antioxidante și poate conduce la scăderea glicemiei, deoarece reduce nivelul de zahăr din sânge.