Studiu RGDA: studiourile de jocuri video din România au generat o cifră de afaceri de 312 milioane de dolari

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România continuă să crească susținut, raportând în 2021 o cifră de afaceri de 312 milioane de dolari, una dintre cele mai mari creșteri înregistrate de la an la an.

Cifra reprezintă o creștere de 20% față de 2020 și este de peste 2 ori mai mare decât cea din 2016. Datele sunt oferite de studiul anual realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România). În plus, în studiourile românești lucrează în prezent 6700 de specialiști, cea mai mare creștere de la an la an a numărului de angajați din industria creativă, de 13% față de 2020.

În 2021, studiourile dezvoltatoare de jocuri video au lansat peste 20 de titluri, printre cele mai notabile numărându-se Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline (Ubisoft Romania), Sniper Champions, Asphalt 9: Legends pentru Nintendo Switch (Gameloft Romania) și FIFA 22 (Electronic Arts Romania). Dintre jocurile dezvoltate de studiourile independente românești care s-au bucurat de succes se numără Tetris Beat (Amber Studio), Unbound: Worlds Apart (Alien Pixel Studios) sau Tadpole Tales (Andrew Cretu, Giacomo Autili și Tomer Barnea).

Industria locală continuă să se bucure de un interes considerabil al dezvoltatorilor internaționali. În 2021, studioul românesc AMC România a fost preluat de Keywords Studios iar Funcom, cel mai mare dezvoltator de jocuri din Norvegia, și studioul polonez Ten Square Games, dezvoltator de jocuri pentru mobile, au deschis birouri în București.

Cele mai importante 10 companii românești în 2021 după cifra de afaceri sunt Ubisoft România, Electronic Arts România, Amber Studio, Gameloft România, Playtika, Green Horse Games, Quantic Lab, eRepublik, AMC România și Studio Firefly.

Studiul a fost anunțat în premieră la Dev.Play, conferința dezvoltatorilor de jocuri video din România și Europa de Est, ce are loc pe 24-25 octombrie la București.

Romanian Game Developers Association (RGDA) este o organizație non-profit care își propune să sprijine și să promoveze dezvoltatorii de jocuri video din Romania.