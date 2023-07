Brânza de capră, mai bună decât cea de vacă? Care sunt argumentele nutrționiștilor

Brânza de capră este în prezent un ingredient popular în gospodărie care oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătate. Specialiștii în nutriție susțin că ar fi mai bună pentru sănătate decât brânza obișnuită, cea de vacă.

Cel mai important argument al nutriționiștilor este în principal conținutul său nutritiv, plin de minerale, vitamine și grăsimi sănătoase. Aroma, de asemenea, este mai blândă și mai ușor de digerat, față de brânza de vacă.

De asemenea, conținutul mai mic de lactoză o face potrivită pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Deși ne imaginăm adesea brânza de capră ca fiind un chèvre moale și tartinabil, aceasta poate fi de fapt sub diverse forme. De la proaspătă și moale la maturată și tare, există diferite varietăți.

Brânzeturi moi, cum ar fi Cabécou, Chabichou și Banon.

Brânzeturi tari precum Crottin de Chavignol.

Brânză albastră precum Humboldt Fog (SUA) și Valençay (Franța).

Beneficiile pentru sănătate ale brânzei de capră

Ceea ce este grozav este că nu numai că aceste brânzeturi de capră sunt delicioase, dar oferă și beneficii pentru sănătate, scrie Pinkvilla.

Vitamine și minerale

Vitaminele și mineralele din brânza de capră, cum ar fi cuprul, sunt importante pentru producerea celulelor roșii din sânge. Aceste celule transportă oxigenul către țesuturile corpului. Cuprul ajută organismul să absoarbă fierul și alte substanțe nutritive care ajută la crearea hemoglobinei, care este esențială pentru transportul oxigenului. Este, de asemenea, o sursă bună de proteine, seleniu, magneziu, fosfor și vitamina B3 (niacină).

O altă vitamină importantă din brânza de capră este riboflavina, numită și vitamina B2. Riboflavina este implicată în multe procese din organism, în special în producerea de noi celule sanguine.

Sănătatea oaselor

Brânza de capră este benefică și pentru oase. Este plină de calciu, care este esențial pentru oase, dinți și organe puternice. Așadar, includerea ei în dieta ta poate ajuta la protejarea împotriva problemelor osoase, cum ar fi osteoporoza, pe măsură ce îmbătrânești.

Pierderea în greutate

Dacă încercați să pierdeți în greutate, brânza de capră poate fi o alegere bună. Brânza de capră oferă grăsimi sănătoase care dau senzația de sațietate pentru mai mult timp, ceea ce ajută la pierderea în greutate. Grăsimile saturate din brânza de capră sunt alcătuite din acizi grași cu lanț mediu, cum ar fi acidul capric, care sunt descompuse mai repede de către organism în comparație cu brânza de vacă. Acest lucru înseamnă că mai puține grăsimi sunt stocate în corp.

Descompunerea acestor acizi grași produce energie imediată care, la rândul ei, favorizează sațietatea. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că persoanele care aleg brânza de capră în locul celei de vacă tind să se simtă mai puțin înfometate și să mănânce mai puțin în general, ceea ce poate ajuta la pierderea în greutate.

Ușor de digerat

Brânza de capră este cunoscută pentru faptul că este mai ușor de digerat decât brânza de vacă, datorită compoziției sale. În timp ce laptele de vacă conține atât proteine beta-cazeină A2, cât și A1, brânza de capră conține doar beta-cazeină A2. Cercetările sugerează că, pentru anumite persoane, proteinele beta-cazeină A1 și A2 găsite în laptele de vacă pot contribui la inflamarea intestinelor. Această diferență face ca brânza de capră și laptele de capră să fie mai blânde pentru digestie.

Citește și: Beneficiile consumului de brânză de capră pentru adulţi şi copii

Lactoza - Laptele provenit de la mamifere conține un carbohidrat numit lactoză. O mulțime de oameni din întreaga lume au dificultăți în digerarea lactozei. Acest lucru poate duce la simptome neplăcute precum balonare, dureri abdominale, gaze și diaree. În astfel de cazuri, laptele de capră vă poate veni în ajutor. Acesta are mai puțină lactoză în comparație cu laptele de vacă. Așadar, dacă aveți probleme cu lactoza, produsele lactate obținute din lapte de capră, cum ar fi iaurtul și brânza, ar putea fi o opțiune mai bună pentru dumneavoastră. De asemenea, orice brânză tare sau maturată are mai puțină lactoză decât cele mai moi.

Sănătatea intestinului

Când vine vorba de sănătatea intestinelor, brânza de capră este excelentă, deoarece are probiotice. Probioticele sunt bacterii benefice care trăiesc în intestine. Acestea ajută sistemul imunitar să funcționeze mai bine și protejează de îmbolnăvire, concurând cu bacteriile dăunătoare sau agenții patogeni.

Cel mai important, s-a demonstrat că acestea protejează probioticele în timpul digestiei. Acest lucru permite ca mai multe dintre ele să fie transferate în intestin, unde bacteriile susțin sănătatea.

Mai puțin sodiu

Se recomandă ca adulții să își limiteze aportul zilnic de sodiu la 2300 mg sau, chiar mai bine, să îl mențină sub 1500 mg. Consumul excesiv de sodiu poate duce la afecțiuni grave, cum ar fi hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral și insuficiența renală. Cu toate acestea, brânza este cunoscută pentru salinitatea sa ușoară. Brânza de capră conține doar 415 mg de sare la 100 g, în timp ce brânza de parmezan rasă are 1529 mg.

Valoarea nutrițională a brânzei de capră

Toate tipurile de brânză de capră sunt bune pentru sănătate, deoarece conțin substanțe nutritive benefice, cum ar fi grăsimi sănătoase, proteine, vitamine și minerale. Chiar dacă porția recomandată de brânză de capră este mică, doar 30 de grame din aceasta oferă cantități impresionante de nutrienți.

Elemente nutritive ale brânzei de capră (100 g)

Energie: 364 Kcalorii

Proteine: 21,6 grame

Total lipide (grăsimi): 29,8 grame

Minerale:

Calciu: 298 mg

Fier: 1,62 mg

Cupru: 0,564 mg

Fosfor: 375 mg

Magneziu: 29 mg

Vitamine:

Tiamină: 0,072 mg

Riboflavină: 0,676 mg

Niacină: 1,15 mg

Acid pantotenic: 0,19 mg

Vitamina B-6: 0,06 mg

Brânză de capră vs brânză de vacă

Atât brânza de vacă, cât și brânza de capră sunt opțiuni populare și nutritive, dar există diferențe între ele.

Iată alte 3 contraste importante:

1. Accesibilitate: Brânza din lapte de vacă este mai comună și mai ușor de procurat. Este adesea produsă în masă și, prin urmare, este accesibilă. În schimb, brânza din lapte de capră este produsă de obicei în loturi mici la nivel local. Acest lucru se datorează faptului că caprele nu produc lapte tot timpul anului. Astfel, produsele din lapte de capră sunt mai scumpe.

2. Aromă și textură: Brânza din lapte de vacă are o aromă ușoară, și neutră. Are o structură proteică mai fermă care este ideală pentru fabricarea brânzei. Brânza de capră, pe de altă parte, are un gust mai moale și mai tare, oferind un profil de aromă unic. Textura lor mai moale le face să se fărâmițeze ușor, în timp ce brânza de vaci are o calitate elastică care împiedică fărâmițarea rapidă.

3. Nutriție: Laptele de capră are un conținut ușor mai mare de minerale și grăsimi în comparație cu laptele de vacă. De asemenea, are mai puțină lactoză și un conținut mai mare de riboflavină, vitamina D și proteine.

Laptele de vacă, are globule de grăsime mai mari și proteine de cazeină, ceea ce îl face mai greu de digerat și îi conferă o textură mai grea. În timp ce, brânza de capră, care are molecule de grăsime mai mici și un conținut mai mic de lactoză, poate fi o opțiune mai bună pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.