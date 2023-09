Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să reduci riscul de osteoporoză

Alimentația joacă un rol foarte important în menținerea sănătăţii oaselor. Astfel, este mult mai bine să prevenim apariția osteoporozei decât să tratăm această boala „silențioasă”. Iată câteva alimente pe care ar trebui să le eviți dacă vrei să reduci riscul de osteoporoză.

Alcool

Fie că ai auzit că este benefic pentru sănătatea inimii sau că ești preocupat de efectul său asupra ficatului, dr. Liz Matzkin, profesor asociat la Brigham and Women's Hospital în cadrul Departamentului de Chirurgie Ortopedică din Boston, atrage atenția asupra efectelor negative ale alcoolului asupra sănătății oaselor: „Un consum excesiv de alcool poate altera capacitatea organismului de a absorbi nutrienți importanți care sunt de fapt benefici pentru sănătatea oaselor, precum calciul, vitamina D și magneziul".

„Deși calciul și vitamina D sunt importante pentru a menține sănătatea oaselor, depășirea dozelor zilnice recomandate se poate dovedi mai degrabă dăunătoare decât benefică. Necesarul de calciu și vitamina D depinde de vârstă, așa că asigurați-vă că sunteți la curent cu doza optimă”, a mai afirmat dr. Liz Matzkin.

Ea a precizat că, pentru persoanele de peste 50 de ani, doza zilnică recomandată de calciu este de 1.000 de miligrame, iar doza de vitamina D este de 800 UI, potrivit Huffpost.

Cofeină

La fel ca în cazul alcoolului, nu este vorba de abstinență, ci de moderație. „S-a demonstrat faptul că cofeina scade absorbția de calciu, influențând negativ sănătatea oaselor", a declarat Matzkin. „Luați în considerare cafeaua decofeinizată dacă aveți nevoie doar de ceva care să vă încălzească sau, chiar mai bine, un pahar mare de apă”, a mai afirmat ea.

Administraţia pentru Medicamente şi Alimente din SUA recomandă consumul a cel mult 400 de miligrame de cofeină pe zi (circa 4-5 cești de cafea).

În plus, cofeina poate afecta și absorbția de vitamina D, care menține oasele puternice.

Tărâțe de grâu

Poate fi o surpriză faptul că tărâțele de grâu, sănătoase pentru inimă, pot avea un efect negativ asupra sănătății oaselor.

„Tărâțele de grâu au niveluri ridicate de fitați, care pot împiedica absorbția calciului", a explicat Matzkin.

Din fericire, dacă sunteți un consumator de tărâțe de ovăz trebuie să știți că acestea nu au aceleași efecte dăunătoare asupra oaselor ca și tărâțele de grâu, potrivit lui Matzkin, deoarece nu conțin niveluri ridicate de fitați.

Multe dintre legume și leguminoase, precum varza kale, fasole, spanac și sfecla roșie, conțin compuși care reduc absorbția altor nutrienți. Iată câteva exemple

„Ca în cazul aproape tuturor alimentelor, moderația este cheia", a spus Matzkin.

Sarea

„Fiți atenți la sarea care poate fi ascunsă în carne, gustări și alimente procesate, precum mezelurile", a spus Matzkin. „Consumul unor cantități excesive de sare (mai mult de 2.300 de miligrame pe zi) poate duce la pierderea calciului din oase", a atenționat ea.

Conform unui studiu din 2018 al Journal of the American College of Nutrition, consumul crescut de sodiu a crescut semnificativ riscul de osteoporoză.