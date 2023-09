A mai căzut un mit: consumul de alcool nu ne face să vedem oamenii din jur mai frumoși decât sunt

Oamenii de știință americani au spulberat mitul conform căruia când bem, vedem oamenii din jur mai frumoși decât sunt. Cercetătorii de la Stanford și Pittsburgh au supus unor teste de laborator 36 de bărbați, unele implicând alcool, altele, nu.

Astfel, arată spotmedia.ro, în ambele sesiuni, bărbaților li s-au arătat imagini și videoclipuri cu potențiale partenere și au fost rugați să le evalueze nivelul de atractivitate. Aceste lucru s-a întîmplat și înainte, dar și după ce au consumat alcool.

Autorii studiului publicat în Journal of Studies on Alcohol and Drugs, au arătat că, „deși alcoolul nu a afectat evaluările tradiționale (percepția asupra atractivității fizice), el a crescut probabilitatea de a alege să interacționeze cu oameni mai atrăgători”, scrie Interesting Engineering.

Cu alte cuvinte, alcoolul este „curaj lichid” pentru cei care îl folosesc, dar nu deformează chiar atât realitatea. În niciun caz nu îi face pe ceilalți să pară mai atrăgători în ochii celor care l-au consumat, spun autorii cercetării. Cercetarea este însă limitată, având în vedere că a evaluat doar bărbați și a fost realizată într-un cadru foarte controlat, de laborator. În viața de zi cu zi lucrurile ar putea sta altfel, sunt de părere cercetătorii.

Dezvăluirea șocantă a unui medic. Ce ne poate distruge creierul: „Se degradează, se stafidește"

Recent, medicul neurochirurg Vlad Ciurea a avertizat, la DC Medical, că băuturile alcoolice afectează creierul, un fapt dovedit, observabil și în timpul operațiilor pe creier.

Potrivit reputatului medic, creierul unei persoane care consumă alcool în cantități mari este mai afectat decât cel al unei persoane care nu consumă băuturi alcoolice.

„Din creierele pe care le-am operat și le-am văzut, creierul alcoolicului este cel mai degradat. Este un semn mare de alarmă. Creierul celui care consumă mult alcool se stafidește”, a explicat medicul Vlad Ciurea, în exclusivitate pentru sursa citată.

Efectele consumului de alcool nu se rezumă însă la creier. „Cei care consumă alcool foarte mult au modificarea structurilor cerebrale și a întregului organism”, a mai precizat mediculul neurochirurg pentru DC Medical.