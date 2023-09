Watch GT 4, cum se comportă noul smartwatch Huawei în viața de zi cu zi [TECH REVIEW]

Seria Huawei Whatch GT4 s-a lansat la Barcelona, pe 14 septembrie, alături de o gamă mai largă de produse, iar eu am testat dintre cele 7 noi GT4, modelul metalic gri mat (Grey), de 46 mm. Sunt utilizator de ceas Huawei, am un Whatch GT3, așa că interacțiunea cu modelul curent a fost mult simplificată.

La primul contact cu ceasul am observat că este mai greu decât al meu, pe care îl aveam deja la mână. Modelul testat este Huawei Watch GT 4 (PNX-B19), cu brățară de metal. Ceasul fără curea cântărește 48g, iar GT3 cântărește 42.6 g. Probabil că ceea ce simt eu ca diferență vine în principal de la curea. Le-am cântărit pe ambele, cu un cântar de bucătărie, deci exactitatea nu e garantată 100%, și GT3 are 115 grame, iar GT4 135 de grame.

Partea din față a carcasei are ramă metalică și corp din oțel inoxidabil, iar partea din spate este dintr-un material compozit din fibră de polimer. Prin construcție, ceasul are rezistență la apă 5 ATM și rating IP68.

Brățara are o lățime de 22 mm și se potrivește pentru o circumferință a încheieturii între 140 și 210 mm, pentru asta în cutie mai găsești un set de 4 zale. Ceasul te ajută și din acest punct de vedere, îți dă notificări dacă brățara e prea largă sau poziționată greșit, adică prea departe de încheietură. Dacă nu stă corect la mână, datele tale nu sunt citite corect, de aceea e important să fii atent la indicații.

Unboxing

Și dacă tot am vorbit de cutie, iată, în clipul următor, unboxing-ul lui Huawei Watch GT 4 și o primă pornire a ceasului.

Cutia conține smartwatch-ul, încărcătorul wireless, ghid de pornire rapidă și zalele de care vorbeam mai sus.

Ecranul modelului testat este un AMOLED color cu diametrul de 1.43 inchi și suportă toate tipurile de atingere (glisare, atingere scurtă și atingere lungă). Rezoluția ecranului este de 466 x 466, cu o densitate de 326ppi și o luminozitate de peste 600 niți.

Ecranul se vede bine în interior sau în soare lăsat pe luminozitate AUTO, în majoritatea timpului a stat undeva la 40% din capacitate. Doar în avion, la 10.000 de metri, am simțit nevoia să modific luminozitatea manual și am dus-o la maximum, pentru a face față unui soare aproape orbitor.

Am observat în fotografii că se văd pixelii, m-am uitat cu atenție și nu e cazul cu ochiul liber. Faptul că e color e un plus în materie de aspect și personalizare, dar în ansamblu mi se pare irelevant pentru valoarea practică a unui smartwatch.

Mi se pare importante:

- calitatea sincronizării cu smartphone-ul și viteza cu care livrează notificările;

- modul în care măsoară diverși parametri (informații corporale), statisticile realizate pe baza acestor informații și sfaturile pe care ți le dă;

- calitatea sistemului de poziționare, dacă faci mișcare afară;

- compatibilitatea cu alte aplicații, utilă în special în materie de sport;

- rezistența la apă și praf;

- autonomia ceasului.

Și pentru că am vorbit de conectivitate și sincronizare, ceasul folosește BT 5.2 cu BLE/BR/EDR.

Huawei insistă foarte mult pe conceptul ”Fashion Forward” și le respect poziția, dar nu cred că există utilizator serios de smartwatch sau ceas clasic pentru care nu e mai importantă calitatea dispozitivului / mecanismului decât forma / aspectul.

Watch GT 4 e un model de ceas inteligent care arată bine, poate chiar elegant. Îmi place cum arată la mână și cum se simte în utilizare, dar aspectul său ar fi complet inutil dacă n-ar performa ca smartwatch.

Când scriam eu mai convins despre partea practică a smartwatch-ului, un comentariu de pe YouTube la clipul cu lansarea căștilor Freebuds Pro 3 m-a adus la realitate. ”No black? My applause to the designers, you've ruined it completely.”

Așa că ignorați partea cu utilizatorii serioși, în cele din urmă Huawei și ceilalți au dreptate: forma prevalează conținutului. Nu mai dezvolt, ”să-i dăm Cezarului...”.

E un ceas frumos, elegant, care se pretează pentru diverse stiluri de viață și poate fi personalizat cu zeci de mii de fețe, care la rândul lor pot fi și acestea personalizate individual. În afară de varianta testată de GT4 (Grey), pentru bărbați mai sunt disponibile variantele Black, Brown și Green.

Smartphone-ul pozat din mai multe unghiuri, pentru a pune în evidență forma, butoanele, brățara și spatele cu senzori.

Butoanele pot fi folosite pentru pornirea / oprirea ceasului, accesarea de funcții, navigare prin meniuri etc.

Cum se mișcă ceasul

Dacă vreți să vedeți cum se mișcă cesul în realitate, am făcut un clip video în care am navigat prin meniuri și setări. Am încercat să trec în revistă toate aplicațiile dar camera foto mi-a întrerupt clipul, pentru că Huawei Whatch GT4 era conectat la Huawei Mate 50 Pro care filma.

Ultima aplicație e asistentul virtual Huawei, care răspunde la comenzile tale. Spre exemplu să-ți spună prognoza meteo pentru locul în care te afli, dar și pentru alte orașe sau să deschidă o aplicație, cum ar fi să deschidă modul alergare.

Măsurători

Am mers, am alergat cu Huawei Whatch GT4, mi-am măsurat somnul și diverși parametri de sănătate și în continuare o să pun câteva capturi aici din fiecare.

Somn și nivelul de oxigen din sânge.

Stres, ritm cardiac și o ”etichetă” pentru că mi-am îndeplinit obiectivele de sănătate.

Alergare, am alergat 4 zile consecutiv cu Watch GT 4.

Prima dată când am alergat cu Huawei Watch GT 4 am prins semnal GPS după circa 7-8 minute de așteptare, a doua și a treia oara s-a conectat până într-un minut. Nu a pierdut semnalul nici o clipă pe parcursul alergării.

Unele probleme care au apărut pe parcusul testării se datorează și faptului că softul ceasului nu era în varianta finală și că aplicația Huawei Health folosită era și ea într-o variantă beta.

La alergare am observat că notificările pe care ți le dă ceasul automat sunt mai mari pe ecran și mai ușor de înțeles, de asemenea vocea folosită se aude mai clar față de al meu GT3.

Nu l-am folosit în paralel cu alte dispozitive pentru comparație și nu pot să spun cât de precise sunt măsurătorile, dar găsești aici un clip în care explică pe larg cât de bun e smartwatch-ul la diverse capitole. The Quantified Scientist este canalul de youTube al unui olandez, Rob ter Horst, cercetător postdoctoral la Centrul de Cercetare în Medicină Moleculară (CeMM) din Viena, Austria. Rob testează, diverse tipuri de mișcare, somnul, saturația cu oxigen a sângelui, frecvența cardiacă etc. Și compară datele oferite de smartwatch-uri cu datele de la alte dispozitive omologate științific pentru astfel de măsurători.

L-am descoprit cu vreo 2 ani în urmă când îmi căutam smartwatch și mi-am dat seama că n-am mijloace obiective / științifice de măsurare a parametrilor oferiți de dispozitive. Am căutat pe Google ”scientific masurement of smartwatch+modelul" și așa am ajuns la Rob.

Îmbunătățiri

Huawei spune că a îmbunătățit măsurarea frecvenței cardiace pe Watch GT 4 cu TruSeen 5.5+. De asemenea sunt îmbunătățiri la monitorizarea pulsului, la somn prin TruSleep 3.0 și a fost adăugată funcționalitatea de conștientizare a respirației în somn pentru a ajuta utilizatorii să identifice simptomele apneei în somn. Pe parte de mișcare au fost adăugate noi sporturi, Activity Rings și o măsurare a caloriilor mai precisă, Huawei îl numește ”Scientific Calorie Tracker”. Ai parte de noi medalii pentru activități și noi provocări, de o poziționare îmbunătățită cu 30% (doar pentru modelele de 46mm).

Watch GT 4 are o nouă interfață a utilizatorului, cu mai multe widget-uri, care-ții permit un acces simplificat la funcții sau aplicații.

Ceasul are microfon și difuzor și poți vorbi de pe el dacă e conectat la smartwatch, de asemenea poți răspunde la mesaje tip sms sau aplicații de comunicare cu mesaje predefinite.

Baterie, încărcare, autonomie

Bateria are o capacitate de 524mAh și potrivit Huawei are o autonomie de 2 săptămâni la o utilizare medie. Ceasul se încarcă complet în circa o oră și 40 de minute cu încărcătorul wireless inclus.

Experiența de utilizare

Am primit ceasul pe 5 septembrie, în jur de 13.00, încărcat pe la 60% și l-am încărcat complet pe 12 septembrie seara (bateria era la 22%), pentru că plecam la Barcelona a doua zi, pentru lansare. Azi suntem în 16 septembrie și bateria lui arată 76%. Deci, nu pot să garantez că ține 2 săptămâni, în primul rând că abia pe 19 septembrie s-ar face 2 săptămâni de utilizare, iar luni, pe 18 septembrie, se întoarce la Huawei. Dar, din observațiile mele, din cele 11 zile de utilizare, este ca bateria ține mult, mai mult decât al meu GT3.

Compatibilitate

Huawei Watch GT 4 folosește un sistem de operare Harmony OS (4.0.0.88), compatibil cu smartphone-urile Huawei, cele cu Android și iOS.

Merită sau nu merită Watch GT4?

Din punct de vedere tehnic, față de modelele de anul trecut există îmbunătățiri pe care le-aș caracteriza ca fiind medii, obții un maximum de 30% în plus față de GT3. Pe parte de design, ceasul e mai frumos, nimic de obiectat și îl prefer lui GT3. Mai departe tu decizi, pentru că sunt banii tăi.

Disponibilitate și preț

Modelul testat este cel mai scump din seria pentru bărbați, la Barcelona a fost anunțat la un preț de 369 euro. În România varianta testată, Grey (curea metalică, design tip unibody) costă 1599 lei. În perioada 14 septembrie - 1 octombrie 2023, ceasurile din seria Huawei Watch 4 sunt disponibile pe HUAWEI Store, alături de o ofertă specială: