Sudiu Kaspersky: Majoritatea copiilor sunt expuși riscurilor online din cauza încrederii excesive

Cercetările Kaspersky privind siguranța online a copiilor au scos la iveală faptul că 72% dintre tinerii chestionați nu pot identifica unul sau mai multe atacuri de phishing și nu pot face diferența între o înșelătorie și un e-mail legitim.

În plus, 39% dintre copiii (11-15) chestionați care declară că au cunoștințe despre securitatea online au fost ei înșiși victimele unei escrocherii de tip phishing, evidențiind o problemă tot mai acută legată de generația Z: faptul că manifestă un nivel ridicat de încredere în siguranța online, lucru care îi pune în pericol.

Deși mulți tineri intervievați, cu vârste sub 18 ani, cred că sunt „informați din punct de vedere al securității cibernetice”, cercetările Kaspersky dezvăluie că peste jumătate (55%3) recunosc că afișează în continuare informații personale, cum ar fi numele și data nașterii lor, pe rețelele sociale. 54% au declarat că ar fi, de asemenea, pregătiți să dezvăluie numele animalelor de companie și emisiunea TV preferată în cadrul chestionarelor online.

Această naivitate contrastează cu nivelul de cunoștințe cibernetice pe care cred că le dețin, jocurile și chestionarele online fiind adesea folosite ca modalități prin care atacatorii cibernetici adună cât mai multe informații posibile despre indivizi.

Cercetările arată, de asemenea, că mai puțin de jumătate (42%) dintre adulții chestionați își ajută în prezent copiii sau generația mai tânără să identifice înșelătoriile de tip phishing.

De fapt, 40% dintre adulții chestionați au recunoscut că nu au deloc cunoștințe de securitate online, aproape o cincime (19%) spunând că au fost victime ale escrocherilor de tip phishing. Acest lucru sugerează că trebuie să existe mai multă educație și informații online, pentru toate vârstele, pentru a ajuta fiecare generație să rămână în siguranță online.

Metodologie

Cercetarea Kaspersky „Overconfident and over exposed: Are Children Safe Online?”, realizată de Censuswide, a chestionat 6.382 de copii și 6.665 de adulți din 8 țări din Europa (Marea Britanie, Franța, Spania, Portugalia, Grecia, Țările de Jos, Germania și Italia). Cercetarea a inclus întrebări despre modul în care respondeții înțeleg aspecte cu privire la securitatea online, dacă știu ce este o înșelătorie de tip phishing, câte informații partajează online și pe cine se bazează pentru a-i ajuta să identifice potențialele amenințări. Raportul complet este disponibil aici.