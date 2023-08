Honor 90, midrange cu ecran premium și cameră bună [TECH REVIEW]

Honor 90 e la doilea smartphone de la Honor pe care-l testez, după despărțirea de Huawei și reîntoarcerea companiei pe piața din România, și ca și Honor 70 oferă o experiență generală de bună calitate la un preț accesibil.

Honor 90 e construit din sticlă și plastic (șasiul), cu un corp curbat, subțirel și ușor de manevrat. Poate să-ți placă sau nu designul, dar e unul clasic și nu se simte ieftin în mână, ci aduce mai degrabă a premium. Are dimensiunile 161.9x74.1x7.8mm și cântărește 183g. Butoanele pornit / oprit și volum sunt pe partea dreaptă, iar pe spate, în stânga sus, camerele sunt plasate în două cercuri negre cu argintiu, designul Dual Ring specific seriei N.

Unul dintre punctele sale forte este, fără îndoială, ecranul curbat, Quad-Curved Floating, de 6,7 inchi. Este un panou cu rezoluție 1200 x 2664p, pe 10 biți, cu suport HDR10+ și luminozitate maximă de 1600 niți. Are, de asemenea, o rată de refresh de 120 Hz și cea mai mare frecvență de atenuare PWM (Pulse Width Modulation) din industrie, de 3840Hz, reducând oboseala ochilor utilizatorilor atunci când este setat la o luminozitate redusă.

Afișajul dispune și de tehnologia Dynamic Dimming, care simulează lumina naturală pentru a reduce oboseala ochilor, precum și de tehnologia Circadian Night Display a HONOR, care filtrează lumina albastră.

Raportul ecran-corp este foarte ridicat , 93,3%, datorită conturului subțire și curburii, care face afișajul să se simtă aproape complet.

Unboxing

Cutia conține smartphone-ul, cheița SIM, husă transparentă, încărcător cu fir (am avut doar firul în cutie), manual de utilizare/ ghid de pornire rapidă și garanție.

Specificații

Honor 90 este dualSIM (2x nanoSIM) sau dualSIM (nanoSIM+ eSIM) echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, un GPU Adreno 644, 12GB RAM și 512GB de stocare. Interfață HONOR MagicOS 7.1 bazată pe Android 13.

Temperatura internă este controlată de o cameră cu vapori.

Pe parte de conectivitate:

- 5G;

- Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6;

- Bluetooth 5.2 cu A2DP, LE, aptX HD;

- poziționare GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS;

- NFC;

- port USB-C 2.0 cu OTG.

Foto-video

Pe spate Honor 90 are:

- camera principală de 200MP cu f/1.9 și PDAF;

- ultrawide ( unghi de cuprindere 112˚) de 12MP cu f/2.2, AF și funcție macro;

- senzor de adâncime de 2 MP cu f/2.4.

În față Honor 90 are o cameră de selfie ultrawide de 50 MP. Ambele camere sunt capabile de filmare 4K/30fps și au stabilizare electronică (EIS).

În ziua în care majoritatea colegilor din "tech" plecau la Paris la lansarea lui Honor 90, plecam și eu în Anglia, la invitația Bitdefender, să văd cursa de Formula 1 de la Silverstone. Imaginile și clipurile următoare sunt din această deplasare.

Camera principală este excelentă ziua și bună noaptea sau în interior, cât timp e lumină suficientă. Camera ultrawide e bună ziua, dar noaptea imaginile ies ușor subexpuse și parcă se observă mai bine diferența dintre centru și margini. Senzorul de adâncime face o treabă bună la portrete, dar trebuie să fii atent.

Imagini realizate cu Honor 90 de zi, noapte și interior în clipul următor.

La filmare stabilizarea culorile și contrastul sunt bune, dar am sesizat uneori că nu focalizează, că durează puțin mai mult până face clarul. Cel mai probabil se poate rezolva printr-o actualizare.

O interpretare live a piesei "Don't stop me now" a celor de la Queen de către orchestra restrânsă a The Royal Corps of Army Music. În spatele tribunelor circuitului de la Silverstone era un târg de echipamente militare. I-am descoperit printre, tancuri, elicoptere și alte arme.

Și câteva cadre din micul port din Stratford-upon-Avon la lăsarea serii.

O principală foarte bună și două secundare ok. Cred că am testat aproape toate smartphone-urile midrange lansate în iunie și iulie și Honor 90 ar fi în partea de sus a clasamentului.

Sunet

Singurul lucru care subminează experiența de vizionare pe Honor 90 este faptul că are un singur difuzor în partea de jos a telefonului, care deși sună bine, nu se compară cu alte smartphone-uri cu două difuzoare stereo.

Gaming

Asphalt 9 cu setările pe HIGH.

Call of Duty: Mobile, o partidă de Battle Royale jucată seara într-un restaurant din Stratford-upon-Avon, înainte de sosirea cinei.

Se aud discuții de la masă și larma de la o aniversare de 30 de ani a căsătoriei a doi britanici.

Teste sintetice

Rezultate obișnuite pentru clasa medie.

Baterie / autonomie

Honor are o baterie de 5.000 mAh cu încărcare la 66 W și încărcare inversă pe fir la 5W. Nu are încărcare wireless, dar în acest segment de preț nu e o condiție de bază. N-am testat viteza cu care se încarcă cu încărcătorul original, ăpentru că nu-l avea, dar oricum nu are cum să dureze mai mult de o oră, o încărcare completă.

Testul PCMark, de autonomie a bateriei, s-a blocat de 2 ori ( a dat eroare) și am renuțat la el. În orice caz, pe parcursul deplasării m-a ținut, în medie, cam o zi și jumătate de utilizare intensă: foto-video, stiri și clipuri video pe Youtube sau filme pe Netflix.

După ce am petrecut o lună cu Honor 90 sunt mulțumit de ce a făcut producătorul cu acest smartphone, care la momentul publicării acestui review, în varianta testată, costă circa 2500 de lei.