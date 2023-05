Actorul Dolph Lundgren vorbește pentru prima dată despre diagnosticul de cancer VIDEO

Unul dintre cei mai iubiţi actori ai filmelor de acţiune face dezvăluiri despre cea mai cruntă bătălie din viaţa sa: cea cu boala.

Dolph Lundgren a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a fost diagnosticat cu cancer. Începând cu anii 1980, actorul suedez a făcut valuri în sfera divertismentului cu diferitele sale roluri iconice. De la "He-Man, Masters of the Universe" la "Soldatul Universal" şi seria "The Expendables", îndrăgitul talent a captivat publicul cu talentul și curajul actoricesc care îl caracterizează. Cu toate acestea, filmul care l-a catapultat pe Dolph Lundgren la celebritatea internațională a fost "Rocky IV" și interpretarea sa iconică a lui Ivan Drago, oponentul personajului lui Sylvester Stallone.

"Nu m-am așteptat niciodată să fiu un star de acțiune. Nu mi-am propus niciodată să fiu o vedetă de acțiune. M-am apucat de actorie pentru că mă făcea să mă simt bine", spunea el într-un interviu pentru "Salon" în 2021, reflectând asupra carierei sale. "Ca să fiu sincer, cariera mea este mai interesantă, mai provocatoare și mai satisfăcătoare în ultima vreme ... Cred că așa a fost menit să fie. Am venit din inginerie și arte marțiale". Dar, în timp ce noi îl vedeam neînfricat în rolurile sale de acţiune, Dolph Lundgren a avut parte și de obstacole care i-au schimbat viața, inclusiv lupta sa continuă cu cancerul.

→ Imaginea 1/4: Dolph Lundgren şi afişul filmului "The Expendables"

Dolph Lundgren se luptă de opt ani cu cancerul

Într-un interviu acordat în cadrul serialului "In Depth with Graham Bensinger", Dolph Lundgren a dezvăluit că e într-o luptă continuă cu cancerul de opt ani încoace. Totul a pornit de la o tumoare depistată la unul dintre rinichi, în 2015. "Apoi am făcut scanări la fiecare șase luni, apoi le faci în fiecare an, și a fost bine, știți, timp de cinci ani", a explicat el. Starul din "The Expendables" a dezvăluit că boala a recidivat în 2020, după ce a făcut un RMN pentru refluxul acid. "Au descoperit că mai existau câteva tumori în jurul zonei", a spus el, indicând în apropierea plămânului, a stomacului și a coloanei vertebrale.

Acel moment a fost cel mai dificil pentru Dolph Lundgren, pentru că medicul său i-a spus că nu mai are mult timp de trăit: "A început să spună lucruri de genul: «Probabil că ar trebui să iei o pauză și să petreci mai mult timp cu familia ta» și așa mai departe".

Cu toate acestea, după ce a primit diagnosticul, starul din "The Punisher" a consultat un al doilea medic din Londra, care i-a recomandat un plan de tratament care să abordeze cancerul pulmonar, din cauza mutației mai agresive a acestuia. "Dacă aș fi urmat celălalt tratament, mi-ar mai fi rămas de trăit cam trei-patru luni", a spus el.

Din fericire, în urma schimbării tratamentului, tumorile sale s-au micșorat cu 90%. "Prognosticul este că, sperăm, când le vor scoate, nu va mai exista activitate canceroasă, iar medicamentele pe care le iau vor suprima orice altceva", a mai dezvăluit foarte optimist starul din "Rocky IV", "The Expendables", "Creed II" şi "Aquaman".

F