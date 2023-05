A crezut că a „băut prea mult cafea”, însă avea convulsii. Medicii i-au dat un verdict crunt

Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, diagnosticat cu o tumoră pe creier după ce a avut convulsii din pricina faptului că „a băut prea multă cafea”, conform spuselor sale, s-a recuperat complet, relatează Independent.

Steve Biggin, care trăiește în orașul Sheffield împreună cu soția sa, Anna, în vârstă de 47 de ani, cu care a trei copii: Lauren de 28 de ani, Mya de 24 de ani și Evan, în vârstă de 21 de ani, a început să aibă convulsii la locul de muncă, în luna septembrie a anului 2021.

Bărbatul, care este asistent de vânzări, credea că avea „experiențe în afara corpului” și a mărturisit că se simțeau ca și cum ar fi „privit prin ochii altcuiva”.

Biggin a avut timp de două luni convulsii, ulterior confruntându-se și cu o durere de cap severă. În final, a decis să meargă la urgențe, unde a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală.

„Un zâmbet mare pe față”

După ce a primit diagnosticul crunt a mers pe bicicletă zilnic, ceea ce, conform spuselor sale, l-a făcut „și mai puternic” și l-a ajutat să se recupereze după ce tumora a fost îndepărtată cu succes.

În prezent, acesta are de gând să pedaleze prin ținuturile muntoase scoțiene pe 14 mai și de la Morecambe la Scarborough în iunie pentru a „dovedi" că poate face acest lucru.

„Ciclismul m-a ajutat să trec prin cele mai grele momente și cred că m-a ajutat să mă recuperez după operație, atât emoțional, cât și fizic, și vreau să-mi demonstrez mie că, după toate acestea, pot termina cursa", a afirmat bărbatul.

„Cred că atunci când voi trece linia de sosire, voi avea un zâmbet mare pe față. Sincer, voi fi foarte mândru de mine”, a mai adăugat el.

Totodată, Biggin a mărturisit că în urma convulsiilor nu a rămas „întins pe podea sau ceva de genul ăsta”, deși s-a simțit deconectat de lume.

„Prea multă cafea”

„Nu pot explica ce am simțit. Erau aproape ca niște experiențe în afara corpului, privite prin ochii altcuiva. Încă puteam să comunic și să mă coordonez, doar că mă simțeam atât de ciudat. Se întâmpla la serviciu, când eram la casele de marcat. Am considerat că am băut prea multă cafea, așa că nu m-am gândit prea mult la asta”, a povestit el.

În luna noiembrie a anului 2021, în timp ce se afla acasă, Biggin a avut o durere de cap severă și bruscă.

„Durerea de cap a durat aproximativ șapte minute. Stăteam în sufragerie cu familia mea și le-am spus, iar Maya, fiica mea, a spus că trebuie să merg la Urgențe".

Pentru a-și liniști familia, bărbatul a mers la spital, unde medicii au insistat să i se facă un RMN și o tomografie computerizată și l-au ținut în spital pentru monitorizare. După ce a fost internat timp de trei zile la Spitalul General din Sheffield, soția sa a mers să-l viziteze și amândoi aveau impresia că nu se întâmpla nimic grav.

Însă, după ce soția acestuia a plecat, un medic i-a dat vestea cruntă bărbatului.

„În stare de șoc”

„Doctorul a venit și mi-a spus că are vești proaste pentru mine și că am o tumoră", a spus el. „Îmi amintesc că era un domn în fața mea în salon și m-a întrebat dacă se poate ruga pentru mine, ceea ce mi s-a părut frumos, dar eram cu siguranță în stare de șoc", a mai mărturisit el.

Biggin a hotărât să-și anunțe familia în aceeași seară, însă a așteptat ca soția sa să ajungă acasă, fiindcă nu a vrut să-i dea vestea în timp ce conducea.

„Am sunat-o pe Anna și era la un pahar de vin cu copiii. Toți râdeau și glumeau, așa că am decis să le spun a doua zi. A fost o noapte foarte tristă pentru mine. Le-am spus prin telefon și au venit să mă vadă a doua zi. Aveau lacrimi în ochi”, a povestit bărbatul.

După ce a fost externat din spital, bărbatul a anunțat la locul de muncă că vrea să muncească fiindcă dorește să aibă o viață cât mai normală.

Câteva săptămâni mai târziu, acesta s-a întâlnit cu un specialist, care i-a spus că tumora era în stadiul doi. El a continuat să fie optimist până când a avut o săptămână liberă pentru a sărbători ziua de naștere a soției sale.

„Ne-am trezit de ziua de naștere a Annei și amândoi am plâns, fără să știm cât de grav era și ce urma să pierd. Cred că asta a fost cea mai rea parte”, a mai dezvăluit el.

La 17 ianuarie 2022, tumora a fost extirpată. „A fost un amestec de emoții, cred. Eram îngrijorat că va reveni, dar am fost foarte bucuros pentru că au scăpat de 99,9% din tumoră", a afirmat el.

Ulterior, bărbatul a început să facă radioterapie timp de șase săptămâni, de cinci ori pe săptămână, ulterior urmând chimioterapia. Steve Biggin a terminat chimioterapie la sfârșitul lunii martie 2023.